Ρωσία προς Ουκρανία: «Θα εντείνουμε τα πλήγματα» - Στο επίκεντρο ξανά το Κίεβο
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Ρωσία προς Ουκρανία: «Θα εντείνουμε τα πλήγματα» - Στο επίκεντρο ξανά το Κίεβο

Η Μόσχα προειδοποιεί για εντατικότερες επιθέσεις, ενώ η Ουκρανία δηλώνει ότι θα συνεχίσει τα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους στη Ρωσία

Ρωσία προς Ουκρανία: «Θα εντείνουμε τα πλήγματα» - Στο επίκεντρο ξανά το Κίεβο
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Η Ρωσία θα εντείνει τους βομβαρδισμούς κατά στόχων στο Κίεβο, αλλά κι άλλες περιοχές της Ουκρανίας, μετά από πρόσφατες δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το ίδιο υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα εντείνουν τις επιθέσεις κατά στρατιωτικών υποδομών, εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και σχετικών υποδομών στο Κίεβο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε μία συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η Ουκρανία θα επιμείνει στις επιθέσεις της κατά ρωσικών πετρελαϊκών διυλιστηρίων, αντιδρώντας στη νέα πολιτική των αεροπορικών επιδρομών που εφαρμόζει η Μόσχα που έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ν’ αναγκάσει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Κίεβο κι άλλες πόλεις, αλλά δεν θα στοχοποιεί αμάχους.
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