Αντιδράσεις για αγώνα Hyrox στο Πεκίνο: Αθλήτρια αφόδευσε πάνω της και συνέχισε την κούρσα, «συγγνώμη» από τη διοργάνωση
Αντιδράσεις για το θέμα της υγιεινής, αιτήματα για αποζημιώσεις και προβληματισμός για το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι δεν σταμάτησαν την 22χρονη Αυστραλή, η οποία τελικά βγήκε νικήτρια
Φωτογραφίες και βίντεο από τη διοργάνωση της 12ης Σεπτεμβρίου δείχνουν την αθλήτρια να συνεχίζει τις δοκιμασίες με περιττώματα στα πόδια της, χωρίς οι κριτές να διακόπτουν τη συμμετοχή της. Το περιστατικό συνέβη στην τέταρτη δοκιμασία του αγώνα, στα burpee broad jumps. Παρά το ατύχημα με τη διάρροια, η Βίτρικ συνέχισε και ολοκλήρωσε διαδοχικά την κωπηλατική, το farmer's carry, τις προβολές με σακί άμμου και τα wall balls.
Η Βίτρζικ τερμάτισε πρώτη στον αγώνα elite της ηλικιακής κατηγορίας 16-24 ετών με χρόνο 1 ώρα, 1 λεπτό και 23 δευτερόλεπτα, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Αμερικανίδα Αλίσα ΜακΕλχένι με διαφορά 45 δευτερολέπτων. Το περιστατικό, ωστόσο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως για λόγους υγιεινής, καθώς στους αγώνες Hyrox οι αθλητές χρησιμοποιούν διαδοχικά κοινό εξοπλισμό.
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Aussie fitness star Joanna Wietrzyk has sparked a storm of controversy after powering to victory in a HYROX race despite appearing to suffer a shocking bowel incontinence accident mid-event. Wietrzyk, 22, refused to stop during the gruelling Beijing competition over the weekend, continuing with what appeared to be faecal matter running down her legs as she completed burpees, lunges, and wall balls. Her decision to push on and ultimately win triggered biohazard concerns and fierce criticism online, with viewers questioning why officials allowed her to continue competing. An unapologetic Wietrzyk posted an image while recovering in hospital, saying: 'Go hard or go home they say ... a win is a win. 'In all seriousness, thank you for all the support. I'll be back soon.' HYROX China said affected areas and race lanes were immediately closed and isolated, then thoroughly disinfected. Read more at link in bio 🔗 #hyrox #australia #fyp #bejing #accident♬ original sound - Daily Mail Australia
Μετά το κύμα επικρίσεων, ο συνιδρυτής της Hyrox, Μόριτς Φίρστε, παραδέχθηκε ότι οι διοργανωτές έκαναν λάθος που δεν σταμάτησαν την αθλήτρια. «Η Hyrox έκανε λάθος που δεν αντέδρασε αμέσως κατά τη διάρκεια του αγώνα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram.
Ο Φίρστε ανέλαβε την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν είχε προβλεφθεί ένα τέτοιο περιστατικό και ανακοίνωσε άμεσες αλλαγές τόσο στις διαδικασίες των αγώνων όσο και στους κανονισμούς. «Είναι δική μου δουλειά να προβλέπω τέτοιες πιθανές καταστάσεις και δεν το έκανα. Ξεκινήσαμε αμέσως να βελτιώνουμε τις διαδικασίες και να αλλάζουμε τους κανονισμούς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή νέα πρωτόκολλα.
Η Hyrox υποστηρίζει ότι διαθέτει κανόνες για περιπτώσεις βιολογικής μόλυνσης και ιατρικά περιστατικά, ωστόσο στην περίπτωση του Πεκίνου, όπως ανέφερε, προέκυψε μια «απρόβλεπτη κατάσταση» που δημιούργησε ασάφεια ως προς την εφαρμογή τους.
Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, συμμετέχοντες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους και ζήτησαν επιστροφή χρημάτων, υποστηρίζοντας ότι ήρθαν σε επαφή με εξοπλισμό που ενδεχομένως είχε μολυνθεί.
Ο Τζο Χο, ένας από τους αθλητές που πήραν μέρος στη διοργάνωση, κάλεσε τη Hyrox να «αναλάβει την ευθύνη όταν οι ίδιες της οι διαδικασίες αποτυγχάνουν», ζητώντας να εξεταστεί ακόμη και η παροχή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες.
Παράλληλα, η εταιρεία πήρε θέση και για τις διαδικτυακές επιθέσεις που δέχθηκε η Βίτρζικ μετά τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς της. Η Hyrox ξεκαθάρισε ότι οποιοσδήποτε απειλήσει την αθλήτρια με βία ή ενθαρρύνει άλλους να της προκαλέσουν κακό θα αποκλείεται μόνιμα από τις διοργανώσεις της. «Δεν υπάρχει θέση στην κοινότητά μας για απειλές βίας ή για παρότρυνση να προκληθεί βλάβη σε έναν αθλητή», ανέφερε.
Η Hyrox ιδρύθηκε το 2017 στο Αμβούργο και έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη διεθνώς, συνδυάζοντας τρέξιμο με ασκήσεις δύναμης και αντοχής. Στην Κίνα έκανε το ντεμπούτο της στα τέλη του 2024 και ήδη περισσότερα από 500 συνεργαζόμενα γυμναστήρια προσφέρουν εξειδικευμένη προπόνηση Hyrox.
Η μεγάλη ζήτηση για τη διοργάνωση του Πεκίνου οδήγησε μάλιστα τους οργανωτές να προσθέσουν ακόμη μία ημέρα στο πρόγραμμα, μετατρέποντάς την σε τετραήμερο event.
Με πληροφορίες από BBC, USA Today
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