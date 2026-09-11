Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Συνομιλίες της Τεχεράνης με χώρες του Κόλπου για τα Στενά του Ορμούζ, «να υπάρξει καλύτερη κατανόηση»
Συνομιλίες της Τεχεράνης με χώρες του Κόλπου για τα Στενά του Ορμούζ, «να υπάρξει καλύτερη κατανόηση»
Η συνάντηση αυτή αναμένεται να προωθήσει μια καλύτερη κατανόηση μεταξύ των χωρών της περιοχής και να συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινής περιφερειακής ασφάλειας, αναφέρει το ιρανικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του
Η Τεχεράνη θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα, στο Ομάν, συνομιλίες με χώρες του Κόλπου για τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει σε αντίποινα για τον πόλεμο που άρχισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η ιρανική διπλωματία.
«Η συνάντηση αυτή αναμένεται να προωθήσει μια καλύτερη κατανόηση μεταξύ των χωρών της περιοχής και να συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινής περιφερειακής ασφάλειας», γράφει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι «το Ιράκ και άλλες χώρες που βρέχονται από τον Περσικό Κόλπο» θα συμμετάσχουν σε αυτήν.
Στις συνομιλίες στο Ομάν θα μετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράκ και άλλων αραβικών χωρών του Κόλπου, και θα επικεντρωθούν στις ασφαλείς εμπορικές θαλάσσιες διαδρομές μέσω των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.
«Η συνάντηση αυτή αναμένεται να προωθήσει μια καλύτερη κατανόηση μεταξύ των χωρών της περιοχής και να συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινής περιφερειακής ασφάλειας», γράφει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι «το Ιράκ και άλλες χώρες που βρέχονται από τον Περσικό Κόλπο» θα συμμετάσχουν σε αυτήν.
Στις συνομιλίες στο Ομάν θα μετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράκ και άλλων αραβικών χωρών του Κόλπου, και θα επικεντρωθούν στις ασφαλείς εμπορικές θαλάσσιες διαδρομές μέσω των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.
Iran’s Foreign Ministry spokesman Esmaeil Baghaei confirmed there will be a meeting between Iran, the six Gulf Arab countries and Iraq in Oman on Monday to discuss the situation in the region and the Strait of Hormuz.— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 11, 2026
Baghaei said Iran remains committed to fostering trust and… pic.twitter.com/iWvNTglNTO
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