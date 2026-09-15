Αντιδράσεις για αγώνα Hyrox στο Πεκίνο: Αθλήτρια αφόδευσε πάνω της και συνέχισε την κούρσα, «συγγνώμη» από τη διοργάνωση

Το περιστατικό έχει προκαλέσει προβληματισμό και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι κανονισμοί της Hyrox προβλέπουν ήδη ποινές για συμπεριφορές όπως το φτύσιμο, το φύσημα της μύτης, η ρίψη απορριμμάτων και η ακατάλληλη χρήση νερού.Παράλληλα, η εταιρεία πήρε θέση και για τιςπου δέχθηκε η Βίτρζικ μετά τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς της. Η Hyrox ξεκαθάρισε ότι οποιοσδήποτε απειλήσει την αθλήτρια με βία ή ενθαρρύνει άλλους να της προκαλέσουν κακό. «Δεν υπάρχει θέση στην κοινότητά μας για απειλές βίας ή για παρότρυνση να προκληθεί βλάβη σε έναν αθλητή», ανέφερε.Η Hyrox ιδρύθηκε το 2017 στο Αμβούργο και έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη διεθνώς, συνδυάζοντας τρέξιμο με ασκήσεις δύναμης και αντοχής. Στην Κίνα έκανε το ντεμπούτο της στα τέλη του 2024 και ήδη περισσότερα από 500 συνεργαζόμενα γυμναστήρια προσφέρουν εξειδικευμένη προπόνηση Hyrox.Η μεγάλη ζήτηση για τη διοργάνωση του Πεκίνου οδήγησε μάλιστα τους οργανωτές να προσθέσουν ακόμη μία ημέρα στο πρόγραμμα, μετατρέποντάς την σε τετραήμερο event.Με πληροφορίες από BBC, USA Today