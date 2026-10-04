Η Ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε εκκαθαριστική επιχείρηση απομακρύνοντας χιλιάδες μετανάστες από μία ακτή στη Θέουτα

Περισσότεροι από 72.000 μετανάστες είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο στην Θέουτα στα τέλη Ιουλίου και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν πίσω, τουλάχιστον 10.000 παραμένουν στον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική