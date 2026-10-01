Είναι νωρίς να πούμε αν βρισκόταν το Ιράν από πίσω, λέει ο Νετανιάχου για την πτήση της flydubai: «Θα το μάθουμε πολύ σύντομα»

«Ήταν τρομοκράτης ή ψυχικά διαταραγμένος» ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον κυβερνήτη, είπε ο Τραμπ - Τέσσερις Ισραηλινοί προτείνονται για το ανώτατο βραβείο πολιτικού ηρωισμού - Έρευνα ξεκινούν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σε θρίλερ εν πτήσει εξελίχθηκε η πτήση FZ1073 της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη και να επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους, το οποίο μετέφερε 174 επιβάτες.



Το Boeing 737 MAX 8 χρειάστηκε να εκτρέψει την πορεία του και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, αφού το αεροσκάφος πραγματοποίησε απότομη κάθοδο και εξέπεμψε σήματα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με στοιχεία πτήσης που επικαλούνται διεθνή μέσα, το αεροσκάφος έχασε περίπου 14.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό.







Η καταστροφή αποφεύχθηκε όταν επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να μπουν στο πιλοτήριο και να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Στο αεροσκάφος βρίσκονταν, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, και επιπλέον πιλότοι της flydubai, οι οποίοι ανέλαβαν στη συνέχεια τον έλεγχο και οδήγησαν με ασφάλεια το αεροσκάφος στο Ταμπούκ.



Νετανιάχου: «Είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό» Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, ενώ ανέφερε ότι το Ισραήλ ενδέχεται να συμμετάσχει στις έρευνες.



Σε συνέντευξή του στο Fox News, όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή ιρανική εμπλοκή, ο Νετανιάχου δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο, αλλά υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι ισραηλινές αρχές έχουν μέχρι στιγμής δηλώσει ότι δεν έχει εξακριβωθεί το κίνητρο του δράστη.







Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε περιγράψει το περιστατικό ως ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό ασφαλείας. Σύμφωνα με την περιγραφή του, καθώς το αεροσκάφος πλησίαζε το Ισραήλ, ο ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλον και «προφανώς προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο με όλους όσοι βρίσκονταν σε αυτό».



Ο Νετανιάχου εξήρε ιδιαίτερα τον Ινδό κυβερνήτη Σμιτ Ματσάρ, ο οποίος, παρά τα τραύματά του, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας στους επιβάτες να επέμβουν.



Κατς: «Τρομοκρατική απόπειρα» Πιο κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική απόπειρα».



Ο Κατς υποστήριξε ότι οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν πως στόχος του δράστη ήταν να καταρρίψει το αεροσκάφος μαζί με όλους τους επιβάτες.



Ο ίδιος απέδωσε την αποτροπή της καταστροφής στο θάρρος Ισραηλινών επιβατών, οι οποίοι, σύμφωνα με την ισραηλινή εκδοχή, εισέβαλαν στο πιλοτήριο, ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη και βοήθησαν να ανακτηθεί ο έλεγχος του αεροσκάφους.



Ωστόσο, η εκδοχή περί τρομοκρατικής επίθεσης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από την έρευνα. Η flydubai ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε «επεισόδιο» στο πιλοτήριο και ότι τα αίτια και τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα, καλώντας όλες τις πλευρές να αποφύγουν τις πρόωρες εκτιμήσεις.



Τραμπ: «Είτε τρομοκράτης είτε ψυχικά διαταραγμένος» Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συνομίλησε εκτενώς με τον Νετανιάχου για το περιστατικό.



Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, «φαίνεται ότι ο συγκυβερνήτης ήταν είτε τρομοκράτης είτε ψυχικά διαταραγμένος» και ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη.







Η δήλωση Τραμπ αποτελεί εκτίμηση και όχι αποτέλεσμα της έρευνας, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το κίνητρο του συγκυβερνήτη δεν έχει επισήμως προσδιοριστεί.



Τέσσερις Αμερικανοί μεταξύ των επιβατών Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των επιβατών της πτήσης βρίσκονταν τέσσερις Αμερικανοί πολίτες. Η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές και είναι έτοιμη να παράσχει προξενική συνδρομή.



Οι επιβάτες παρέμειναν για αρκετές ώρες στη Σαουδική Αραβία και στη συνέχεια αναχώρησαν για το Ισραήλ με άλλο αεροσκάφος της flydubai. Όλοι οι επιβάτες αναχώρησαν από το Ταμπούκ με την πτήση αντικατάστασης και έφτασαν με ασφάλεια στο Ισραήλ.



