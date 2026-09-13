Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ

Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα καθώς προσπαθούσε να διασχίσει το στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.Κατά την πηγή αυτή, ούτε η κατάσταση του πληρώματος, ούτε το εύρος των ζημιών που υπέστη το σκάφος, ούτε το εάν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση είναι σαφές ως αυτό το στάδιο. Οι αρχές διενεργούν έρευνα, πρόσθεσε.