Σαμ Άλτμαν: Mετά τις παραιτήσεις ερευνητών η OpenAI ανοίγει τη συζήτηση για «φρένο» στην εξέλιξη της προηγμένης AI
ΚΟΣΜΟΣ
OpenAI Τεχνητή Νοημοσύνη Σαμ Άλτμαν Anthropic

Σαμ Άλτμαν: Mετά τις παραιτήσεις ερευνητών η OpenAI ανοίγει τη συζήτηση για «φρένο» στην εξέλιξη της προηγμένης AI

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI αφήνει για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της ανάπτυξης προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης

Σαμ Άλτμαν: Mετά τις παραιτήσεις ερευνητών η OpenAI ανοίγει τη συζήτηση για «φρένο» στην εξέλιξη της προηγμένης AI
10 ΣΧΟΛΙΑ
Η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβραδύνει την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σαμ Άλτμαν επιδιώκει να ακολουθήσουν την ίδια πορεία και άλλες εταιρείες του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια εσωτερικής συνάντησης με το σύνολο των εργαζομένων αυτή την εβδομάδα, ο Άλτμαν ανέφερε ότι η OpenAI θα μπορούσε ενδεχομένως να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, πιθανώς σε συντονισμό με αρκετά ακόμη εργαστήρια AI. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να μην συμφωνήσουν σε μια τέτοια προσέγγιση, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς οι πληροφορίες αφορούν ιδιωτικές συζητήσεις.

Το τελευταίο διάστημα, εργαζόμενοι σε κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκφράσει δημόσια ανησυχίες για τους αυξανόμενους κινδύνους που συνδέονται με τα προηγμένα συστήματα AI, ενισχύοντας τον προβληματισμό στο εσωτερικό αυτών των οργανισμών.

Τόσο η OpenAI όσο και η ανταγωνίστριά της Anthropic έχουν καταθέσει εμπιστευτικά έγγραφα για πιθανή εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο νωρίτερα φέτος.


Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Back to School με πλάνο

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στο σχολείο έχει ήδη ξεκινήσει — και μαζί της έρχεται εκείνη η γνώριμη, γλυκιά αναστάτωση της νέας αρχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης