Σομαλοί πειρατές απελευθέρωσαν το φορτηγό πλοίο M/V Sward μετά την καταβολή λύτρων

Το πλοίο και το 17μελές πλήρωμά του κρατούνταν από τον Απρίλιο - Τέσσερα δεξαμενόπλοια παραμένουν υπό πειρατικό έλεγχο





Στον Κόλπο του Άντεν και στις ακτές της







Σύμφωνα με πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας της Πούντλαντ, χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον δυο φορές ως πλοίο-ορμητήριο: εξαπολύθηκαν ένα ή περισσότερα μικρά, ευέλικτα ταχύπλοα για επιθέσεις.



Στις επιθέσεις αυτές καταλήφθηκαν δυο ιρανικά αλιευτικά και το φορτηγό M/V Lutuf, που κατόπιν απελευθερώθηκαν έπειτα από την καταβολή λύτρων, κατά τις ίδιες πηγές.







«Το πλήρωμα παρέμεινε πάνω στο πλοίο, αλλά πειρατές κατέβηκαν, μπήκαν σε οχήματα και πήγαν» στην κοινότητα, ανέφερε η πηγή αυτή. «Έλαβαν» τα λύτρα και κατόπιν «απελευθέρωσαν το πλοίο», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει το ύψος του ποσού.



Τουλάχιστον δυο οχήματα τους περίμεναν στην ξηρά προτού φτάσουν στην Γκαρακάντ με το Sward, κάτι που σημαίνει «ότι διατηρούσαν επαφή με το χερσαίο δίκτυό τους ενώ βρίσκονταν στη θάλασσα», ανέφερε άλλη πηγή στα σώματα ασφαλείας της Πούντλαντ.



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Οι πειρατές οι οποίοι κυρίευσαν το M/V Sward, τα δυο ιρανικά αλιευτικά και το M/V Lutuf ανήκουν σε οργάνωση που εμφανίστηκε πρόσφατα, ανέφεραν οι πηγές.



«Αυτή είναι η τρίτη πληρωμή που έλαβε η (συγκεκριμένη) ομάδα από τον Απρίλιο», σύμφωνα με την πρώτη πηγή.



Η ομοσπονδιακή σομαλική κυβέρνηση —η σχέση της οποίας με αυτήν στην Πούντλαντ είναι τεταμένη— διαβεβαιώνει πως το Lutuf αφέθηκε να φύγει εξαιτίας της «συνεχούς στρατιωτικής πίεσης» του τουρκικού πολεμικού ναυτικού (η Άγκυρα είναι σημαντικός εταίρος της Μογκαντίσου) και του σομαλικού στρατού, που κατέστρεψαν πλεούμενα των πειρατών και σκότωσαν 14 από αυτούς.



Σομαλοί πειρατές άφησαν ελεύθερο χθες Παρασκευή το φορτηγό πλοίο M/V Sward , το οποίο είχαν κυριεύσει και εκτρέψει από την πορεία του τον Απρίλιο, με τα 17 μέλη του πληρώματός του, ανέφεραν πηγές στα σώματα ασφαλείας της σομαλικής πολιτείας Πούντλαντ, διευκρινίζοντας ότι προχώρησαν στην απελευθέρωση αφού τους καταβλήθηκαν λύτρα.Στον Κόλπο του Άντεν και στις ακτές της Σομαλίας καταγράφεται από τον Απρίλιο αναζωπύρωση των επιθέσεων πειρατών: έχουν καταγραφτεί 15 το 2026, ο υψηλότερος αριθμός από το 2023, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ).Πειρατές κυρίευσαν το M/V Sward την 26η Απριλίου, κοντά στις ακτές της Πούντλαντ, με το σκάφος και το πλήρωμά του —15 Σύρους και δυο Ινδούς— να παραμένουν υπό ομηρία έκτοτε.Σύμφωνα με πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας της Πούντλαντ, χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον δυο φορές ως πλοίο-ορμητήριο: εξαπολύθηκαν ένα ή περισσότερα μικρά, ευέλικτα ταχύπλοα για επιθέσεις.Στις επιθέσεις αυτές καταλήφθηκαν δυο ιρανικά αλιευτικά και το φορτηγό M/V Lutuf, που κατόπιν απελευθερώθηκαν έπειτα από την καταβολή λύτρων, κατά τις ίδιες πηγές.Οι πειρατές «άφησαν ελεύθερο το Sward κοντά στην Γκαρακάντ», κοινότητα της Πούντλαντ όπου βρίσκεται λιμάνι, στη βορειοανατολική Σομαλία, είπε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας της πολιτείας.«Το πλήρωμα παρέμεινε πάνω στο πλοίο, αλλά πειρατές κατέβηκαν, μπήκαν σε οχήματα και πήγαν» στην κοινότητα, ανέφερε η πηγή αυτή. «Έλαβαν» τα λύτρα και κατόπιν «απελευθέρωσαν το πλοίο», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει το ύψος του ποσού.Τουλάχιστον δυο οχήματα τους περίμεναν στην ξηρά προτού φτάσουν στην Γκαρακάντ με το Sward, κάτι που σημαίνει «ότι διατηρούσαν επαφή με το χερσαίο δίκτυό τους ενώ βρίσκονταν στη θάλασσα», ανέφερε άλλη πηγή στα σώματα ασφαλείας της Πούντλαντ.Ακόμη δυο πηγές στα σώματα ασφαλείας της Πούντλαντ επιβεβαίωσαν αυτές τις πληροφορίες στο AFP.Οι πειρατές οι οποίοι κυρίευσαν το M/V Sward, τα δυο ιρανικά αλιευτικά και το M/V Lutuf ανήκουν σε οργάνωση που εμφανίστηκε πρόσφατα, ανέφεραν οι πηγές.«Αυτή είναι η τρίτη πληρωμή που έλαβε η (συγκεκριμένη) ομάδα από τον Απρίλιο», σύμφωνα με την πρώτη πηγή.Η ομοσπονδιακή σομαλική κυβέρνηση —η σχέση της οποίας με αυτήν στην Πούντλαντ είναι τεταμένη— διαβεβαιώνει πως το Lutuf αφέθηκε να φύγει εξαιτίας της «συνεχούς στρατιωτικής πίεσης» του τουρκικού πολεμικού ναυτικού (η Άγκυρα είναι σημαντικός εταίρος της Μογκαντίσου) και του σομαλικού στρατού, που κατέστρεψαν πλεούμενα των πειρατών και σκότωσαν 14 από αυτούς.

Τέσσερα δεξαμενόπλοια, που καταλήφθηκαν κι εξετράπησαν από την πορεία τους φέτος, είναι το τρέχον διάστημα στα χέρια πειρατών κοντά στις ακτές της Σομαλίας: το Honour 25· το Eureka· το Asana· και το Seamull, γνωστό επίσης ως Sibu 1.



Το Seamull, πλοίο που φέρεται να ανήκει στον ιρανικό «στόλο-φάντασμα» που η Ουάσιγκτον καταγγέλλει πως χρησιμοποιείται για να εξάγεται πετρέλαιο από την Ισλαμική Δημοκρατία, βρίσκεται στο στόχαστρο κυρώσεων των ΗΠΑ.