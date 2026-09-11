Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Μιλάνο: Φωτιά σε αεροπλάνο της easyjet από power bank, απομακρύνθηκαν με φουσκωτές τσουλήθρες 146 επιβάτες - Δείτε βίντεο
Συναγερμός σε πτήση EasyJet U23905 από Μαλπένσα προς Πράγα, έκλεισε χθες για μια ώρα το αεροδρόμιο
Malpensa, due ore di stop dell'aeroporto per emergenza scoppiata a bordo di un aereo Easyjet diretto a Praga. Evacuati i 146 passeggeri. Possibile causa un powerbank. Le immagini dell'aereo pic.twitter.com/H3zv2gXF8I— Local Team (@localteamit) September 10, 2026
Malpensa, incendio a bordo di un volo easyJet per una power bank: passeggeri evacuati con gli scivoli https://t.co/Iz5DcYqQBf— Corriere della Sera (@Corriere) September 10, 2026
Η πτήση U23905 βρισκόταν σε φάση τροχοδρόμησης πριν από την απογείωση από το κύριο διεθνές αεροδρόμιο του Μιλάνου, όταν ο κυβερνήτης του Airbus A320 της βρετανικής εταιρείας εξέπεμψε σήμα «mayday» στις 17:31 λόγω καπνού στην καμπίνα, που πιθανότατα προκλήθηκε από έκρηξη power bank μέσα στη χειραποσκευή ενός επιβάτη.
⚠️ Aeroporto di Milano Malpensa attualmente bloccato.— Friz (@friz1906) September 10, 2026
Un volo EasyJet è fermo sulla pista del terminal 2, passeggeri evacuati. pic.twitter.com/tP5hma6qRv
Τέθηκαν σε εφαρμογή τα μέτρα έκτακτης ανάγκης και οι φουσκωτές τσουλήθρες για την εκκένωση, με αποτέλεσμα να καταγραφούν δύο ελαφρά τραυματίες μεταξύ των επιβατών.
Οι λειτουργίες του αεροδρομίου επανήλθαν σταδιακά στις 6.35 μ.μ. (τοπική ώρα) με την επαναλειτουργία του διαδρόμου 35L. Ο διάδρομος 35R παρέμεινε κλειστός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση των επηρεαζόμενων αεροσκαφών και η ολοκλήρωση των ελέγχων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού της πληγείσας περιοχής.
Η πλήρης λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε γύρω στις 7:30 μ.μ., μετά από περίπου μία ώρα διακοπής.
Περαιτέρω έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να επιβεβαιωθεί η αιτία του ατυχήματος.
Malpensa: principio d'incendio su volo EasyJet, evacuato l'aereo— euronews Italiano (@euronewsit) September 10, 2026
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