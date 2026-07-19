Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι ο Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του: Νέες κατηγορίες από τη Βρετανία για σεξουαλική επίθεση και βιασμό
ΚΟΣΜΟΣ
Άντριου Τέιτ Τρίσταν Τέιτ Σύλληψη Σεξουαλική επίθεση Βιασμός

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι ο Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του: Νέες κατηγορίες από τη Βρετανία για σεξουαλική επίθεση και βιασμό

Το Λονδίνο θα ζητήσει την έκδοσή τους για τα δεκάδες αδικήματα με τα οποία κατηγορείται ο καθένας

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι ο Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του: Νέες κατηγορίες από τη Βρετανία για σεξουαλική επίθεση και βιασμό
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Ο ακροδεξιός influencer Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του Τρίσταν συνελήφθησαν το Σάββατο στο Μαϊάμι των ΗΠΑ έπειτα από νέες κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε βάρος τους από τις βρεταμικές Αρχές.

Το Λονδίνο φέρεται μάλιστα έτοιμο να ζητήσει την έκδοση και των δύο στη Βρετανία.

Δείτε βίντεο από τη σύλληψη:

Εν τω μεταξύ, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ενέκρινε την απαγγελία και νέων κατηγοριών κατά του Άντριου Τέιτ και του αδελφού του Τριστάν για βιασμό, σεξουαλική επίθεση, εμπορία ανθρώπων, σωματική βία και πορνογραφία.

Οι κατηγορίες αφορούν τέσσερα επιπλέον φερόμενα θύματα. Τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ του 2010 και του 2017.

Οι Βρετανοί εισαγγελείς θα ζητήσουν την έκδοσή τους από τις ΗΠΑ τόσο για τις νέες κατηγορίες όσο και για τις αρχικές 21 κατηγορίες.

Ο 39χρονος Άντριου Τέιτ είναι αντιμέτωπος με συνολικά 42 κατηγορίες και ο αδελφός του, 38 ετών, αντιμέτωπος με άλλες 17 κατηγορίες.

Ειδικότερα ο Άντριου κατηγορείται για επτά επιπλέον κατηγορίες βιασμού, τρεις κατηγορίες οργάνωσης ή διευκόλυνσης εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τρεις κατηγορίες επίθεσης που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και 19 επιπλέον κατηγορίες για αδικήματα που σχετίζονται με άσεμνες εικόνες παιδιού και ακραία πορνογραφία.

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Ο Τριστάν κατηγορείται για μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης, δύο κατηγορίες βιασμού και τρεις κατηγορίες οργάνωσης ή διευκόλυνσης εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Το CNN μεταδίδει ότι οι αδελφοί Τέιτ θα εμφανιστούν τις προσεχείς ημέρες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι.

Υπενθυμίζεται ότι αδελφοί είχαν σε βάρος τους πολλαπλές κατηγορίες στη Ρουμανία, όπου είχαν συλληφθεί για ένα διάστημα.
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