Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Τέσσερις νεκροί στο Νοβοροσίσκ από ουκρανική επίθεση με drone, σύμφωνα με τη Μόσχα
Τέσσερις νεκροί στο Νοβοροσίσκ από ουκρανική επίθεση με drone, σύμφωνα με τη Μόσχα
Στους 29 οι τραυματίες
Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε επίθεση ουκρανικού drone στη ρωσική πόλη Νοβοροσίσκ, δήλωσε την Τετάρτη 9/9 ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, όπως μεταδίδει το Reuters.
Ο ίδιος ανέφερε ότι άλλοι 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση στο Νοβοροσίσκ, το οποίο αποτελεί συχνό στόχο ουκρανικών επιθέσεων με drones και είναι σημαντικός σταθμός εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και σιτηρών, μεταξύ άλλων εμπορευμάτων.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της διοίκησης της μονάδας drones της Ουκρανίας ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση κατά πολεμικών πλοίων στο Νοβοροσίσκ σήμερα.
Πηγή: Reuters, RIA Novosti
Ο ίδιος ανέφερε ότι άλλοι 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση στο Νοβοροσίσκ, το οποίο αποτελεί συχνό στόχο ουκρανικών επιθέσεων με drones και είναι σημαντικός σταθμός εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και σιτηρών, μεταξύ άλλων εμπορευμάτων.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της διοίκησης της μονάδας drones της Ουκρανίας ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση κατά πολεμικών πλοίων στο Νοβοροσίσκ σήμερα.
Πηγή: Reuters, RIA Novosti
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα