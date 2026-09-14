Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε να καταστρέφουμε τις υποδομές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να ολοκληρωθεί
Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε να καταστρέφουμε τις υποδομές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να ολοκληρωθεί
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποίησε και τις χώρες που είναι εχθρικά διακείμενες προς τη χώρα του ότι αν επιτεθούν ξανά, θα υποστούν ακόμη βαρύτερα πλήγματα
Τη συνέχιση των ισραηλινών επιχειρήσεων εναντίον των υποδομών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο προανήγγειλε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, στέλνοντας παράλληλα νέα αυστηρή προειδοποίηση προς τους αντιπάλους του Ισραήλ να μην επιχειρήσουν νέα επίθεση. «Θα συνεχίσουμε να καταστρέφουμε υποδομές της Χεζμπολάχ στη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις τελευταίες επιχειρήσεις του στρατού «μια ακόμη τεράστια νίκη επί της Χεζμπολάχ», υποστηρίζοντας ότι καταστράφηκαν σημαντικές θέσεις της οργάνωσης στα υψώματα Μποφόρ και Άλι Ταχέρ.
«Καταστρέψαμε το μεγάλο τρομοκρατικό της προπύργιο στη ράχη Μποφόρ και στη ράχη Άλι Ταχέρ», δήλωσε ο Νετανιάχου, παρουσιάζοντας τις επιχειρήσεις ως μέρος της προσπάθειας του Ισραήλ να εξαλείψει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χεζμπολάχ στην περιοχή.
Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν σκοπεύει να σταματήσει τις επιχειρήσεις στη λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας» που έχει δημιουργήσει στον νότιο Λίβανο.
«Η πολιτική μας είναι ξεκάθαρη: θα συνεχίσουμε να καταστρέφουμε τρομοκρατικές υποδομές στη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο», είπε.
«Θα συνεχίσουμε να απομακρύνουμε κάθε απειλή για το Ισραήλ», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας ότι η ισραηλινή στρατιωτική παρουσία και οι επιχειρήσεις στην περιοχή θα συνεχιστούν.
Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την καταστροφή εκτεταμένων υπόγειων εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή Άλι Ταχέρ, τις οποίες το Ισραήλ χαρακτηρίζει στρατηγικής σημασίας για τη δράση της οργάνωσης στον νότιο Λίβανο.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκλεισε τη δήλωσή του με μια ευθεία προειδοποίηση προς όσους, όπως είπε, ενδέχεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας επίθεσης κατά του Ισραήλ.
«Αν δεν έχετε πάρει ακόμη το μάθημά σας και αποφασίσετε να μας επιτεθείτε ξανά, θα δεχθείτε ακόμη βαρύτερα πλήγματα», ανέφερε.
Παράλληλα, άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις τελευταίες επιχειρήσεις του στρατού «μια ακόμη τεράστια νίκη επί της Χεζμπολάχ», υποστηρίζοντας ότι καταστράφηκαν σημαντικές θέσεις της οργάνωσης στα υψώματα Μποφόρ και Άλι Ταχέρ.
«Καταστρέψαμε το μεγάλο τρομοκρατικό της προπύργιο στη ράχη Μποφόρ και στη ράχη Άλι Ταχέρ», δήλωσε ο Νετανιάχου, παρουσιάζοντας τις επιχειρήσεις ως μέρος της προσπάθειας του Ισραήλ να εξαλείψει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χεζμπολάχ στην περιοχή.
השגנו עוד ניצחון ענק על חיזבאללה. השמדנו את מבצר הטרור הגדול שלו ברכס הבופור וברכס עלי טאהר.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 14, 2026
המדיניות שלנו ברורה: נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון. נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל.
ומכאן אני אומר לאויבים שלנו: אם לא למדתם את הלקח עד עכשיו, ותחליטו לתקוף… pic.twitter.com/0EWhFQxcqm
Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν σκοπεύει να σταματήσει τις επιχειρήσεις στη λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας» που έχει δημιουργήσει στον νότιο Λίβανο.
«Η πολιτική μας είναι ξεκάθαρη»
«Η πολιτική μας είναι ξεκάθαρη: θα συνεχίσουμε να καταστρέφουμε τρομοκρατικές υποδομές στη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο», είπε.
«Θα συνεχίσουμε να απομακρύνουμε κάθε απειλή για το Ισραήλ», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας ότι η ισραηλινή στρατιωτική παρουσία και οι επιχειρήσεις στην περιοχή θα συνεχιστούν.
Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την καταστροφή εκτεταμένων υπόγειων εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή Άλι Ταχέρ, τις οποίες το Ισραήλ χαρακτηρίζει στρατηγικής σημασίας για τη δράση της οργάνωσης στον νότιο Λίβανο.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκλεισε τη δήλωσή του με μια ευθεία προειδοποίηση προς όσους, όπως είπε, ενδέχεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας επίθεσης κατά του Ισραήλ.
Η νέα προειδοποίηση προς τους αντιπάλους του Ισραήλ
«Αν δεν έχετε πάρει ακόμη το μάθημά σας και αποφασίσετε να μας επιτεθείτε ξανά, θα δεχθείτε ακόμη βαρύτερα πλήγματα», ανέφερε.
Παράλληλα, άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί.
«Υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να ολοκληρωθεί και, με τη βοήθεια του Θεού, θα την ολοκληρώσουμε», κατέληξε.
Η νέα παρέμβαση Νετανιάχου επιβεβαιώνει ότι το Ισραήλ σκοπεύει να διατηρήσει την πίεση στη Χεζμπολάχ και να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, παρά τις ευρύτερες προσπάθειες για αποκλιμάκωση στην περιοχή.
Η νέα παρέμβαση Νετανιάχου επιβεβαιώνει ότι το Ισραήλ σκοπεύει να διατηρήσει την πίεση στη Χεζμπολάχ και να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, παρά τις ευρύτερες προσπάθειες για αποκλιμάκωση στην περιοχή.
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