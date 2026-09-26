Το… κλάμα των Τούρκων πιλότων πάνω από το Αιγαίο πιέζει τον Ερντογάν

Μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος μπαίνει στην εξοπλιστική εξίσωση Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς η Άγκυρα επαναφέρει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το αίτημά της να επιστρέψει στο πρόγραμμα του F-35, την ώρα που έχει ήδη βάλει σε εφαρμογή την απόκτηση των Eurofighter Typhoon.

Η εξέλιξη είναι απολύτως επίκαιρη. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε μετά τις επαφές του στις ΗΠΑ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει θετική διάθεση για την επιστροφή της Τουρκίας στο F-35 και ότι η Άγκυρα αναμένει πλέον αυτή η πολιτική βούληση να μεταφραστεί σε «συγκεκριμένα βήματα».