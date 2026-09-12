Ινδία: Επιβάτης εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε τρένο και αποβάθρα και σύρθηκε για 50 μέτρα
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Τρένο Σιδηροδρομικός σταθμός Ατύχημα

Ινδία: Επιβάτης εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε τρένο και αποβάθρα και σύρθηκε για 50 μέτρα

Αστυνομικοί και επιβάτες έτρεξαν να τον απεγκλωβίσουν, ενώ ο άνδρας γλίτωσε χωρίς τραυματισμό

Ινδία: Επιβάτης εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε τρένο και αποβάθρα και σύρθηκε για 50 μέτρα
Στιγμές τρόμου έζησε ένας επιβάτης στην Ινδία, όταν το πόδι του παγιδεύτηκε στο κενό ανάμεσα σε κινούμενο τρένο και την αποβάθρα, με αποτέλεσμα να συρθεί για περίπου 50 μέτρα προτού αστυνομικοί και πολίτες καταφέρουν να τον σώσουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Agra Cantt, στην Άγκρα της πολιτείας Ούταρ Πραντές, την ώρα που ο άνδρας επιχειρούσε να επιβιβαστεί στο Sabarmati Express.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο επιβάτης, ο οποίος φορούσε μπλε πουκάμισο, προσπάθησε να ανέβει στο τρένο περίπου στις 21:35 τοπική ώρα, στις 8 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, έχασε την ισορροπία του και το ένα πόδι του γλίστρησε στο κενό ανάμεσα στον συρμό και την αποβάθρα.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν. Το τρένο συνέχισε να κινείται κατά μήκος της αποβάθρας, παρασύροντας τον άνδρα, ο οποίος προσπαθούσε απεγνωσμένα να απελευθερωθεί και να μην πέσει στις γραμμές.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μέλη της Ομάδας Άμεσης Αντίδρασης της σιδηροδρομικής αστυνομίας, που βρίσκονταν σε κοντινό σημείο, καθώς και άλλοι επιβάτες έσπευσαν προς το μέρος του.

Στο βίντεο φαίνονται οι διασώστες να πιάνουν τον άνδρα και να προσπαθούν να τον τραβήξουν μακριά από το κενό, ενώ ο συρμός εξακολουθεί να κινείται. Τελικά κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Ο επιθεωρητής της Government Railway Police, Σαντίπ Τομάρ, δήλωσε ότι η ζωή του επιβάτη σώθηκε χάρη στην άμεση αντίδραση, την εγρήγορση και το θάρρος τόσο των αστυνομικών όσο και των πολιτών που έσπευσαν να βοηθήσουν.

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Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού και το γεγονός ότι σύρθηκε για περίπου 50 μέτρα δίπλα στον κινούμενο συρμό, ο άνδρας φέρεται να μην τραυματίστηκε.

Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα αποτελούν διαχρονικά σοβαρό ζήτημα στην Ινδία, όπου το εκτεταμένο δίκτυο δέχεται τεράστια επιβατική πίεση. Η παλαιότητα τμημάτων των υποδομών, οι ξεπερασμένες γραμμές και τα συστήματα σηματοδότησης, αλλά και ο συνωστισμός στους σταθμούς και στα τρένα, συγκαταλέγονται στους παράγοντες που αυξάνουν τους κινδύνους.

Παράλληλα, σε αρκετά περιστατικά σημαντικό ρόλο αποδίδεται και στον ανθρώπινο παράγοντα, όπως η λανθασμένη ανάγνωση σημάτων.

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