Ήρωες οι τέσσερις Ισραηλινοί επιβάτες που βοήθησαν να αποτραπεί η συντριβή Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ ανακοίνωσε ότι θα προτείνει τέσσερις Ισραηλινούς επιβάτες για το Προεδρικό Βραβείο Πολιτικού Ηρωισμού, την ανώτατη πολιτική διάκριση του Ισραήλ για πράξεις ηρωισμού.







Πρόκειται για τους Γιανίβ Χαγιούν, Τσβίκα Μάνες και Ασάφ Ραζουάν, οι οποίοι μπήκαν στο πιλοτήριο και ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη μετά την επίθεση στον κυβερνήτη.



Ο Χέρτσογκ θα προτείνει επίσης τον γιατρό Σότα Μουσάγεφ, ο οποίος παρείχε τις πρώτες κρίσιμες ιατρικές βοήθειες στον σοβαρά τραυματισμένο πιλότο.



Σύμφωνα με την περιγραφή του Ισραηλινού προέδρου, οι τρεις επιβάτες έσπευσαν στο πιλοτήριο, ακινητοποίησαν τον δράστη και έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους, ενώ ο Χαγιούν κατάφερε παράλληλα να σταθεροποιήσει τα χειριστήρια του αεροσκάφους.



Μετά την ακινητοποίηση του επιτιθέμενου, ο γιατρός Μουσάγεφ παρείχε στον τραυματισμένο κυβερνήτη κρίσιμη ιατρική φροντίδα μέχρι την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.



Ο Χέρτσογκ εξήρε επίσης τη σύζυγο του Μάνες, Τάλι, η οποία ήταν η πρώτη που αντιλήφθηκε ότι κάτι συνέβαινε στο πιλοτήριο και σήμανε συναγερμό, ενώ ευχαρίστησε τον ίδιο τον Ματσάρ για τις ενέργειές του.



Το Προεδρικό Βραβείο Πολιτικού Ηρωισμού θεσπίστηκε από τον Χέρτσογκ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και αποτελεί την υψηλότερη πολιτική διάκριση του Ισραήλ για ηρωισμό.



Έρευνα και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Παράλληλα, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διέταξαν τη συγκρότηση ειδικής ομάδας για τη διερεύνηση του περιστατικού.



Ο γενικός εισαγγελέας των ΗΑΕ, σύμβουλος δρ. Χαμάντ Σάιφ αλ Σάμσι, έδωσε εντολή να συγκροτηθεί ομάδα από αρμόδια στελέχη της Εισαγγελίας, προκειμένου να διερευνήσει το περιστατικό της πτήσης FZ1073, τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη, τις λεπτομέρειες και τα κίνητρά του.



Η έρευνα πραγματοποιείται σε συντονισμό με τη Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΑΕ και τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν στοιχεία και αποδεικτικό υλικό και να διαπιστωθεί εάν το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατική δραστηριότητα ή σκοπό ή εάν υπήρχε προηγούμενος σχεδιασμός ή καθοδήγηση.



Ο γενικός εισαγγελέας ζήτησε παράλληλα να αποφεύγονται οι εικασίες και η διακίνηση μη επιβεβαιωμένων πληροφοριών έως ότου ολοκληρωθεί η συλλογή και η αξιολόγηση των στοιχείων.







Η κρίσιμη βουτιά των 14.000 ποδών Το αεροσκάφος βρισκόταν σε ύψος περίπου 33.000 ποδών όταν άρχισε απότομη κάθοδο. Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της πτήσης, μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό βρέθηκε περίπου στα 17.000-19.000 πόδια, προτού σταθεροποιηθεί.



Η πτήση εξέπεμψε αρχικά τον διεθνή κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 και στη συνέχεια κωδικό 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται για να δηλώσει παράνομη επέμβαση ή πιθανή αεροπειρατεία. Ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν καθώς το περιστατικό βρισκόταν σε εξέλιξη.



Το αεροσκάφος τελικά κατευθύνθηκε προς το Ταμπούκ και προσγειώθηκε με ασφάλεια. Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για περίθαλψη, ενώ οι επιβάτες συνέχισαν αργότερα το ταξίδι τους προς το Ισραήλ.



Το Ισραήλ αυστηροποιεί τους ελέγχους των πιλότων Μετά το περιστατικό, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τους ελέγχους ασφαλείας σε όλους τους πιλότους που πετούν προς τη χώρα, ανεξάρτητα από την αεροπορική εταιρεία.



Η απόφαση ελήφθη ενώ οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη στο πιλοτήριο και κυρίως ποιο ήταν το κίνητρο του συγκυβερνήτη.



Η flydubai ανακοίνωσε, από την πλευρά της, την προσωρινή αναστολή των πτήσεων από και προς το Ισραήλ, ώστε να δοθεί χρόνος στις αρμόδιες αρχές να ολοκληρώσουν την έρευνα και να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες του περιστατικού.