Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Κατασχέθηκαν από τις αρχές της Ονδούρας 1,6 τόνοι κοκαΐνης σε αλιευτικό στην Καραϊβική
Κατασχέθηκαν από τις αρχές της Ονδούρας 1,6 τόνοι κοκαΐνης σε αλιευτικό στην Καραϊβική
Ναυτικό και αεροπορία αναχαίτισαν το σκάφος στα ανοικτά του Γκράσιας α Διός - Τέσσερις συλλήψεις
Το πολεμικό ναυτικό και η πολεμική αεροπορία της Ονδούρας αναχαίτισαν στα ύδατα της Καραϊβικής θάλασσας αλιευτικό σκάφος που μετέφερε 1,6 τόνους κοκαΐνης και συνέλαβαν τα τέσσερα μέλη του πληρώματός του, υπηκόους της χώρας της κεντρικής Αμερικής, ανακοίνωσε η εισαγγελία χθες Σάββατο.
Η επιχείρηση διεξήχθη προχθές Παρασκευή, στα ανοικτά του νομού Γκράσιας α Διός (βορειοανατολικά), σημείωσε η πηγή αυτή σε ανακοίνωσή της, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση των ναρκωτικών που βρίσκονταν σε 55 σακούλες.
Η κοκαΐνη αναμενόταν να μεταφερθεί αεροπορικώς στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, όπως και οι συλληφθέντες, πρόσθεσε.
Η Ονδούρα και άλλες χώρες της κεντρικής Αμερικής αποτελούν μέρος οδών διακίνησης κοκαΐνης από τις χώρες όπου παράγεται στη Λατινική Αμερική στην αγορά των ΗΠΑ.
Πάνω από 6 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν από τις αρχές της Ονδούρας μέχρι στιγμής φέτος, κατά επίσημα δεδομένα.
Η επιχείρηση διεξήχθη προχθές Παρασκευή, στα ανοικτά του νομού Γκράσιας α Διός (βορειοανατολικά), σημείωσε η πηγή αυτή σε ανακοίνωσή της, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση των ναρκωτικών που βρίσκονταν σε 55 σακούλες.
#MPInforma— Ministerio Público (@MP_Honduras) September 12, 2026
🚨 Operación en desarollo
El Ministerio Público, a través de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico @DLCNMPHN , bajo la coordinación técnico-jurídica de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado #FESCCO, junto a la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea… pic.twitter.com/nTZTAZ5ugz
Η κοκαΐνη αναμενόταν να μεταφερθεί αεροπορικώς στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, όπως και οι συλληφθέντες, πρόσθεσε.
#DLCN, #FESCCO y @FFAAHN realizaron un operativo marítimo obteniendo como resultado el aseguramiento de una embarcación con 55 fardos con supuesta droga y un peso total de 1,661 kg; se dio detención a 4 personas supuestas responsables del delito de Tráfico de Drogas Agravado. pic.twitter.com/OAytFU9GSX— DLCNHN (@DLCNMPHN) September 12, 2026
Η Ονδούρα και άλλες χώρες της κεντρικής Αμερικής αποτελούν μέρος οδών διακίνησης κοκαΐνης από τις χώρες όπου παράγεται στη Λατινική Αμερική στην αγορά των ΗΠΑ.
Πάνω από 6 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν από τις αρχές της Ονδούρας μέχρι στιγμής φέτος, κατά επίσημα δεδομένα.
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