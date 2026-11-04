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Ιστορική πρωτιά στη Γερουσία: Τρεις Αφροαμερικανές γυναίκες θα υπηρετούν ταυτόχρονα για πρώτη φορά
Ιστορική πρωτιά στη Γερουσία: Τρεις Αφροαμερικανές γυναίκες θα υπηρετούν ταυτόχρονα για πρώτη φορά
Η νεοεκλεγείσα γερουσιαστής θα πλαισιώσει δύο ακόμη Δημοκρατικές, τη Λίζα Μπλαντ Ρότσεστερ από το Ντέλαγουερ και την Άντζελα Άλσομπρουκς από το Μέριλαντ
Ιστορικό ορόσημο για την εκπροσώπηση των Αφροαμερικανών γυναικών στην αμερικανική πολιτική αποτελεί η εκλογή της Δημοκρατικής Τζουλιάνα Στράτον στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πολιτεία του Ιλινόι.
Με τη νίκη της Στράτον, για πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ τρεις Αφροαμερικανές γυναίκες θα υπηρετούν ταυτόχρονα στη Γερουσία.
Η νεοεκλεγείσα γερουσιαστής θα πλαισιώσει δύο ακόμη Δημοκρατικές, τη Λίζα Μπλαντ Ρότσεστερ από το Ντέλαγουερ και την Άντζελα Άλσομπρουκς από το Μέριλαντ.
Οι δύο γερουσιαστές δεν συμμετείχαν στον φετινό εκλογικό κύκλο, καθώς οι έδρες τους δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.
Η εκλογή της Στράτον σηματοδοτεί έτσι μια ιστορική εξέλιξη για τη συμμετοχή των Αφροαμερικανών γυναικών στο ανώτερο νομοθετικό σώμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Με τη νίκη της Στράτον, για πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ τρεις Αφροαμερικανές γυναίκες θα υπηρετούν ταυτόχρονα στη Γερουσία.
Η νεοεκλεγείσα γερουσιαστής θα πλαισιώσει δύο ακόμη Δημοκρατικές, τη Λίζα Μπλαντ Ρότσεστερ από το Ντέλαγουερ και την Άντζελα Άλσομπρουκς από το Μέριλαντ.
Οι δύο γερουσιαστές δεν συμμετείχαν στον φετινό εκλογικό κύκλο, καθώς οι έδρες τους δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.
Η εκλογή της Στράτον σηματοδοτεί έτσι μια ιστορική εξέλιξη για τη συμμετοχή των Αφροαμερικανών γυναικών στο ανώτερο νομοθετικό σώμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
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