Συμβάσεις άνω των $2 εκατ. εξασφάλισε από την κυβέρνηση του Καναδά ο γιος πρώην αντιπροέδρου του ιρανικού καθεστώτος

Ο 45χρονος Μοχάμεντ Ρεζά Γκαφουρί Φαρντ, γιος του πρώην αντιπροέδρου του καθεστώτος, Χασάν Γκαφουρί Φαρντ, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για σχέσεις του με τους Φρουρούς της Επανάστασης και το πυραυλικό σύστημα του Ιράν