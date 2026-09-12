Ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια 500.000 ευρώ σε νοσοκομείο της Βηρυτού
ΚΟΣΜΟΣ
Ανθρωπιστική βοήθεια Βυρητός

Ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια 500.000 ευρώ σε νοσοκομείο της Βηρυτού

Η χρηματοδότηση χορηγήθηκε μέσω της Hellenic Aid

Ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια 500.000 ευρώ σε νοσοκομείο της Βηρυτού
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Η Ελλάδα παρέχει έμπρακτη ανθρωπιστική στήριξη στον Λίβανο, διαθέτοντας 500.000 ευρώ για την ενίσχυση του Νοσοκομείου «Άγιος Γεώργιος» της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Βηρυτού.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Χ, η χρηματοδότηση χορηγήθηκε μέσω της Hellenic Aid, σε συνεργασία με το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στον Λίβανο. Η ελληνική συνεισφορά προορίζεται για τη στήριξη του προγράμματος «Life-Saving & Limb-Saving Hospitalization», το οποίο παρέχει κρίσιμες νοσοκομειακές υπηρεσίες για τη διάσωση ζωών και την αποτροπή ακρωτηριασμών, με έμφαση στους πλέον ευάλωτους πολίτες. Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών, πρόκειται για απτή ανθρωπιστική βοήθεια της Ελλάδας προς τον Λίβανο, σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών για το σύστημα υγείας της χώρας.

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