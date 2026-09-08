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Συναγερμός στη Ναγκόγια τις Ιαπωνίας για τις καταρρακτώδεις βροχές, οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν υπόγειους χώρους
Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ώρα
Η ισχυρή βροχόπτωση των τελευταίων ωρών προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε δρόμους, υποδομές και κτίρια της πόλης, ενώ αυξήθηκε σημαντικά ο κίνδυνος υπερχείλισης ποταμών που διασχίζουν τη Ναγκόγια.
Η προειδοποίηση επιπέδου 5, η υψηλότερη βαθμίδα του ιαπωνικού συστήματος προειδοποίησης, αφορά περιοχές των διαμερισμάτων Τσικούσα, Μοριγιάμα και Μέιτο.
BREAKING: Dramatic footage from Nagoya, Japan shows cars being swept away like toys amid torrential rainfall— Shaham Aligarian (@shahamalig) September 8, 2026
Nature's fury at its peak!#JapanFloods #Nagoya pic.twitter.com/eBQm2pXr37
Η ένταση των φαινομένων ήταν πρωτοφανής για τα δεδομένα της πόλης. Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μέχρι τις 16:53 τοπική ώρα καταγράφηκαν στη Ναγκόγια 104,5 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις μία ώρα, ποσότητα που αποτελεί ρεκόρ από τότε που ξεκίνησαν οι σχετικές καταγραφές, το 1890.
Η τεράστια ποσότητα νερού προκάλεσε προβλήματα στα συστήματα αποχέτευσης και αποστράγγισης, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια. Εικόνες από τη Ναγκόγια δείχνουν οχήματα να κινούνται μέσα σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ σε ορισμένα σημεία το νερό έφτασε μέχρι τις πόρτες των αυτοκινήτων.
🚨🇯🇵 NAGOYA SUBWAY STATION IS FLOODED! 🌊🌧️— AirdropScoutBD (@Sumon1486554) September 8, 2026
Nagoyadome-mae Yada Station has been inundated after intense heavy rain, with surrounding roads also submerged.
The situation is rapidly worsening across parts of Nagoya. ⚠️
Please stay safe, avoid flooded areas, and follow local… pic.twitter.com/Wtfu92XWZh
Παράλληλα, οι πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας καλούνται να μετακινηθούν άμεσα σε ασφαλές σημείο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση προς ασφαλέστερη περιοχή, οι οδηγίες προβλέπουν την καταφυγή σε κοντινό ψηλό κτίριο ή σε όροφο από τον δεύτερο και πάνω.
🇯🇵🌧️ UPDATE: Torrential rainfall has caused severe flooding in Nagoya, Aichi Prefecture, Japan. pic.twitter.com/o7mDuAsey9— Mr. Guardian (@MrGGuardian) September 8, 2026
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι επιβαίνοντες στα οχήματα κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνοι τους και δεν έχει αναφερθεί εγκλωβισμός. Οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων και υπερχείλισης ποταμών.
This is downtown Nagoya today.— 🇯🇵SAIGOU🇯🇵郷田剛士🇯🇵 (@oidonhagouda) September 8, 2026
A linear rain band hit western Aichi and Gifu this afternoon.
Near Nagoya, about 100 mm fell in one hour.
The local observatory recorded 104.5 mm in one hour, the highest since records began in 1890.
Sakae, the main shopping district, flooded.…
Η Ναγκόγια βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακραίο επεισόδιο βροχόπτωσης, με τις Αρχές να ζητούν από τους πολίτες να μην υποτιμήσουν τον κίνδυνο.
Η σύσταση είναι σαφής: άμεση απομάκρυνση από επικίνδυνα σημεία, αποφυγή υπόγειων χώρων και αυστηρή τήρηση των οδηγιών των Αρχών.
🚨🇯🇵 BREAKING: Extreme flooding hits Nagoya as record rain lashes #Japan.— Eyes on the Globe (@eyes_globe) September 8, 2026
104.5 mm fell in just one hour — the highest hourly rainfall recorded since 1890.#名古屋豪雨 #ゲリラ豪雨 #NagoyaCity pic.twitter.com/271jhyg2u0
Torrential rains caused severe flooding in Nagoya, Aichi Prefecture, Japan.— PressTV Extra (@PresstvExtra) September 8, 2026
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🇯🇵🌊 Current conditions in #Nagoya , Japan: Heavy rain has caused severe flooding around #Ueda -gawa in #Tenpaku Ward, with streets inundated and water levels rising rapidly. ⚠️— pradhyumn sharma (@pradhyu78651514) September 8, 2026
Pray for them🌊💔#japan #flood #breaking #viral #river #rain pic.twitter.com/R6varzSTNJ
🇯🇵 HEAVY RAIN FLOODS NAGOYA— BRICS + World (@BricsPlusWorld) September 8, 2026
Torrential rain turns streets into rivers as flash flooding hits the Japanese city
Some areas were overwhelmed within minutes pic.twitter.com/jFcAe11u2P
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