Δύο νεκροί και ένας αγνοούμενος από τις καταρρακτώδεις βροχές στην Καταλονία της Ισπανίας
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Δύο νεκροί και ένας αγνοούμενος από τις καταρρακτώδεις βροχές στην Καταλονία της Ισπανίας

Πλημμύρες από σφοδρές βροχοπτώσεις

Δύο νεκροί και ένας αγνοούμενος από τις καταρρακτώδεις βροχές στην Καταλονία της Ισπανίας
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι ένας ακόμη αγνοείται μετά από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στη περιφέρεια της Καταλονίας στην Ισπανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.



Ο ηγέτης της Καταλονίας Σαλβαδόρ Ίγια επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός άντρα μετά από την κατάρρευση ενός τοίχου στην Τορντέρα, μία πόλη που βρίσκεται στα βόρεια της Βαρκελώνης, με μία σημερινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ένας άλλος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στον δήμο Μοντορνές δελ Βαγιές, ανακοίνωσαν σήμερα οι πυροσβέστες, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναζητούν έναν αγνοούμενο στην Πινέδα ντε Μαρ, μία πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 52 χιλιομέτρων βορείως της Βαρκελώνης.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

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