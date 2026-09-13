Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Πλοίο Στενά του Ορμούζ

Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ

Η UKMTO ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα – Άγνωστη μέχρι στιγμής η κατάσταση του πληρώματος και η έκταση των ζημιών

Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα καθώς προσπαθούσε να διασχίσει το στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Κατά την πηγή αυτή, ούτε η κατάσταση του πληρώματος, ούτε το εύρος των ζημιών που υπέστη το σκάφος, ούτε το εάν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση είναι σαφές ως αυτό το στάδιο. Οι αρχές διενεργούν έρευνα, πρόσθεσε.

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης