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Tο Ιράν ανακοίνωσε πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
Tο Ιράν ανακοίνωσε πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
Το τάνκερ υπό σημαία Τόγκο ακινητοποιήθηκε μετά από πυρκαγιά, ενώ η UKMTO ανέφερε ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές
Οι Iρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Τόγκο σε τομέα των Στενών του Ορμούζ, με ανακοίνωσή τους που αναμεταδόθηκε από το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
«Το δεξαμενόπλοιο Trend, υπό σημαία Τογκό, χτυπήθηκε και σταμάτησε αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά» στο σκάφος, σύμφωνα με το κείμενο, που κάνει λόγο για απόπειρα «παράνομης διέλευσης» από τα στενά.
Χθες Πέμπτη το βράδυ, η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, έκανε λόγο για «συμβάν ασφαλείας στα στενά του Ορμούζ, 16 ναυτικά μίλια (σ.σ. σχεδόν 30 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά από τη Χασάμπ του Ομάν», προσθέτοντας πως το πλήρωμα είναι «ασφαλές» και δεν διαπιστώθηκε «περιβαλλοντική επίπτωση».
Η UKMTO δεν διευκρίνισε για ποιο πλοίο επρόκειτο· δεν είναι σαφές αν η πληροφορία αφορούσε το ίδιο πλοίο που ανέφεραν πως έπληξαν οι Φρουροί της Επανάστασης.
«Το δεξαμενόπλοιο Trend, υπό σημαία Τογκό, χτυπήθηκε και σταμάτησε αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά» στο σκάφος, σύμφωνα με το κείμενο, που κάνει λόγο για απόπειρα «παράνομης διέλευσης» από τα στενά.
Iran’s IRGC Navy said a Togo-flagged tanker, Trend, was hit and stopped after catching fire while attempting to illegally cross the Strait of Hormuz.— Clash Report (@clashreport) September 17, 2026
The IRGC warned that any unauthorized vessel passage through the strategic waterway would result in the “destruction” of the… pic.twitter.com/Wb3ztBUCFk
Χθες Πέμπτη το βράδυ, η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, έκανε λόγο για «συμβάν ασφαλείας στα στενά του Ορμούζ, 16 ναυτικά μίλια (σ.σ. σχεδόν 30 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά από τη Χασάμπ του Ομάν», προσθέτοντας πως το πλήρωμα είναι «ασφαλές» και δεν διαπιστώθηκε «περιβαλλοντική επίπτωση».
Η UKMTO δεν διευκρίνισε για ποιο πλοίο επρόκειτο· δεν είναι σαφές αν η πληροφορία αφορούσε το ίδιο πλοίο που ανέφεραν πως έπληξαν οι Φρουροί της Επανάστασης.
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