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Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Στο Αϊντάχο ψηφίζουν για τις τρεις έδρες του Κογκρέσου και για το επίσημο όπλο της πολιτείας
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Στο Αϊντάχο ψηφίζουν για τις τρεις έδρες του Κογκρέσου και για το επίσημο όπλο της πολιτείας
«Ποιο από τα παρακάτω όπλα θα πρέπει να ανακηρυχθεί επίσημο όπλο της πολιτείας του Αϊντάχο;» είναι το ερώτημα προς τους ψηφοφόρους – Τα έξι μοντέλα που καλούνται να επιλέξουν
Μια μάλλον ασυνήθιστη ψηφοφορία διεξάγεται στο Αϊντάχο, παράλληλα με τις εκλογικές αναμετρήσεις για τις δύο έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων και τη μία της Γερουσίας.
Οι κάτοικοι της πολιτείας καλούνται να διαλέξουν όχι μόνον ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν στο Κογκρέσο, αλλά και για το ποιο πυροβόλο όπλο θα μπορούσε να ανακηρυχθεί επίσημο σύμβολο της πολιτείας.
«Ποιο από τα παρακάτω όπλα θα πρέπει να ανακηρυχθεί επίσημο όπλο της πολιτείας του Αϊντάχο;» είναι το ερώτημα στο ψηφοδέλτιο της πολιτείας. Οι ψηφοφόροι καλούνται να διαλέξουν μεταξύ έξι μοντέλων. Αρκετά από αυτά συνδέονται με την ιστορία της αμερικανικής Δύσης και την παράδοση της οπλοκατοχής.
Μεταξύ αυτών βρίσκεται το Winchester Model 1873, το οποίο έμεινε γνωστό ως «το όπλο που κατέκτησε τη Δύση», καθώς χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά την περίοδο επέκτασης των Ηνωμένων Πολιτειών προς τα δυτικά, το Remington Model 700, το Winchester Model 1894, το περίστροφο Colt Single Action Army του 1873, γνωστό ως «Peacemaker», το στρατιωτικό τυφέκιο M1 Garand και το πιστόλι Colt M1911.
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τους νομοθέτες του Αϊντάχο, οι οποίοι θα ζητήσουν τη γνώμη των πολιτών για την επιλογή ενός ακόμη επίσημου συμβόλου. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν είναι δεσμευτικό, καθώς θα απαιτηθεί η ψήφιση ξεχωριστού νόμου από το πολιτειακό νομοθετικό σώμα.
Δεν είναι η μοναδική περίπτωση, καθώς μέσα στα τελευταία 15 χρόνια, σχεδόν 12 αμερικανικές πολιτείες έχουν ανακηρύξει κάποιο πυροβόλο όπλο ως επίσημο σύμβολό τους.
Οι κάτοικοι της πολιτείας καλούνται να διαλέξουν όχι μόνον ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν στο Κογκρέσο, αλλά και για το ποιο πυροβόλο όπλο θα μπορούσε να ανακηρυχθεί επίσημο σύμβολο της πολιτείας.
«Ποιο από τα παρακάτω όπλα θα πρέπει να ανακηρυχθεί επίσημο όπλο της πολιτείας του Αϊντάχο;» είναι το ερώτημα στο ψηφοδέλτιο της πολιτείας. Οι ψηφοφόροι καλούνται να διαλέξουν μεταξύ έξι μοντέλων. Αρκετά από αυτά συνδέονται με την ιστορία της αμερικανικής Δύσης και την παράδοση της οπλοκατοχής.
Μεταξύ αυτών βρίσκεται το Winchester Model 1873, το οποίο έμεινε γνωστό ως «το όπλο που κατέκτησε τη Δύση», καθώς χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά την περίοδο επέκτασης των Ηνωμένων Πολιτειών προς τα δυτικά, το Remington Model 700, το Winchester Model 1894, το περίστροφο Colt Single Action Army του 1873, γνωστό ως «Peacemaker», το στρατιωτικό τυφέκιο M1 Garand και το πιστόλι Colt M1911.
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τους νομοθέτες του Αϊντάχο, οι οποίοι θα ζητήσουν τη γνώμη των πολιτών για την επιλογή ενός ακόμη επίσημου συμβόλου. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν είναι δεσμευτικό, καθώς θα απαιτηθεί η ψήφιση ξεχωριστού νόμου από το πολιτειακό νομοθετικό σώμα.
Δεν είναι η μοναδική περίπτωση, καθώς μέσα στα τελευταία 15 χρόνια, σχεδόν 12 αμερικανικές πολιτείες έχουν ανακηρύξει κάποιο πυροβόλο όπλο ως επίσημο σύμβολό τους.
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