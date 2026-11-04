Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Επανεκλέγεται στην Πενσιλβάνια ο Δημοκρατικός Τζος Σαπίρο, τα σενάρια για υποψηφιότητα το 2028
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Επανεκλέγεται στην Πενσιλβάνια ο Δημοκρατικός Τζος Σαπίρο, τα σενάρια για υποψηφιότητα το 2028
Ο Τζος Σαπίρο επανεκλέγεται κυβερνήτης έναντι της Ρεπουμπλικανής Στέισι Γκάριτι σε μια πολιτεία που ο Τραμπ κέρδισε το 2024 – Η τέταρτη εκλογική νίκη και οι φιλοδοξίες για τον Λευκό Οίκο
Την επανεκλογή του στην Πενσιλβάνια εξασφαλίζει ο Δημοκρατικός Τζος Σαπίρο, σύμφωνα με την πρόβλεψη του CNN, που επικράτησε της Ρεπουμπλικανής αντιπάλου του Στέισι Γκάριτι, σε μια νίκη με ιδιαίτερη πολιτική σημασία ενόψει και των προεδρικών εκλογών του 2028.
Η επιτυχία του αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον καθώς η Πενσιλβάνια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αμφίρροπες πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κερδίσει στις προεδρικές εκλογές του 2024.
Παρά την επικράτηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου πριν από δύο χρόνια, ο Σαπίρο διατήρησε την προσωπική του δημοτικότητα και κατάφερε να εξασφαλίσει δεύτερη θητεία ως κυβερνήτης.
Πρόκειται για την τέταρτη εκλογική νίκη του στην πολιτεία, καθώς είχε επίπεδο πολιτείας, καθώς είχε προηγουμένως εκλεγεί δύο φορές γενικός εισαγγελέας της Πενσιλβάνια και μία φορά κυβερνήτης, το 2022.
Πάντως, αρκετοί έχουν στρέψει τα βλέμματά τους στην Πενσιλβάνια, στο πλαίσιο των εσωκομματικών διεργασιών των Δημοκρατικών για την επόμενη μέρα.
Ο Τζος Σαπίρο εκτιμάται ότι είναι πιθανός διεκδικητής του προεδρικού χρίσματος το 2028. Πάντως, ο ίδιος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Ωστόσο, πολλοί σημειώνουν ότι μπορεί να κερδίσει σε μια πολιτεία που και τα δύο κόμματα ανταγωνίζονται για κρίσιμες ψήφους.
Η Πενσιλβάνια διαθέτει 19 εκλέκτορες και τη θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική στο τελικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, η επανεκλογή Σαπίρι ενισχύει την παρουσία του, σε μια περίοδο που οι Δημοκρατικοί αναζητούν πρόσωπα για την επόμενη ημέρα.
Η επιτυχία του αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον καθώς η Πενσιλβάνια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αμφίρροπες πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κερδίσει στις προεδρικές εκλογές του 2024.
Παρά την επικράτηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου πριν από δύο χρόνια, ο Σαπίρο διατήρησε την προσωπική του δημοτικότητα και κατάφερε να εξασφαλίσει δεύτερη θητεία ως κυβερνήτης.
Πρόκειται για την τέταρτη εκλογική νίκη του στην πολιτεία, καθώς είχε επίπεδο πολιτείας, καθώς είχε προηγουμένως εκλεγεί δύο φορές γενικός εισαγγελέας της Πενσιλβάνια και μία φορά κυβερνήτης, το 2022.
Τα σενάρια για τις προεδρικές εκλογές του 2028
Πάντως, αρκετοί έχουν στρέψει τα βλέμματά τους στην Πενσιλβάνια, στο πλαίσιο των εσωκομματικών διεργασιών των Δημοκρατικών για την επόμενη μέρα.
Ο Τζος Σαπίρο εκτιμάται ότι είναι πιθανός διεκδικητής του προεδρικού χρίσματος το 2028. Πάντως, ο ίδιος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Ωστόσο, πολλοί σημειώνουν ότι μπορεί να κερδίσει σε μια πολιτεία που και τα δύο κόμματα ανταγωνίζονται για κρίσιμες ψήφους.
Η Πενσιλβάνια διαθέτει 19 εκλέκτορες και τη θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική στο τελικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, η επανεκλογή Σαπίρι ενισχύει την παρουσία του, σε μια περίοδο που οι Δημοκρατικοί αναζητούν πρόσωπα για την επόμενη ημέρα.
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