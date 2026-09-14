Σύνοδος ΕΕ-Αρκτικής: Η Ευρώπη χρειάζεται παγοθραυστικά, λέει η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας
ΚΟΣΜΟΣ
Ευρώπη Κάγια Κάλλας Παγοθραυστικό Αρκτική Σύνοδος

Σύνοδος ΕΕ-Αρκτικής: Η Ευρώπη χρειάζεται παγοθραυστικά, λέει η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας

«Δεδομένης της σημερινής κατάστασης, αλλά και της κλιματικής αλλαγής και του ανοίγματος θαλάσσιών διαδρόμων, συμφωνούμε όλοι ότι χρειαζόμαστε περισσότερα παγοθραυστικά ή πλοία ικανά να πλέουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες», είπε

Σύνοδος ΕΕ-Αρκτικής: Η Ευρώπη χρειάζεται παγοθραυστικά, λέει η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας
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Η Ευρώπη χρειάζεται παγοθραυστικά για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, την ώρα που η περιοχή προσελκύει την προσοχή των μεγάλων δυνάμεων, λόγω της κλιματικής αλλαγής.

«Δεδομένης της σημερινής κατάστασης, αλλά και της κλιματικής αλλαγής και του ανοίγματος θαλάσσιών διαδρόμων, συμφωνούμε όλοι ότι χρειαζόμαστε περισσότερα παγοθραυστικά ή πλοία ικανά να πλέουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες», είπε η Κάλας.

Η δήλωση αυτή έγινε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την ευκαιρία της συνόδου ΕΕ-Αρκτικής στο Ροβανιέμι της βόρειας Φινλανδίας, όταν ρωτήθηκε για μια ενδεχόμενη χρηματοδότηση των Βρυξελλών για την αγορά παγοθραυστικών, ναυπηγημένων στη Φινλανδία.



Οι Ευρωπαίοι έχουν συζητήσει μια πιθανή χρηματοδότηση, ιδέα που προώθησε ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο. Ο τελευταίος είπε ότι η ΕΕ «χρειάζεται πραγματικά» τα παγοθραυστικά και ότι η χώρα του είναι ικανή να τα ναυπηγήσει γιατί διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία στον τομέα αυτόν.

Η πρόταση υποστηρίχθηκε και από τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς. «Γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε παγοθραυστικά και αυτό δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τη Φινλανδία, τη Νορβηγία ή τη Σουηδία. Είναι ένα διακύβευμα για όλη την ΕΕ, για όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο», υποστήριξε.

Η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική, κυρίως για να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεράστια κοιτάσματα φυσικών πόρων, τα οποία καθίστανται διαθέσιμα όσο λιώνουν οι πάγοι και ανοίγουν νέοι θαλάσσιοι διάδρομοι, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

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Τον Οκτώβριο οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αγοράσουν από τη Φινλανδία 11 παγοθραυστικά για την ακτοφυλακή τους, που σήμερα διαθέτει μόνο τρία, γερασμένα, τέτοια πλοία.

Η Ρωσία διαθέτει εδώ και χρόνια μεγάλο στόλο παγοθραυστικών και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το πέρασμα βορρά-ανατολής, κατά μήκος των παραλίων της, ως έναν διηπειρωτικό θαλάσσιο διάδρομο που θα συντόμευε κατά πολύ το ταξίδι από την ανατολική Ασία στην Ευρώπη.
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