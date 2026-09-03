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Συμβάσεις άνω των $2 εκατ. εξασφάλισε από την κυβέρνηση του Καναδά ο γιος πρώην αντιπροέδρου του ιρανικού καθεστώτος
Συμβάσεις άνω των $2 εκατ. εξασφάλισε από την κυβέρνηση του Καναδά ο γιος πρώην αντιπροέδρου του ιρανικού καθεστώτος
Ο 45χρονος Μοχάμεντ Ρεζά Γκαφουρί Φαρντ, γιος του πρώην αντιπροέδρου του καθεστώτος, Χασάν Γκαφουρί Φαρντ, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για σχέσεις του με τους Φρουρούς της Επανάστασης και το πυραυλικό σύστημα του Ιράν
Συμβάσεις συνολικής αξίας άνω των 2 εκατ. δολαρίων εξασφάλισε από την καναδική κυβέρνηση ο γιος πρώην αντιπροέδρου του Ιράν, ενώ παράλληλα εργαζόταν για την προώθηση του πυραυλικού προγράμματος της Τεχεράνης και τη διευκόλυνση της παράκαμψης των κυρώσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα του καναδικού ιστότοπου Global News που επικαλείται σχετικά έγγραφα τα οποία επεξεργάστηκε.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 45χρονος Μοχάμεντ Ρεζά Γκαφουρί Φαρντ, γιος του Ιρανού πολιτικού και πρώην αντιπροέδρου του καθεστώτος, Χασάν Γκαφουρί Φαρντ, ζούσε στο Έντμοντον και χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Σαλ Γκαφουρί».
Ο Φαρντ εξασφάλισε - μέσω εταιρειών του - τις κρατικές συμβάσεις, ενώ συμμετείχε σε επίσημη καναδική εμπορική αποστολή στη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με το Global News, σκοπός της χρηματοδότησης ήταν να βοηθήσει τον Φαρντ να «προτείνει νομοθεσία» στην καναδική κυβέρνηση, στο πλαίσιο διαβουλεύσεων που υποστηρίχθηκαν από τον υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης της επαρχίας.
Ο ίδιος βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο μακροχρόνιας έρευνας των καναδικών Αρχών σχετικά με τις φερόμενες σχέσεις του με τους Φρουρούς της Επανάστασης.
Το Global News επικαλείται πρόσφατα αποχαρακτηρισμένη έκθεση της Καναδικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας (CSIS), σύμφωνα με την οποία ο Φαρντ «συμμετείχε στην έρευνα και ανάπτυξη ιρανικών στρατιωτικών τεχνολογιών».
Ειδικότερα, φέρεται να βοήθησε το ιρανικό καθεστώς στις προσπάθειές του να «αντιμετωπίσει αμερικανικά αεροσκάφη», συμβάλλοντας στην ανάπτυξη αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος και συστήματος ηλεκτρονικών παρεμβολών. Κατά την ίδια έκθεση, συμμετείχε σε «μυστικό μηχανισμό προμηθειών», ο οποίος είχε σχεδιαστεί για την εξασφάλιση εξαρτημάτων απαραίτητων για τα συγκεκριμένα προγράμματα.
Η καναδική υπηρεσία πληροφοριών σημειώνει επίσης ότι ο Φαρντ ταξίδεψε στο Ιράν το 2015 και συναντήθηκε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις με στελέχη του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών και Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, «παρείχε λεπτομέρειες για την εργασία του στον Καναδά».
«Στη δεύτερη συνάντηση, του δόθηκαν λεπτομερείς οδηγίες και προειδοποιήσεις σχετικά με το πώς θα έπρεπε να αντιδράσει εάν τον προσέγγιζαν αστυνομικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες πληροφοριών όσο ζούσε στον Καναδά», αναφέρεται στην έκθεση της CSIS.
Η Υπηρεσία Συνοριακών Υπηρεσιών της χώρας είχε αποφασίσει να κινήσει ξεχωριστή διαδικασία απέλασης εναντίον του λόγω των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων στο Ιράν, αλλά απέσυρε την υπόθεση τον Νοέμβριο λόγω «αδυναμίας χρήσης των απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων».
