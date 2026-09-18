Άγρια δολοφονία 21χρονης στη Βραζιλία: Την σκότωσαν μπροστά στον πατέρα της - Το «σκοτεινό» παρελθόν της και η εμπλοκή σε θάνατο αστυνομικού
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Δολοφονία δράστες Αστυνομικός

Άγρια δολοφονία 21χρονης στη Βραζιλία: Την σκότωσαν μπροστά στον πατέρα της - Το «σκοτεινό» παρελθόν της και η εμπλοκή σε θάνατο αστυνομικού

Οι δράστες έγραψαν τα γράμματα «TCP» στην πρόσοψη του σπιτιού της Έβελιν Λίμα Ντάντας, μια αναφορά στην εγκληματική οργάνωση Terceiro Comando Puro, τη δεύτερη ισχυρότερη συμμορία στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Άγρια δολοφονία 21χρονης στη Βραζιλία: Την σκότωσαν μπροστά στον πατέρα της - Το «σκοτεινό» παρελθόν της και η εμπλοκή σε θάνατο αστυνομικού
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Νεκρή έξω από το σπίτι της στη Βραζιλία και μπροστά στον πατέρα της έπεσε η 21χρονη Έβελιν Λίμα Ντάντας από τα πυρά δύο αγνώστων τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Η Ντάντας που ήταν γνωστή στη χώρα του καφέ για τις αναρτήσεις της στα social media, φέρεται να σύρθηκε έξω από το σπίτι της και να εκτελέστηκε μπροστά στον πατέρα της. Όπως μεταφέρουν μέσα ενημέρωσης στη Βραζιλία οι δύο δράστες πυροβόλησαν επανειλημμένα την 21χρονη στο πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι της.



Στη συνέχεια, δε, έγραψαν με σπρέι τα γράμματα «TCP» στην πρόσοψη του σπιτιού, μια αναφορά στην εγκληματική οργάνωση Terceiro Comando Puro, τη δεύτερη ισχυρότερη συμμορία στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η Ντάντας δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα για τον θάνατο του 56χρονου συνταξιούχου αστυνομικού Αντόνιο Ανίλντο Άλβες ντα Σίλβα, ο οποίος είχε πέσει νεκρός από πυρά τεσσάρων κουκουλοφόρων έξω από σούπερ μάρκετ στις 29 Ιουλίου. Η αστυνομία ερευνούσε την εμπλοκή της 21χρονης και το αν είχε βοηθήσει τους εκτελεστές πριν από τη δολοφονία.



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Η Ντάντας που είχε αφεθεί ελεύθερη στις 9 Σεπτεμβρίου ενώ η έρευνα βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, είχε συλληφθεί στο παρελθόν ως ύποπτη για διακίνηση ναρκωτικών για λογαριασμό συμμορίας

Αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι το ενδεχόμενο η δολοφονία της να αποτελεί μορφή αντιποίνων. «Εργαζόμαστε με την υπόθεση ότι πρόκειται για συγκάλυψη ή αντίποινα από κάποια εγκληματική οργάνωση», δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της αστυνομίας.
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