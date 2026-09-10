Για άλλη μια χρονιά, το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζει έμπρακτα τη νέα επιχειρηματικότητα, επιβραβεύοντας τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις με συνολικά €300.000
Φωτιά στην Πλατανιά Παρανεστίου στη Δράμα, επιχειρούν 4 εναέρια
Φωτιά στην Πλατανιά Παρανεστίου στη Δράμα, επιχειρούν 4 εναέρια
Στο σημείο 35 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 4 οχήματα
UPD:
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατανιά του Δήμου Παρανεστίου Δράμας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
UPD:
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