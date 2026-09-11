Σαμ Άλτμαν: Mετά τις παραιτήσεις ερευνητών η OpenAI ανοίγει τη συζήτηση για «φρένο» στην εξέλιξη της προηγμένης AI
Σαμ Άλτμαν: Mετά τις παραιτήσεις ερευνητών η OpenAI ανοίγει τη συζήτηση για «φρένο» στην εξέλιξη της προηγμένης AI
Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI αφήνει για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της ανάπτυξης προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης
Η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβραδύνει την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σαμ Άλτμαν επιδιώκει να ακολουθήσουν την ίδια πορεία και άλλες εταιρείες του κλάδου.
Κατά τη διάρκεια εσωτερικής συνάντησης με το σύνολο των εργαζομένων αυτή την εβδομάδα, ο Άλτμαν ανέφερε ότι η OpenAI θα μπορούσε ενδεχομένως να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, πιθανώς σε συντονισμό με αρκετά ακόμη εργαστήρια AI. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να μην συμφωνήσουν σε μια τέτοια προσέγγιση, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς οι πληροφορίες αφορούν ιδιωτικές συζητήσεις.
Το τελευταίο διάστημα, εργαζόμενοι σε κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκφράσει δημόσια ανησυχίες για τους αυξανόμενους κινδύνους που συνδέονται με τα προηγμένα συστήματα AI, ενισχύοντας τον προβληματισμό στο εσωτερικό αυτών των οργανισμών.
Τόσο η OpenAI όσο και η ανταγωνίστριά της Anthropic έχουν καταθέσει εμπιστευτικά έγγραφα για πιθανή εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο νωρίτερα φέτος.
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Κατά τη διάρκεια εσωτερικής συνάντησης με το σύνολο των εργαζομένων αυτή την εβδομάδα, ο Άλτμαν ανέφερε ότι η OpenAI θα μπορούσε ενδεχομένως να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, πιθανώς σε συντονισμό με αρκετά ακόμη εργαστήρια AI. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να μην συμφωνήσουν σε μια τέτοια προσέγγιση, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς οι πληροφορίες αφορούν ιδιωτικές συζητήσεις.
Το τελευταίο διάστημα, εργαζόμενοι σε κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκφράσει δημόσια ανησυχίες για τους αυξανόμενους κινδύνους που συνδέονται με τα προηγμένα συστήματα AI, ενισχύοντας τον προβληματισμό στο εσωτερικό αυτών των οργανισμών.
Τόσο η OpenAI όσο και η ανταγωνίστριά της Anthropic έχουν καταθέσει εμπιστευτικά έγγραφα για πιθανή εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο νωρίτερα φέτος.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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