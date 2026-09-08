Συναγερμός στη Ναγκόγια τις Ιαπωνίας για τις καταρρακτώδεις βροχές, οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν υπόγειους χώρους

Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ώρα





Η ισχυρή βροχόπτωση των τελευταίων ωρών προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε δρόμους, υποδομές και κτίρια της πόλης, ενώ αυξήθηκε σημαντικά ο κίνδυνος υπερχείλισης ποταμών που διασχίζουν τη Ναγκόγια.















Η τεράστια ποσότητα νερού προκάλεσε προβλήματα στα συστήματα αποχέτευσης και αποστράγγισης, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια. Εικόνες από τη Ναγκόγια δείχνουν οχήματα να κινούνται μέσα σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ σε ορισμένα σημεία το νερό έφτασε μέχρι τις πόρτες των αυτοκινήτων.



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Παράλληλα, οι πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας καλούνται να μετακινηθούν άμεσα σε ασφαλές σημείο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση προς ασφαλέστερη περιοχή, οι οδηγίες προβλέπουν την καταφυγή σε κοντινό ψηλό κτίριο ή σε όροφο από τον δεύτερο και πάνω.





Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται η Ναγκόγια στην Ιαπωνία , καθώς καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, με τις Αρχές να εκδίδουν την ανώτατη προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης.Η ισχυρή βροχόπτωση των τελευταίων ωρών προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε δρόμους, υποδομές και κτίρια της πόλης, ενώ αυξήθηκε σημαντικά ο κίνδυνος υπερχείλισης ποταμών που διασχίζουν τη Ναγκόγια.Η προειδοποίηση επιπέδου 5, η υψηλότερη βαθμίδα του ιαπωνικού συστήματος προειδοποίησης, αφορά περιοχές των διαμερισμάτων Τσικούσα, Μοριγιάμα και Μέιτο.Η ένταση των φαινομένων ήταν πρωτοφανής για τα δεδομένα της πόλης. Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μέχρι τις 16:53 τοπική ώρα καταγράφηκαν στη Ναγκόγια 104,5 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις μία ώρα, ποσότητα που αποτελεί ρεκόρ από τότε που ξεκίνησαν οι σχετικές καταγραφές, το 1890.Η τεράστια ποσότητα νερού προκάλεσε προβλήματα στα συστήματα αποχέτευσης και αποστράγγισης, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια. Εικόνες από τη Ναγκόγια δείχνουν οχήματα να κινούνται μέσα σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ σε ορισμένα σημεία το νερό έφτασε μέχρι τις πόρτες των αυτοκινήτων.Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι υπόγειοι χώροι, καθώς η στάθμη του νερού μπορεί να αυξηθεί με μεγάλη ταχύτητα. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν υπόγειες διαβάσεις, εμπορικές στοές και υπόγεια πάρκινγκ, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αιφνίδιας εισροής υδάτων.Παράλληλα, οι πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας καλούνται να μετακινηθούν άμεσα σε ασφαλές σημείο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση προς ασφαλέστερη περιοχή, οι οδηγίες προβλέπουν την καταφυγή σε κοντινό ψηλό κτίριο ή σε όροφο από τον δεύτερο και πάνω.

Στην περιοχή Μινάτο, σύμφωνα με το NHK, πλημμύρισαν υπόγειες διαβάσεις και άλλα σημεία, με αποτέλεσμα ορισμένοι οδηγοί να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους.



Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι επιβαίνοντες στα οχήματα κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνοι τους και δεν έχει αναφερθεί εγκλωβισμός. Οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων και υπερχείλισης ποταμών.





Η Ναγκόγια βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακραίο επεισόδιο βροχόπτωσης, με τις Αρχές να ζητούν από τους πολίτες να μην υποτιμήσουν τον κίνδυνο.



Η σύσταση είναι σαφής: άμεση απομάκρυνση από επικίνδυνα σημεία, αποφυγή υπόγειων χώρων και αυστηρή τήρηση των οδηγιών των Αρχών.



