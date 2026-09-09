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Τέσσερις νεκροί στο Νοβοροσίσκ από ουκρανική επίθεση με drone, σύμφωνα με τη Μόσχα
ΚΟΣΜΟΣ
Drone Ρωσία Ουκρανία

Τέσσερις νεκροί στο Νοβοροσίσκ από ουκρανική επίθεση με drone, σύμφωνα με τη Μόσχα

Στους 29 οι τραυματίες

Τέσσερις νεκροί στο Νοβοροσίσκ από ουκρανική επίθεση με drone, σύμφωνα με τη Μόσχα
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Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε επίθεση ουκρανικού drone στη ρωσική πόλη Νοβοροσίσκ, δήλωσε την Τετάρτη 9/9 ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο ίδιος ανέφερε ότι άλλοι 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση στο Νοβοροσίσκ, το οποίο αποτελεί συχνό στόχο ουκρανικών επιθέσεων με drones και είναι σημαντικός σταθμός εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και σιτηρών, μεταξύ άλλων εμπορευμάτων.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της διοίκησης της μονάδας drones της Ουκρανίας ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση κατά πολεμικών πλοίων στο Νοβοροσίσκ σήμερα.

Πηγή: Reuters, RIA Novosti
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