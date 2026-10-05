Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
«Και μη χειρότερα»: Ένας αιώνας ελληνικού χιούμορ μέσα από απίθανες ιστορίες και «μαργαριτάρια»
«Και μη χειρότερα»: Ένας αιώνας ελληνικού χιούμορ μέσα από απίθανες ιστορίες και «μαργαριτάρια»
Στο νέο βιβλίο του Θωμά Σιταρά ζωντανεύει η εύθυμη πλευρά της Ελλάδας κυρίως των δεκαετιών 1920-1940, μέσα από περιστατικά, δημοσιεύματα, σπάνιο υλικό και φωτογραφίες της εποχής
Μια διαφορετική περιήγηση στην Ελλάδα του περασμένου αιώνα, μέσα από το χιούμορ, τα ευτράπελα και τις μικρές ιστορίες της καθημερινότητας, επιχειρεί ο Θωμάς Σιταράς στο βιβλίο του «Και μη χειρότερα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell.
Στις 324 σελίδες του βιβλίου συγκεντρώνονται αστεία περιστατικά κυρίως από τις δεκαετίες του 1920, του 1930 και του 1940, χιουμοριστικά αποκόμματα, «μαργαριτάρια», σπάνιο υλικό και φωτογραφίες, συνθέτοντας ένα ιδιότυπο πορτρέτο της εποχής.
Οι ιστορίες περνούν από τον έρωτα και τις σχέσεις έως τους νεόπλουτους, τις απίθανες επιγραφές και τις σκηνές που εκτυλίσσονταν στα καφενεία, τα ζαχαροπλαστεία και τα γαλακτοπωλεία. Ενότητες με χαρακτηριστικούς τίτλους όπως «Έρως ανίκατε μάχαν», «Νεόπλουτοι, μια κατηγορία από μόνοι τους» και «Στο καφενείο – ζαχαροπλαστείο – γαλακτοπωλείο» δίνουν το στίγμα μιας έκδοσης που αναζητά την ανάλαφρη και συχνά απρόβλεπτη πλευρά της καθημερινής ζωής.
Ο Θωμάς Σιταράς συγκεντρώνει έτσι στιγμιότυπα μιας Ελλάδας που έχει αλλάξει ριζικά, αλλά στην οποία ο σημερινός αναγνώστης μπορεί να αναγνωρίσει συμπεριφορές, ανθρώπινους τύπους και καταστάσεις που αποδεικνύονται περισσότερο διαχρονικές απ' όσο θα περίμενε.
Το «Και μη χειρότερα» λειτουργεί ταυτόχρονα ως συλλογή χιουμοριστικών ιστοριών και ως ένα παράθυρο στην καθημερινότητα μιας άλλης εποχής: όχι μέσα από τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα, αλλά μέσα από όσα έκαναν τους ανθρώπους να γελούν.
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell.
Στις 324 σελίδες του βιβλίου συγκεντρώνονται αστεία περιστατικά κυρίως από τις δεκαετίες του 1920, του 1930 και του 1940, χιουμοριστικά αποκόμματα, «μαργαριτάρια», σπάνιο υλικό και φωτογραφίες, συνθέτοντας ένα ιδιότυπο πορτρέτο της εποχής.
Οι ιστορίες περνούν από τον έρωτα και τις σχέσεις έως τους νεόπλουτους, τις απίθανες επιγραφές και τις σκηνές που εκτυλίσσονταν στα καφενεία, τα ζαχαροπλαστεία και τα γαλακτοπωλεία. Ενότητες με χαρακτηριστικούς τίτλους όπως «Έρως ανίκατε μάχαν», «Νεόπλουτοι, μια κατηγορία από μόνοι τους» και «Στο καφενείο – ζαχαροπλαστείο – γαλακτοπωλείο» δίνουν το στίγμα μιας έκδοσης που αναζητά την ανάλαφρη και συχνά απρόβλεπτη πλευρά της καθημερινής ζωής.
Ο Θωμάς Σιταράς συγκεντρώνει έτσι στιγμιότυπα μιας Ελλάδας που έχει αλλάξει ριζικά, αλλά στην οποία ο σημερινός αναγνώστης μπορεί να αναγνωρίσει συμπεριφορές, ανθρώπινους τύπους και καταστάσεις που αποδεικνύονται περισσότερο διαχρονικές απ' όσο θα περίμενε.
Το «Και μη χειρότερα» λειτουργεί ταυτόχρονα ως συλλογή χιουμοριστικών ιστοριών και ως ένα παράθυρο στην καθημερινότητα μιας άλλης εποχής: όχι μέσα από τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα, αλλά μέσα από όσα έκαναν τους ανθρώπους να γελούν.
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell.
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