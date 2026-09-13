Επίθεση των Χουθι με drones και πυραύλους σε στρατιωτική βάση της Σαουδικής Αραβίας
ΚΟΣΜΟΣ
Χούθι Υεμένη Σαουδική Αραβία

Επίθεση των Χουθι με drones και πυραύλους σε στρατιωτική βάση της Σαουδικής Αραβίας

Οι αντάρτες της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης κοντά στα σύνορα

Επίθεση των Χουθι με drones και πυραύλους σε στρατιωτική βάση της Σαουδικής Αραβίας
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Το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, προσκείμενο στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξήγαγε επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους εναντίον στρατιωτικής βάσης στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, βασιλείου που αποτελεί τον κυριότερο υποστηρικτή της αντίπαλής του διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Η επίθεση είχε στόχο «αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου από όπου διευθύνεται η επίθεση εναντίον του έθνους και του λαού μας, στη στρατιωτική βάση στη Σαρούρα», κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του κινήματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια.



Δεν διευκρινίστηκε πότε ακριβώς διεξήχθη η επιχείρηση αυτή.
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