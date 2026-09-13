Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ
Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ
Η UKMTO ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα – Άγνωστη μέχρι στιγμής η κατάσταση του πληρώματος και η έκταση των ζημιών
Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα καθώς προσπαθούσε να διασχίσει το στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.
Κατά την πηγή αυτή, ούτε η κατάσταση του πληρώματος, ούτε το εύρος των ζημιών που υπέστη το σκάφος, ούτε το εάν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση είναι σαφές ως αυτό το στάδιο. Οι αρχές διενεργούν έρευνα, πρόσθεσε.
Κατά την πηγή αυτή, ούτε η κατάσταση του πληρώματος, ούτε το εύρος των ζημιών που υπέστη το σκάφος, ούτε το εάν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση είναι σαφές ως αυτό το στάδιο. Οι αρχές διενεργούν έρευνα, πρόσθεσε.
UKMTO WARNING 134-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) September 13, 2026
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