Κατασχέθηκαν από τις αρχές της Ονδούρας 1,6 τόνοι κοκαΐνης σε αλιευτικό στην Καραϊβική
ΚΟΣΜΟΣ
Ονδούρα Κοκαΐνη

Κατασχέθηκαν από τις αρχές της Ονδούρας 1,6 τόνοι κοκαΐνης σε αλιευτικό στην Καραϊβική

Ναυτικό και αεροπορία αναχαίτισαν το σκάφος στα ανοικτά του Γκράσιας α Διός - Τέσσερις συλλήψεις

Κατασχέθηκαν από τις αρχές της Ονδούρας 1,6 τόνοι κοκαΐνης σε αλιευτικό στην Καραϊβική
Το πολεμικό ναυτικό και η πολεμική αεροπορία της Ονδούρας αναχαίτισαν στα ύδατα της Καραϊβικής θάλασσας αλιευτικό σκάφος που μετέφερε 1,6 τόνους κοκαΐνης και συνέλαβαν τα τέσσερα μέλη του πληρώματός του, υπηκόους της χώρας της κεντρικής Αμερικής, ανακοίνωσε η εισαγγελία χθες Σάββατο.

Η επιχείρηση διεξήχθη προχθές Παρασκευή, στα ανοικτά του νομού Γκράσιας α Διός (βορειοανατολικά), σημείωσε η πηγή αυτή σε ανακοίνωσή της, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση των ναρκωτικών που βρίσκονταν σε 55 σακούλες.




Η κοκαΐνη αναμενόταν να μεταφερθεί αεροπορικώς στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, όπως και οι συλληφθέντες, πρόσθεσε.





Η Ονδούρα και άλλες χώρες της κεντρικής Αμερικής αποτελούν μέρος οδών διακίνησης κοκαΐνης από τις χώρες όπου παράγεται στη Λατινική Αμερική στην αγορά των ΗΠΑ.

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Πάνω από 6 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν από τις αρχές της Ονδούρας μέχρι στιγμής φέτος, κατά επίσημα δεδομένα.

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