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Στο νοσοκομείο Βόλου 43χρονος που τον έδειρε άγρια ο γιος του, τον χτύπησε με πάσσαλο και γροθιές
Στο νοσοκομείο Βόλου 43χρονος που τον έδειρε άγρια ο γιος του, τον χτύπησε με πάσσαλο και γροθιές
Τον χτύπησε στα πλευρά
Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται ένας 43χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον 19χρονο γιο του έξω από το Δημαρχείο της πόλης.
Το περιστατικό συνέβη στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Σεπτεμβρίου 2026, έξω από το Δημαρχείο Βόλου. Ο 19χρονος, για λόγο που ακόμα είναι άγνωστος, χρησιμοποιώντας έναν πάσσαλο αλλά και τις γροθιές του, χτύπησε άγρια τον πατέρα του στα πλευρά.
Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 19χρονο Ρομά στο πλαίσιο του αυτοφώρου για το αδίκημα της επικίνδυνης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.
Σύμφωνα με το gegonota.news ο νεαρός δράστης οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, η υπόθεση ωστόσο αναβλήθηκε σε ρητή δικάσιμο προκειμένου να διοριστεί διερμηνέας, καθώς ο 19χρονος δεν μιλά καλά Ελληνικά.
Όπως αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο πατέρας του φέρεται να εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου, με την κατάστασή του να είναι σταθερή.
Το περιστατικό συνέβη στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Σεπτεμβρίου 2026, έξω από το Δημαρχείο Βόλου. Ο 19χρονος, για λόγο που ακόμα είναι άγνωστος, χρησιμοποιώντας έναν πάσσαλο αλλά και τις γροθιές του, χτύπησε άγρια τον πατέρα του στα πλευρά.
Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 19χρονο Ρομά στο πλαίσιο του αυτοφώρου για το αδίκημα της επικίνδυνης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.
Σύμφωνα με το gegonota.news ο νεαρός δράστης οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, η υπόθεση ωστόσο αναβλήθηκε σε ρητή δικάσιμο προκειμένου να διοριστεί διερμηνέας, καθώς ο 19χρονος δεν μιλά καλά Ελληνικά.
Όπως αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο πατέρας του φέρεται να εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου, με την κατάστασή του να είναι σταθερή.
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