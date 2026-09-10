Φωτιά στην Πλατανιά Παρανεστίου στη Δράμα, επιχειρούν 4 εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Δράμα

Φωτιά στην Πλατανιά Παρανεστίου στη Δράμα, επιχειρούν 4 εναέρια

Στο σημείο 35 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 4 οχήματα

Φωτιά στην Πλατανιά Παρανεστίου στη Δράμα, επιχειρούν 4 εναέρια
UPD:
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατανιά του Δήμου Παρανεστίου Δράμας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
UPD:

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