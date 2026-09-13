Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Επίθεση των Χουθι με drones και πυραύλους σε στρατιωτική βάση της Σαουδικής Αραβίας
Επίθεση των Χουθι με drones και πυραύλους σε στρατιωτική βάση της Σαουδικής Αραβίας
Οι αντάρτες της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης κοντά στα σύνορα
Το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, προσκείμενο στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξήγαγε επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους εναντίον στρατιωτικής βάσης στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, βασιλείου που αποτελεί τον κυριότερο υποστηρικτή της αντίπαλής του διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.
Η επίθεση είχε στόχο «αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου από όπου διευθύνεται η επίθεση εναντίον του έθνους και του λαού μας, στη στρατιωτική βάση στη Σαρούρα», κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του κινήματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια.
Δεν διευκρινίστηκε πότε ακριβώς διεξήχθη η επιχείρηση αυτή.
Η επίθεση είχε στόχο «αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου από όπου διευθύνεται η επίθεση εναντίον του έθνους και του λαού μας, στη στρατιωτική βάση στη Σαρούρα», κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του κινήματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια.
رداً على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التى تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية.— العميد.يحيى سريع (@Yah_Saree) September 12, 2026
وقد نفذت العملية بدفعة كبيرة من الصواريخ…
Δεν διευκρινίστηκε πότε ακριβώς διεξήχθη η επιχείρηση αυτή.
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