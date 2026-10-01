«Κινδυνεύει η ζωή μου» λέει ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος Κασπάροφ: Έμαθε ότι βρίσκεται σε λίστα δολοφονίας
«Κινδυνεύει η ζωή μου» λέει ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος Κασπάροφ: Έμαθε ότι βρίσκεται σε λίστα δολοφονίας
Ο πρώην πρωταθλητής στο σκάκι, που ζει αυτοεξόριστος στο εξωτερικό, προειδοποιήθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Λιθουανίας και των ΗΠΑ
Ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος και πρώην πρωταθλητής στο σκάκι Γκάρι Κασπάροφ, ο οποίος ζει αυτοεξόριστος στο εξωτερικό, προειδοποιήθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Λιθουανίας και των ΗΠΑ ότι «κινδυνεύει» η ζωή του, όπως και αυτή του επί μακρόν συνεργάτη του Ιβάν Τιουτρίν, ανέφερε σήμερα ο ίδιος σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Η είδηση, σύμφωνα με την οποία, μαζί με τον από χρόνια συνεργάτη μου και συνιδρυτή του Φόρουμ της Ελεύθερης Ρωσίας Ιβάν Τιουτρίν βρισκόμαστε σε κατάλογο στόχων δολοφονίας, δεν με εξέπληξε, παραταύτα ωστόσο είναι ένα σοκ», έγραψε ο Κασπάροφ.
«Οι λιθουανικές και οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας μάς ενημέρωσαν ότι οι ζωές μας βρίσκονται σε κίνδυνο και ότι οφείλουμε να λάβουμε προληπτικά μέτρα. Το έκανα και θα συνεχίσω να το κάνω», συνέχισε.
«Η είδηση, σύμφωνα με την οποία, μαζί με τον από χρόνια συνεργάτη μου και συνιδρυτή του Φόρουμ της Ελεύθερης Ρωσίας Ιβάν Τιουτρίν βρισκόμαστε σε κατάλογο στόχων δολοφονίας, δεν με εξέπληξε, παραταύτα ωστόσο είναι ένα σοκ», έγραψε ο Κασπάροφ.
«Οι λιθουανικές και οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας μάς ενημέρωσαν ότι οι ζωές μας βρίσκονται σε κίνδυνο και ότι οφείλουμε να λάβουμε προληπτικά μέτρα. Το έκανα και θα συνεχίσω να το κάνω», συνέχισε.
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