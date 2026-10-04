Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Η Ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε εκκαθαριστική επιχείρηση απομακρύνοντας χιλιάδες μετανάστες από μία ακτή στη Θέουτα
Η Ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε εκκαθαριστική επιχείρηση απομακρύνοντας χιλιάδες μετανάστες από μία ακτή στη Θέουτα
Περισσότεροι από 72.000 μετανάστες είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο στην Θέουτα στα τέλη Ιουλίου και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν πίσω, τουλάχιστον 10.000 παραμένουν στον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική
Η αστυνομία στην Ισπανία πραγματοποίησε σήμερα εκκαθαριστική επιχείρηση σε έναν καταυλισμό μεταναστών σε μία ακτή της Θέουτα, όπου δεκάδες χιλιάδες είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο, πριν από δύο μήνες, ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση.
Περισσότεροι από 72.000 μετανάστες είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο στην Θέουτα στα τέλη Ιουλίου. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν αργότερα πίσω, τουλάχιστον 10.000 παραμένουν στον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, εξαντλώντας τους πόρους της περιοχής και προκαλώντας εντάσεις.
Η αστυνομία μετακίνησε τους μετανάστες από την ακτή Τραμπολίν, όπου περίπου 3.000 άνθρωποι ζούσαν σε σκηνές και αυτοσχέδια καταλύματα για δύο μήνες, σε μία προσωρινή δομή, όπου θα γίνει η νόμιμη διαδικασία ή μπορούν να επιστρέψουν πίσω στο Μαρόκο, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Περισσότεροι από 72.000 μετανάστες είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο στην Θέουτα στα τέλη Ιουλίου. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν αργότερα πίσω, τουλάχιστον 10.000 παραμένουν στον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, εξαντλώντας τους πόρους της περιοχής και προκαλώντας εντάσεις.
Spanish police on Sunday cleared a migrant camp on a beach in the North African enclave of Ceuta, where tens of thousands crossed the border from Morocco over two months ago, the Spanish government said. https://t.co/ivDMaNVQjc— Reuters Africa (@ReutersAfrica) October 4, 2026
Η αστυνομία μετακίνησε τους μετανάστες από την ακτή Τραμπολίν, όπου περίπου 3.000 άνθρωποι ζούσαν σε σκηνές και αυτοσχέδια καταλύματα για δύο μήνες, σε μία προσωρινή δομή, όπου θα γίνει η νόμιμη διαδικασία ή μπορούν να επιστρέψουν πίσω στο Μαρόκο, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
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