Μιλάνο: Φωτιά σε αεροπλάνο της easyjet από power bank, απομακρύνθηκαν με φουσκωτές τσουλήθρες 146 επιβάτες - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μιλάνο Πυρκαγιά Βόρεια Ιταλία

Μιλάνο: Φωτιά σε αεροπλάνο της easyjet από power bank, απομακρύνθηκαν με φουσκωτές τσουλήθρες 146 επιβάτες - Δείτε βίντεο

Συναγερμός σε πτήση EasyJet U23905 από Μαλπένσα προς Πράγα, έκλεισε χθες για μια ώρα το αεροδρόμιο

Μιλάνο: Φωτιά σε αεροπλάνο της easyjet από power bank, απομακρύνθηκαν με φουσκωτές τσουλήθρες 146 επιβάτες - Δείτε βίντεο
Το αεροδρόμιο του Μαλπένσα (MPX) έκλεισε το απόγευμα της Πέμπτης, λόγω αρχικής εστίας πυρκαγιάς σε πτήση της EasyJet με προορισμό την Πράγα, η οποία ανάγκασε τους 146 επιβάτες που βρίσκονταν στο αεροσκάφος να αποβιβαστούν μέσω των φουσκωτών τσουλήθρων.





Η πτήση U23905 βρισκόταν σε φάση τροχοδρόμησης πριν από την απογείωση από το κύριο διεθνές αεροδρόμιο του Μιλάνου, όταν ο κυβερνήτης του Airbus A320 της βρετανικής εταιρείας εξέπεμψε σήμα «mayday» στις 17:31 λόγω καπνού στην καμπίνα, που πιθανότατα προκλήθηκε από έκρηξη power bank μέσα στη χειραποσκευή ενός επιβάτη.



Κλείσιμο
Τέθηκαν σε εφαρμογή τα μέτρα έκτακτης ανάγκης και οι φουσκωτές τσουλήθρες για την εκκένωση, με αποτέλεσμα να καταγραφούν δύο ελαφρά τραυματίες μεταξύ των επιβατών.

Οι λειτουργίες του αεροδρομίου επανήλθαν σταδιακά στις 6.35 μ.μ. (τοπική ώρα) με την επαναλειτουργία του διαδρόμου 35L. Ο διάδρομος 35R παρέμεινε κλειστός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση των επηρεαζόμενων αεροσκαφών και η ολοκλήρωση των ελέγχων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού της πληγείσας περιοχής.

Η πλήρης λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε γύρω στις 7:30 μ.μ., μετά από περίπου μία ώρα διακοπής.

Περαιτέρω έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να επιβεβαιωθεί η αιτία του ατυχήματος.


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