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Με γαυγίσματα σκύλων από μεγάφωνα: Το κόλπο των Κενυατών για να παγιδεύουν κροκοδείλους που απειλούν τους κατοίκους
Με γαυγίσματα σκύλων από μεγάφωνα: Το κόλπο των Κενυατών για να παγιδεύουν κροκοδείλους που απειλούν τους κατοίκους
Η στάθμη στις λίμνες στην Κοιλάδα του Ριφτ της Κένυας έχει ανέβει δραματικά τους τελευταίους μήνες, σε επίπεδα πρωτοφανή εδώ και μισό αιώνα - Δεν ξεγελιούνται εύκολα τα ερπετά
Επί ώρες, Κενυάτες θηροφύλακες περιμένουν αθόρυβα να πιαστεί στα δίχτυα τους ένας από τους πάμπολλους κροκοδείλους της λίμνης Μπαρίνγκο. Ο στόχος τους: να τον μεταφέρουν αλλού, για να προστατευθούν οι κάτοικοι της περιοχής αφού η στάθμη της λίμνης έχει ανέβει και οι επιθέσεις των ερπετών στους ανθρώπους αυξάνονται.
Η στάθμη στις λίμνες στην Κοιλάδα του Ριφτ της Κένυας έχει ανέβει δραματικά τους τελευταίους μήνες, σε επίπεδα πρωτοφανή εδώ και μισό αιώνα. Λόγω της κατάστασης αυτής, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και, ταυτόχρονα, τα άγρια ζώα πλησιάζουν επικίνδυνα κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
Το φαινόμενο Ελ Νίνιο, που συνοδεύεται από καταρρακτώδεις βροχές και αναμένεται να πλήξει την Αφρική από τον Οκτώβριο, εκτιμάται ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση.
Η επιχείρηση αποδεικνύεται δύσκολη, επειδή τα ερπετά δεν ξεγελιούνται εύκολα.
Οι κάτοικοι που πηγαίνουν να παρακολουθήσουν το «θέαμα» πρέπει να παραμένουν σιωπηλοί και κρυμμένοι, για να μην τρομάξουν τα ερπετά ενώ κατευθύνονται στην παγίδα. «Είναι δύσκολο να τους πιάσουμε, είναι πολύ μαχητικοί και, προφανώς, επικίνδυνοι», σημείσε ο Μιτζέλε.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν πολλούς κροκόδειλους να πλησιάζουν το δίχτυ, αλλά να μην μπαίνουν μέσα. Είναι επιφυλακτικοί επειδή τουλάχιστον πέντε από αυτούς πιάστηκαν στο ίδιο σημείο, λένε οι θηροφύλακες. Τελικά, ένας κροκόδειλος μεσαίου μεγέθους πέφτει στην παγίδα. Ένα όχημα, στο οποίο είναι δεμένο το δίχτυ, βάζει μπροστά αμέσως και τραβά έξω από το νερό τον κροκόδειλο που χτυπιέται για να απελευθερωθεί. Καμιά δεκαριά θηροφύλακες παλεύουν επί μισή ώρα να τον ακινητοποιήσουν μέσα στο δίχτυ.
«Αυτός έρχεται κάθε μέρα στο σπίτι μου» ισχυρίστηκε μια γυναίκα που παρακολουθούσε το «κυνήγι».
Μέσα σε μια εβδομάδα πιάστηκαν 13 κροκόδειλοι και μεταφέρθηκαν σε έναν άλλο δρυμό, ανέφερε η KWS. Ελπίζεται ότι θα έχουν την ίδια τύχη άλλα 30 ερπετά της λίμνης Μπαρίνγκο.
Η στάθμη στις λίμνες στην Κοιλάδα του Ριφτ της Κένυας έχει ανέβει δραματικά τους τελευταίους μήνες, σε επίπεδα πρωτοφανή εδώ και μισό αιώνα. Λόγω της κατάστασης αυτής, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και, ταυτόχρονα, τα άγρια ζώα πλησιάζουν επικίνδυνα κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
Το φαινόμενο Ελ Νίνιο, που συνοδεύεται από καταρρακτώδεις βροχές και αναμένεται να πλήξει την Αφρική από τον Οκτώβριο, εκτιμάται ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση.
KWS relocates crocodiles from Kampi ya Samaki on Lake Baringo, bringing relief to a community struggling with rising water levels. pic.twitter.com/ZfeYpEFQwh— NairobiLeo.co.ke (@Nairobi_Leo) September 1, 2026
Δεν ξεγελιούνται εύκολα τα ερπετάΗ κενυατική κυβέρνηση ξεκίνησε έτσι μια επιχείρηση στη λίμνη Μπαρίνγκο για να απομακρύνει τους μεγαλύτερους κροκοδείλους, εκείνους που ξεπερνούν τα 200 κιλά σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Οι πιο νωθροί από αυτούς πηγαίνουν στις περιοχές όπου ζουν άνθρωποι», εξήγησε ο κτηνίατρος Ντόμινικ Μιτζέλε της Kenya Wildlife Service (KWS), της υπηρεσίας προστασίας άγριων ζώων, που έχει αναλάβει τη «σύλληψη» των κροκοδείλων.
Η επιχείρηση αποδεικνύεται δύσκολη, επειδή τα ερπετά δεν ξεγελιούνται εύκολα.
