Ρωσικό πλήγμα στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, ενώ ο Μερτς βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα
ΚΟΣΜΟΣ
Φρίντριχ Μερτς Ρωσία Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ρωσικό πλήγμα στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, ενώ ο Μερτς βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς έφτασε σήμερα στο Κίεβο συνοδευόμενος από επικεφαλής γερμανικών εταιρειών της αμυντικής βιομηχανίας σε μια ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ρωσικό πλήγμα στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, ενώ ο Μερτς βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα
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Ρωσική αεροπορική επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχε στόχο τη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που στο Κίεβο βρίσκεται ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, στο πλαίσιο επίσκεψης με την οποία το Βερολίνο επιδιώκει να επιβεβαιώσει τη στήριξή του προς την Ουκρανία και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Ρωσικό πλήγμα στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, ενώ ο Μερτς βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα
Ρωσικό πλήγμα στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, ενώ ο Μερτς βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα
Ρωσικό πλήγμα στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, ενώ ο Μερτς βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα


Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Κλίτσκο ανέφερε ότι στόχος του ρωσικού πλήγματος ήταν το οδόστρωμα της Βόρειας Γέφυρας.

Το ίδιο σημείο είχε πληγεί και κατά τη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επιδρομής το Σάββατο, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου.

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Λίγο πριν από την επίθεση, οι ουκρανικές αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα.

Η νέα επιδρομή καταγράφεται ενώ ο Φρίντριχ Μερτς πραγματοποιεί επίσκεψη στο Κίεβο, συνοδευόμενος από εκπροσώπους γερμανικών επιχειρήσεων της αμυντικής βιομηχανίας, με επίκεντρο την περαιτέρω στρατιωτική και ενεργειακή υποστήριξη της Ουκρανίας.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς έφτασε σήμερα στο Κίεβο συνοδευόμενος από επικεφαλής γερμανικών εταιρειών της αμυντικής βιομηχανίας σε μια ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εν μέσω των κλιμακούμενων επιθέσεων της Ρωσίας εναντίον ουκρανικών πόλεων.

"Ταξίδεψα στο Κίεβο σήμερα διότι η Ουκρανία έχει ανάγκη όλη την υποστήριξή μας τις επόμενες εβδομάδες", δήλωσε ο Μερτς, σημειώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν πόλεις, κτίρια κατοικιών και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.

«Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας», υπογράμμισε.

«Θα πω στον πρόεδρο Ζελένσκι σήμερα: 'μπορείτε να εξακολουθήσετε να βασίζεστε στη βοήθειά μας»,  πρόσθεσε ο Μερτς.

Εξάλλου, όπως επισημαίνει το πρακτορείο dpa, o Γερμανός καγκελάριος πρόκειται να υποσχεθεί στην Ουκρανία την παροχή όπλων μεγάλου βεληνεκούς και drones αναχαίτισης.

*Φωτογραφίες: Reuters

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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