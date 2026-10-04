Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Δύο νεκροί και ένας αγνοούμενος από τις καταρρακτώδεις βροχές στην Καταλονία της Ισπανίας
Δύο νεκροί και ένας αγνοούμενος από τις καταρρακτώδεις βροχές στην Καταλονία της Ισπανίας
Πλημμύρες από σφοδρές βροχοπτώσεις
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι ένας ακόμη αγνοείται μετά από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στη περιφέρεια της Καταλονίας στην Ισπανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.
Ο ηγέτης της Καταλονίας Σαλβαδόρ Ίγια επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός άντρα μετά από την κατάρρευση ενός τοίχου στην Τορντέρα, μία πόλη που βρίσκεται στα βόρεια της Βαρκελώνης, με μία σημερινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ένας άλλος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στον δήμο Μοντορνές δελ Βαγιές, ανακοίνωσαν σήμερα οι πυροσβέστες, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναζητούν έναν αγνοούμενο στην Πινέδα ντε Μαρ, μία πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 52 χιλιομέτρων βορείως της Βαρκελώνης.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Two dead in flooding in Spain's Catalonia region https://t.co/h9kDLYI4Vo https://t.co/h9kDLYI4Vo— Reuters (@Reuters) October 4, 2026
Ο ηγέτης της Καταλονίας Σαλβαδόρ Ίγια επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός άντρα μετά από την κατάρρευση ενός τοίχου στην Τορντέρα, μία πόλη που βρίσκεται στα βόρεια της Βαρκελώνης, με μία σημερινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Floodwaters swept cars away in Madrigueras in south-central Spain after nearly a record day’s worth of rain for the region fell in just two and a half hours. A 102-year-old woman was killed when water flooded her ground-floor home, and about 90 others were rescued. pic.twitter.com/oQWONDHHzI— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 3, 2026
Ένας άλλος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στον δήμο Μοντορνές δελ Βαγιές, ανακοίνωσαν σήμερα οι πυροσβέστες, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναζητούν έναν αγνοούμενο στην Πινέδα ντε Μαρ, μία πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 52 χιλιομέτρων βορείως της Βαρκελώνης.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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