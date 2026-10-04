Το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλές και προς το παρόν δεν έχουν παρατηρηθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο Στενό του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιό του, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, χωρίς να διευκρινίσει πότε σημειώθηκε το περιστατικό.



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλές και προς το παρόν δεν έχουν παρατηρηθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον.