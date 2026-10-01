«Κινδυνεύει η ζωή μου» λέει ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος Κασπάροφ: Έμαθε ότι βρίσκεται σε λίστα δολοφονίας
ΚΟΣΜΟΣ
Γκάρι Κασπάροφ Ρωσία Δολοφονία

«Κινδυνεύει η ζωή μου» λέει ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος Κασπάροφ: Έμαθε ότι βρίσκεται σε λίστα δολοφονίας

Ο πρώην πρωταθλητής στο σκάκι, που ζει αυτοεξόριστος στο εξωτερικό, προειδοποιήθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Λιθουανίας και των ΗΠΑ

«Κινδυνεύει η ζωή μου» λέει ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος Κασπάροφ: Έμαθε ότι βρίσκεται σε λίστα δολοφονίας
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος και πρώην πρωταθλητής στο σκάκι Γκάρι Κασπάροφ, ο οποίος ζει αυτοεξόριστος στο εξωτερικό, προειδοποιήθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Λιθουανίας και των ΗΠΑ ότι «κινδυνεύει» η ζωή του, όπως και αυτή του επί μακρόν συνεργάτη του Ιβάν Τιουτρίν, ανέφερε σήμερα ο ίδιος σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η είδηση, σύμφωνα με την οποία, μαζί με τον από χρόνια συνεργάτη μου και συνιδρυτή του Φόρουμ της Ελεύθερης Ρωσίας Ιβάν Τιουτρίν βρισκόμαστε σε κατάλογο στόχων δολοφονίας, δεν με εξέπληξε, παραταύτα ωστόσο είναι ένα σοκ», έγραψε ο Κασπάροφ.

«Οι λιθουανικές και οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας μάς ενημέρωσαν ότι οι ζωές μας βρίσκονται σε κίνδυνο και ότι οφείλουμε να λάβουμε προληπτικά μέτρα. Το έκανα και θα συνεχίσω να το κάνω», συνέχισε.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης