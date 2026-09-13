Καταδικάστηκε πρώην εισαγγελέας που επιχείρησε να εκτελέσει την πρώην σύζυγό του σε εστιατόριο στο Οχάιο αλλά το όπλο δεν εκπυρσοκρότησε, δείτε βίντεο

Τη σημάδεψε στο κεφάλι μπροστά στους γονείς της και πάτησε τη σκανδάλη - Σερβιτόρος τον έριξε στο έδαφος πριν προλάβει να ξαναπροσπαθήσει





Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Απριλίου 2025 στο Τολέδο του Οχάιο.







Ο Έξτον μπήκε στο Sabira, παρήγγειλε ένα ποτό για το τραπέζι της πρώην συζύγου του, έφτυσε προς την κατεύθυνση της ίδιας και των γονιών της και στη συνέχεια αποχώρησε.



Λίγο αργότερα επέστρεψε κρατώντας ένα πιστόλι.







Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει τον 43χρονο να πλησιάζει την Κάντα Μαλόουν, να στρέφει το όπλο στο κεφάλι της από απόσταση αναπνοής και να πατά τη σκανδάλη.



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Το όπλο, ωστόσο, δεν εκπυρσοκρότησε. Όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς κατά τη διάρκεια της δίκης, η ασφάλεια του πιστολιού παρέμενε ενεργοποιημένη, γεγονός που απέτρεψε την εκπυρσοκρότηση.



Οι εισαγγελικές αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση απόπειρα «δημόσιας εκτέλεσης», υποστηρίζοντας ότι ο Έξτον είχε σκοπό να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του μπροστά στους γονείς της και στους υπόλοιπους ανθρώπους που βρίσκονταν στο εστιατόριο.



Πριν ο 43χρονος προλάβει να επιχειρήσει δεύτερη φορά να πυροβολήσει, ένας σερβιτόρος έπεσε πάνω του και τον έριξε στο έδαφος.



Ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας της πρώην συζύγου του κρίθηκε ο 43χρονος πρώην δικηγόρος και πρώην τοπικός εισαγγελέας Μάθιου Έξτον στο Οχάιο , ο οποίος την πλησίασε μέσα σε εστιατόριο, της έστρεψε το πιστόλι στο κεφάλι από ελάχιστη απόσταση και πάτησε τη σκανδάλη . Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει μία « δημόσια εκτέλεση », όμως το όπλο δεν εκπυρσοκρότησε επειδή η ασφάλεια παρέμενε ενεργοποιημένη. Πριν προλάβει να επιχειρήσει ξανά, ένας σερβιτόρος έπεσε πάνω του και, με τη βοήθεια άλλων θαμώνων, τον ακινητοποίησε.Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Απριλίου 2025 στο Τολέδο του Οχάιο.Σύμφωνα με την Εισαγγελία της κομητείας Λούκας, ο Μάθιου Έξτον βρισκόταν στο εστιατόριο Souk και έπινε ένα ποτό, όταν αντιλήφθηκε ότι η πρώην σύζυγός του, Κάντα Μαλόουν, δειπνούσε μαζί με τους γονείς της, Τζίνι και Τσαρλς Μαλόουν, στο κοντινό ιταλικό εστιατόριο Sabira.Ο Έξτον μπήκε στο Sabira, παρήγγειλε ένα ποτό για το τραπέζι της πρώην συζύγου του, έφτυσε προς την κατεύθυνση της ίδιας και των γονιών της και στη συνέχεια αποχώρησε.Λίγο αργότερα επέστρεψε κρατώντας ένα πιστόλι.Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει τον 43χρονο να πλησιάζει την Κάντα Μαλόουν, να στρέφει το όπλο στο κεφάλι της από απόσταση αναπνοής και να πατά τη σκανδάλη.Η γυναίκα, αντιλαμβανόμενη τι συνέβαινε, σήκωσε ενστικτωδώς τα χέρια της μπροστά από το πρόσωπό της.Το όπλο, ωστόσο, δεν εκπυρσοκρότησε. Όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς κατά τη διάρκεια της δίκης, η ασφάλεια του πιστολιού παρέμενε ενεργοποιημένη, γεγονός που απέτρεψε την εκπυρσοκρότηση.Οι εισαγγελικές αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση απόπειρα «δημόσιας εκτέλεσης», υποστηρίζοντας ότι ο Έξτον είχε σκοπό να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του μπροστά στους γονείς της και στους υπόλοιπους ανθρώπους που βρίσκονταν στο εστιατόριο.Πριν ο 43χρονος προλάβει να επιχειρήσει δεύτερη φορά να πυροβολήσει, ένας σερβιτόρος έπεσε πάνω του και τον έριξε στο έδαφος.

Αμέσως παρενέβησαν και άλλοι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο εστιατόριο, βοηθώντας στην ακινητοποίησή του και αποτρέποντάς τον από το να χρησιμοποιήσει ξανά το όπλο.



Η άμεση αντίδρασή τους αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο Έξτον δεν πρόλαβε να επιχειρήσει δεύτερο πυροβολισμό.



Πέρα από την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της Κάντα Μαλόουν, ο Έξτον κρίθηκε ένοχος και για δύο κακουργηματικές επιθέσεις, οι οποίες αφορούσαν τους γονείς της πρώην συζύγου του, Τζίνι και Τσαρλς Μαλόουν.



Οι γονείς της βρίσκονταν στο ίδιο τραπέζι την ώρα που ο Έξτον επέστρεψε οπλισμένος και επιχείρησε να πυροβολήσει την κόρη τους.



Το απειλητικό μήνυμα πριν από την επίθεση Κατά την αγόρευση της κατηγορούσας αρχής, οι εισαγγελείς αναφέρθηκαν και σε φωνητικό μήνυμα που είχε αφήσει ο Έξτον στην πρώην σύζυγό του πριν από την απόπειρα πυροβολισμού.



Στο μήνυμα έκανε αναφορά στον στίχο του τραγουδιού του Τζόνι Κας «God's Gonna Cut You Down», λέγοντας ουσιαστικά ότι «αργά ή γρήγορα ο Θεός θα σε τιμωρήσει».



Οι εισαγγελείς παρουσίασαν το μήνυμα ως μία ακόμη ένδειξη απειλητικής συμπεριφοράς, υποστηρίζοντας ότι φώτιζε το κίνητρο και την ψυχολογική κατάσταση του Έξτον πριν από την επίθεση.



Ξέσπασε μέσα στο δικαστήριο Την ημέρα που οι ένορκοι ανακοίνωσαν την καταδικαστική τους απόφαση, ο Έξτον προκάλεσε ένταση μέσα στη δικαστική αίθουσα και χρειάστηκε να απομακρυνθεί.



Φάνηκε να αντιδρά στον τρόπο με τον οποίο η εισαγγελία είχε παρουσιάσει το φωνητικό μήνυμα και άρχισε να φωνάζει τους στίχους του «God's Gonna Cut You Down», ενώ οι δικαστικοί αστυνομικοί τον οδηγούσαν έξω από την αίθουσα.



Σε άλλο σημείο της διαδικασίας, ο Έξτον σχημάτισε με τα δάχτυλά του χειρονομία που παρέπεμπε σε όπλο και την έστρεψε προς τη βοηθό εισαγγελέα της κομητείας Λούκας, Ρόουζ Μοκ.







Ο δικαστής έδωσε σαφή εντολή στους ενόρκους να αγνοήσουν τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου και να μην επιτρέψουν να επηρεάσει την κρίση τους.



Ο Μάθιου Έξτον, πρώην δικηγόρος και πρώην τοπικός εισαγγελέας, κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τις επιπλέον κατηγορίες που συνδέονται με την επίθεση.



Η επιμέτρηση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.