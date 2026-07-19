Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι ο Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του: Νέες κατηγορίες από τη Βρετανία για σεξουαλική επίθεση και βιασμό
Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι ο Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του: Νέες κατηγορίες από τη Βρετανία για σεξουαλική επίθεση και βιασμό
Το Λονδίνο θα ζητήσει την έκδοσή τους για τα δεκάδες αδικήματα με τα οποία κατηγορείται ο καθένας
Ο ακροδεξιός influencer Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του Τρίσταν συνελήφθησαν το Σάββατο στο Μαϊάμι των ΗΠΑ έπειτα από νέες κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε βάρος τους από τις βρεταμικές Αρχές.
Το Λονδίνο φέρεται μάλιστα έτοιμο να ζητήσει την έκδοση και των δύο στη Βρετανία.
Δείτε βίντεο από τη σύλληψη:
Εν τω μεταξύ, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ενέκρινε την απαγγελία και νέων κατηγοριών κατά του Άντριου Τέιτ και του αδελφού του Τριστάν για βιασμό, σεξουαλική επίθεση, εμπορία ανθρώπων, σωματική βία και πορνογραφία.
Οι κατηγορίες αφορούν τέσσερα επιπλέον φερόμενα θύματα. Τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ του 2010 και του 2017.
Οι Βρετανοί εισαγγελείς θα ζητήσουν την έκδοσή τους από τις ΗΠΑ τόσο για τις νέες κατηγορίες όσο και για τις αρχικές 21 κατηγορίες.
Ο 39χρονος Άντριου Τέιτ είναι αντιμέτωπος με συνολικά 42 κατηγορίες και ο αδελφός του, 38 ετών, αντιμέτωπος με άλλες 17 κατηγορίες.
Ειδικότερα ο Άντριου κατηγορείται για επτά επιπλέον κατηγορίες βιασμού, τρεις κατηγορίες οργάνωσης ή διευκόλυνσης εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τρεις κατηγορίες επίθεσης που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και 19 επιπλέον κατηγορίες για αδικήματα που σχετίζονται με άσεμνες εικόνες παιδιού και ακραία πορνογραφία.
Ο Τριστάν κατηγορείται για μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης, δύο κατηγορίες βιασμού και τρεις κατηγορίες οργάνωσης ή διευκόλυνσης εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.
Το CNN μεταδίδει ότι οι αδελφοί Τέιτ θα εμφανιστούν τις προσεχείς ημέρες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι.
Υπενθυμίζεται ότι αδελφοί είχαν σε βάρος τους πολλαπλές κατηγορίες στη Ρουμανία, όπου είχαν συλληφθεί για ένα διάστημα.
Το Λονδίνο φέρεται μάλιστα έτοιμο να ζητήσει την έκδοση και των δύο στη Βρετανία.
Δείτε βίντεο από τη σύλληψη:
Andrew and Tristan Tate have been arrested by U.S. Marshals in Miami following a UK extradition request over more than 50 charges, including allegations of rape, trafficking, assault, and other offenses. pic.twitter.com/CduzMWYxUy— Breaking911 (@Breaking911) July 19, 2026
Οι κατηγορίες αφορούν τέσσερα επιπλέον φερόμενα θύματα. Τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ του 2010 και του 2017.
Οι Βρετανοί εισαγγελείς θα ζητήσουν την έκδοσή τους από τις ΗΠΑ τόσο για τις νέες κατηγορίες όσο και για τις αρχικές 21 κατηγορίες.
Ο 39χρονος Άντριου Τέιτ είναι αντιμέτωπος με συνολικά 42 κατηγορίες και ο αδελφός του, 38 ετών, αντιμέτωπος με άλλες 17 κατηγορίες.
Ειδικότερα ο Άντριου κατηγορείται για επτά επιπλέον κατηγορίες βιασμού, τρεις κατηγορίες οργάνωσης ή διευκόλυνσης εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τρεις κατηγορίες επίθεσης που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και 19 επιπλέον κατηγορίες για αδικήματα που σχετίζονται με άσεμνες εικόνες παιδιού και ακραία πορνογραφία.
Ο Τριστάν κατηγορείται για μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης, δύο κατηγορίες βιασμού και τρεις κατηγορίες οργάνωσης ή διευκόλυνσης εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.
Το CNN μεταδίδει ότι οι αδελφοί Τέιτ θα εμφανιστούν τις προσεχείς ημέρες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι.
Υπενθυμίζεται ότι αδελφοί είχαν σε βάρος τους πολλαπλές κατηγορίες στη Ρουμανία, όπου είχαν συλληφθεί για ένα διάστημα.
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