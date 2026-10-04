Ρωσικό πλήγμα στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, ενώ ο Μερτς βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς έφτασε σήμερα στο Κίεβο συνοδευόμενος από επικεφαλής γερμανικών εταιρειών της αμυντικής βιομηχανίας σε μια ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι