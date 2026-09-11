Ρεκόρ αεροπορικής κίνησης στην Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι, κυρίως στα Βαλκάνια

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, Eurocontrol, έκανε λόγο για έναν μέσο όρο 35.959 πτήσεων ημερησίως, δηλαδή 2,4% υψηλότερα σε σχέση με την περασμένη χρονιά