Νεκροί δύο 24χρονοι που έκατσαν στις γραμμές του μετρό της Νέας Υόρκης και τους παρέσυρε συρμός
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Νεκροί δύο 24χρονοι που έκατσαν στις γραμμές του μετρό της Νέας Υόρκης και τους παρέσυρε συρμός

Κοιτούσαν προς το τρένο ενώ αυτό τους πλησίαζε - Τι εξετάζουν οι αρχές

Νεκροί δύο 24χρονοι που έκατσαν στις γραμμές του μετρό της Νέας Υόρκης και τους παρέσυρε συρμός
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Τραγικό θάνατο βρήκαν ένας 24χρονος άνδρας και μία 24χρονη γυναίκα στη Νέα Υόρκη, όταν παρασύρθηκαν από συρμό του μετρό ενώ βρίσκονταν πάνω στις γραμμές, στο Μανχάταν, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το New York Post, οι δύο νέοι καταγράφηκαν σε βίντεο να κάθονται στις ράγες και να κοιτούν προς την κατεύθυνση του συρμού που πλησίαζε. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον σταθμό Spring Street, λίγο πριν από τις 3:15 τα ξημερώματα.

Ο άνδρας καταγόταν από το Sayreville του Νιου Τζέρσεϊ, ενώ η γυναίκα από το Dayton της Νέας Υόρκης. Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματά τους, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση των οικογενειών τους.

Το βίντεο που δείχνει τους δύο 24χρονους να βρίσκονται πάνω στις γραμμές, χωρίς να φαίνεται ότι κάποιος τους έσπρωξε ή ότι έπεσαν κατά λάθος στις ράγες. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας συρμός της γραμμής Νο 4 παρέσυρε τους δύο νέους. Και οι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο νέοι βρέθηκαν στις γραμμές. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτό συνέβαλε στο δυστύχημα.



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Μετά το δυστύχημα, ο σταθμός αποκλείστηκε προσωρινά, ενώ αστυνομικοί και συνεργεία εργάστηκαν στο σημείο για την έρευνα και την απομάκρυνση των συντριμμιών.
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