Το κόλπο με το γαύγισμα του σκύλουΜία από τις τακτικές που χρησιμοποιούν οι θηροφύλακες για να τους προσελκύσουν είναι να μεταδίδουν, από μεγάφωνα στην όχθη, τα γαυγίσματα ενός σκύλου. Οι κροκόδειλοι, νομίζοντας ότι βρήκαν θήραμα, κολυμπούν προς τα εκεί και πέφτουν σε ένα δίχτυ, δολωμένο με νωπό ψάρι.
Οι κάτοικοι που πηγαίνουν να παρακολουθήσουν το «θέαμα» πρέπει να παραμένουν σιωπηλοί και κρυμμένοι, για να μην τρομάξουν τα ερπετά ενώ κατευθύνονται στην παγίδα. «Είναι δύσκολο να τους πιάσουμε, είναι πολύ μαχητικοί και, προφανώς, επικίνδυνοι», σημείσε ο Μιτζέλε.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν πολλούς κροκόδειλους να πλησιάζουν το δίχτυ, αλλά να μην μπαίνουν μέσα. Είναι επιφυλακτικοί επειδή τουλάχιστον πέντε από αυτούς πιάστηκαν στο ίδιο σημείο, λένε οι θηροφύλακες. Τελικά, ένας κροκόδειλος μεσαίου μεγέθους πέφτει στην παγίδα. Ένα όχημα, στο οποίο είναι δεμένο το δίχτυ, βάζει μπροστά αμέσως και τραβά έξω από το νερό τον κροκόδειλο που χτυπιέται για να απελευθερωθεί. Καμιά δεκαριά θηροφύλακες παλεύουν επί μισή ώρα να τον ακινητοποιήσουν μέσα στο δίχτυ.
«Αυτός έρχεται κάθε μέρα στο σπίτι μου» ισχυρίστηκε μια γυναίκα που παρακολουθούσε το «κυνήγι».
Μέσα σε μια εβδομάδα πιάστηκαν 13 κροκόδειλοι και μεταφέρθηκαν σε έναν άλλο δρυμό, ανέφερε η KWS. Ελπίζεται ότι θα έχουν την ίδια τύχη άλλα 30 ερπετά της λίμνης Μπαρίνγκο.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Δρ Μιτζέλε, στη λίμνη Μπαρίνγκο ζουν περισσότεροι από 200 κροκόδειλοι.
Μια ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση δορυφορικές φωτογραφίες από τη NASA και το δίκτυο Copernicus Sentinel, δείχνει ότι η έκταση της λίμνης έχει αυξηθεί κατά 70% από το 2010 και σήμερα καλύπτει περίπου 234 τετραγωνικά χιλιόμετρα. «Φοβόμαστε ότι όταν φτάσουν οι βροχές του Ελ Νίνιο τα νερά θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν και οι κροκόδειλοι θα καταλήξουν στο χωριό», εξήγησε ο Ντόμινικ Μιτζέλε.
Στην περιοχή όπου διεξάγεται η επιχείρηση, τα θύματα των άγριων ζώων εκφράζουν χαρά για τη μετακίνησή τους, εκτιμώντας ότι η ζωή τους θα γίνει πιο ασφαλής. «Είναι μεγάλη ανακούφιση, μας τρομοκρατούν εδώ και καιρό», είπε η Ντόρκας Κίπλαγκατ, μιας 35χρονη που ζει από το ψάρεμα στη λίμνη.
Άλλοι όμως φοβούνται ότι μαζί με τους κροκοδείλους θα φύγουν και οι τουρίστες που τροφοδοτούν την τοπική οικονομία. «Φτάνει πια», είπε ένας κάτοικος μετά τη σημερινή σύλληψη. «Αν φύγουν οι κροκόδειλοι, τι θα δείχνουμε στους ξένους τουρίστες;» διερωτήθηκε με αγανάκτηση.
Μια ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση δορυφορικές φωτογραφίες από τη NASA και το δίκτυο Copernicus Sentinel, δείχνει ότι η έκταση της λίμνης έχει αυξηθεί κατά 70% από το 2010 και σήμερα καλύπτει περίπου 234 τετραγωνικά χιλιόμετρα. «Φοβόμαστε ότι όταν φτάσουν οι βροχές του Ελ Νίνιο τα νερά θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν και οι κροκόδειλοι θα καταλήξουν στο χωριό», εξήγησε ο Ντόμινικ Μιτζέλε.
Τρομοκρατούν τους κατοίκους εδώ και καιρόΠολλοί κάτοικοι του Μπαρίνγκο αφηγήθηκαν επιθέσεις από κροκοδείλους και ιπποποτάμους.
Στην περιοχή όπου διεξάγεται η επιχείρηση, τα θύματα των άγριων ζώων εκφράζουν χαρά για τη μετακίνησή τους, εκτιμώντας ότι η ζωή τους θα γίνει πιο ασφαλής. «Είναι μεγάλη ανακούφιση, μας τρομοκρατούν εδώ και καιρό», είπε η Ντόρκας Κίπλαγκατ, μιας 35χρονη που ζει από το ψάρεμα στη λίμνη.
Άλλοι όμως φοβούνται ότι μαζί με τους κροκοδείλους θα φύγουν και οι τουρίστες που τροφοδοτούν την τοπική οικονομία. «Φτάνει πια», είπε ένας κάτοικος μετά τη σημερινή σύλληψη. «Αν φύγουν οι κροκόδειλοι, τι θα δείχνουμε στους ξένους τουρίστες;» διερωτήθηκε με αγανάκτηση.
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