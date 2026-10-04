Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο Στενό του Ορμούζ
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο Στενό του Ορμούζ
Το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλές και προς το παρόν δεν έχουν παρατηρηθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο Στενό του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιό του, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, χωρίς να διευκρινίσει πότε σημειώθηκε το περιστατικό.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλές και προς το παρόν δεν έχουν παρατηρηθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλές και προς το παρόν δεν έχουν παρατηρηθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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