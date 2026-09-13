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Δραματική διάσωση στο Μπρούκλιν: Αστυνομικός πήδηξε σε κινούμενο όχημα με αναίσθητο οδηγό
Δραματική διάσωση στο Μπρούκλιν: Αστυνομικός πήδηξε σε κινούμενο όχημα με αναίσθητο οδηγό
Το αυτοκίνητο πέρασε κόκκινο και άρχισε να κυλά μέσα στη διασταύρωση – «Έσωσε τον οδηγό, πεζούς, παιδιά και ηλικιωμένους», λέει δημοτική σύμβουλος
Τη δραματική στιγμή κατά την οποία ένας αστυνομικός της Νέας Υόρκης, εκτός υπηρεσίας, αντιλαμβάνεται ότι ο οδηγός ενός οχήματος έχει χάσει τις αισθήσεις του και σπεύδει να το σταματήσει πριν προκληθεί σοβαρό δυστύχημα, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στο Μπρούκλιν.
Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το αυτοκίνητο περνά με κόκκινο φανάρι, σταματά στη μέση του δρόμου και στη συνέχεια αρχίζει επανειλημμένα να κυλά προς τα εμπρός, ενώ ο οδηγός παραμένει αναίσθητος.
Την επικίνδυνη κατάσταση αντιλήφθηκε ένας αστυνομικός του NYPD που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Χωρίς να χάσει χρόνο, έτρεξε προς το όχημα και προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό του, την ώρα που αυτό εξακολουθούσε να κινείται.
Ο αστυνομικός κατάφερε τελικά να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο, βάζοντάς το σε θέση στάθμευσης, και στη συνέχεια έβγαλε τον οδηγό από το όχημα. Αμέσως άρχισε να του παρέχει πρώτες βοήθειες και να πραγματοποιεί ΚΑΡΠΑ στη μέση του δρόμου, συνεχίζοντας μέχρι την άφιξη των διασωστών.
Δείτε το βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, κοντά στη συμβολή της 60ής Οδού με την 8η Λεωφόρο στο Μπρούκλιν. Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός είχε υποστεί αιφνίδιο ιατρικό επεισόδιο ενώ οδηγούσε.
Την άμεση αντίδραση του αστυνομικού εξήρε η δημοτική σύμβουλος της Νέας Υόρκης Σούζαν Ζουάνγκ, επισημαίνοντας ότι με την παρέμβασή του πιθανότατα απέτρεψε όχι μόνο τον σοβαρό τραυματισμό του ίδιου του οδηγού, αλλά και ένα δυστύχημα με πεζούς που βρίσκονταν στην περιοχή.
Όπως τόνισε, στον δρόμο κινούνταν παιδιά, ηλικιωμένοι και άλλοι πεζοί και, εάν το όχημα συνέχιζε την ανεξέλεγκτη πορεία του, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν πολύ σοβαρές.
Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το αυτοκίνητο περνά με κόκκινο φανάρι, σταματά στη μέση του δρόμου και στη συνέχεια αρχίζει επανειλημμένα να κυλά προς τα εμπρός, ενώ ο οδηγός παραμένει αναίσθητος.
Την επικίνδυνη κατάσταση αντιλήφθηκε ένας αστυνομικός του NYPD που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Χωρίς να χάσει χρόνο, έτρεξε προς το όχημα και προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό του, την ώρα που αυτό εξακολουθούσε να κινείται.
Ο αστυνομικός κατάφερε τελικά να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο, βάζοντάς το σε θέση στάθμευσης, και στη συνέχεια έβγαλε τον οδηγό από το όχημα. Αμέσως άρχισε να του παρέχει πρώτες βοήθειες και να πραγματοποιεί ΚΑΡΠΑ στη μέση του δρόμου, συνεχίζοντας μέχρι την άφιξη των διασωστών.
Δείτε το βίντεο
WATCH: An off-duty NYPD officer races into action after spotting an unconscious driver rolling through a busy Brooklyn intersection.— Fox News (@FoxNews) September 12, 2026
Surveillance video shows the SUV run a red light, stop in the middle of the road and repeatedly roll forward as the driver suffers an apparent… pic.twitter.com/9UXSCmREmS
Την άμεση αντίδραση του αστυνομικού εξήρε η δημοτική σύμβουλος της Νέας Υόρκης Σούζαν Ζουάνγκ, επισημαίνοντας ότι με την παρέμβασή του πιθανότατα απέτρεψε όχι μόνο τον σοβαρό τραυματισμό του ίδιου του οδηγού, αλλά και ένα δυστύχημα με πεζούς που βρίσκονταν στην περιοχή.
Όπως τόνισε, στον δρόμο κινούνταν παιδιά, ηλικιωμένοι και άλλοι πεζοί και, εάν το όχημα συνέχιζε την ανεξέλεγκτη πορεία του, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν πολύ σοβαρές.
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