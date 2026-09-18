Tο Ιράν ανακοίνωσε πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Στενά του Ορμούζ Δεξαμενόπλοιο

Tο Ιράν ανακοίνωσε πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Το τάνκερ υπό σημαία Τόγκο ακινητοποιήθηκε μετά από πυρκαγιά, ενώ η UKMTO ανέφερε ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές

Tο Ιράν ανακοίνωσε πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
Οι Iρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Τόγκο σε τομέα των Στενών του Ορμούζ, με ανακοίνωσή τους που αναμεταδόθηκε από το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Το δεξαμενόπλοιο Trend, υπό σημαία Τογκό, χτυπήθηκε και σταμάτησε αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά» στο σκάφος, σύμφωνα με το κείμενο, που κάνει λόγο για απόπειρα «παράνομης διέλευσης» από τα στενά.



Χθες Πέμπτη το βράδυ, η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, έκανε λόγο για «συμβάν ασφαλείας στα στενά του Ορμούζ, 16 ναυτικά μίλια (σ.σ. σχεδόν 30 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά από τη Χασάμπ του Ομάν», προσθέτοντας πως το πλήρωμα είναι «ασφαλές» και δεν διαπιστώθηκε «περιβαλλοντική επίπτωση».

Η UKMTO δεν διευκρίνισε για ποιο πλοίο επρόκειτο· δεν είναι σαφές αν η πληροφορία αφορούσε το ίδιο πλοίο που ανέφεραν πως έπληξαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

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