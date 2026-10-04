Η Ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε εκκαθαριστική επιχείρηση απομακρύνοντας χιλιάδες μετανάστες από μία ακτή στη Θέουτα
ΚΟΣΜΟΣ
Θέουτα Ισπανία Αστυνομία Μετανάστες Μαρόκο

Η Ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε εκκαθαριστική επιχείρηση απομακρύνοντας χιλιάδες μετανάστες από μία ακτή στη Θέουτα

Περισσότεροι από 72.000 μετανάστες είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο στην Θέουτα στα τέλη Ιουλίου και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν  πίσω, τουλάχιστον 10.000 παραμένουν στον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική

Η Ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε εκκαθαριστική επιχείρηση απομακρύνοντας χιλιάδες μετανάστες από μία ακτή στη Θέουτα
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Η αστυνομία στην Ισπανία πραγματοποίησε σήμερα εκκαθαριστική επιχείρηση σε έναν καταυλισμό μεταναστών σε μία ακτή της Θέουτα, όπου δεκάδες χιλιάδες είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο, πριν από δύο μήνες, ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση.

Περισσότεροι από 72.000 μετανάστες είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο στην Θέουτα στα τέλη Ιουλίου. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν αργότερα πίσω, τουλάχιστον 10.000 παραμένουν στον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, εξαντλώντας τους πόρους της περιοχής και προκαλώντας εντάσεις.



Η αστυνομία μετακίνησε τους μετανάστες από την ακτή Τραμπολίν, όπου περίπου 3.000 άνθρωποι ζούσαν σε σκηνές και αυτοσχέδια καταλύματα για δύο μήνες, σε μία προσωρινή δομή, όπου θα γίνει η νόμιμη διαδικασία ή μπορούν να επιστρέψουν πίσω στο Μαρόκο, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
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