Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε να καταστρέφουμε τις υποδομές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να ολοκληρωθεί

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποίησε και τις χώρες που είναι εχθρικά διακείμενες προς τη χώρα του ότι αν επιτεθούν ξανά, θα υποστούν ακόμη βαρύτερα πλήγματα