Η δικηγόρος του, Μπιόρνα Σκούρτι, δήλωσε στο Global News ότι ο Γκαφούρι «αμφισβητεί σθεναρά τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον του» και προτίθεται να εξαντλήσει όλες τις διαθέσιμες νομικές οδούς.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 45χρονος Μοχάμεντ Ρεζά Γκαφουρί Φαρντ, γιος του Ιρανού πολιτικού και πρώην αντιπροέδρου του καθεστώτος, Χασάν Γκαφουρί Φαρντ, ζούσε στο Έντμοντον και χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Σαλ Γκαφουρί».
Ο Φαρντ εξασφάλισε - μέσω εταιρειών του - τις κρατικές συμβάσεις, ενώ συμμετείχε σε επίσημη καναδική εμπορική αποστολή στη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με το Global News, σκοπός της χρηματοδότησης ήταν να βοηθήσει τον Φαρντ να «προτείνει νομοθεσία» στην καναδική κυβέρνηση, στο πλαίσιο διαβουλεύσεων που υποστηρίχθηκαν από τον υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης της επαρχίας.
Ο ίδιος βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο μακροχρόνιας έρευνας των καναδικών Αρχών σχετικά με τις φερόμενες σχέσεις του με τους Φρουρούς της Επανάστασης.
Το Global News επικαλείται πρόσφατα αποχαρακτηρισμένη έκθεση της Καναδικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας (CSIS), σύμφωνα με την οποία ο Φαρντ «συμμετείχε στην έρευνα και ανάπτυξη ιρανικών στρατιωτικών τεχνολογιών».
Ειδικότερα, φέρεται να βοήθησε το ιρανικό καθεστώς στις προσπάθειές του να «αντιμετωπίσει αμερικανικά αεροσκάφη», συμβάλλοντας στην ανάπτυξη αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος και συστήματος ηλεκτρονικών παρεμβολών. Κατά την ίδια έκθεση, συμμετείχε σε «μυστικό μηχανισμό προμηθειών», ο οποίος είχε σχεδιαστεί για την εξασφάλιση εξαρτημάτων απαραίτητων για τα συγκεκριμένα προγράμματα.
Παραδέχθηκε συμμετοχή σε δραστηριότητες υπέρ του ιρανικού στρατούΣτην έκθεση της CSIS, την οποία επικαλείται το Global News, υποστηρίζεται ακόμη ότι ο Φαρντ «παραδέχθηκε την ενεργό συμμετοχή του σε δραστηριότητες προμηθειών (φέρεται, μάλιστα, να χρησιμοποίησε και μια εταιρεία στη Νοτιοανατολική Ασία για τον σκοπό αυτό) που ωφέλησαν τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των Φρουρών της Επανάστασης».
Η καναδική υπηρεσία πληροφοριών σημειώνει επίσης ότι ο Φαρντ ταξίδεψε στο Ιράν το 2015 και συναντήθηκε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις με στελέχη του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών και Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, «παρείχε λεπτομέρειες για την εργασία του στον Καναδά».
«Στη δεύτερη συνάντηση, του δόθηκαν λεπτομερείς οδηγίες και προειδοποιήσεις σχετικά με το πώς θα έπρεπε να αντιδράσει εάν τον προσέγγιζαν αστυνομικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες πληροφοριών όσο ζούσε στον Καναδά», αναφέρεται στην έκθεση της CSIS.
Υπόθεση ιθαγένειαςΤο Global News ανέφερε, ακόμα, ότι το υπουργείο Μετανάστευσης του Καναδά ενημέρωσε τον Γκαφούρι τον Μάιο του 2026 ότι ξεκινούσε διαδικασία για την αφαίρεση της ιθαγένειάς του, με την αιτιολογία ότι αποτελούσε «απειλή για την ασφάλεια του Καναδά».
Η Υπηρεσία Συνοριακών Υπηρεσιών της χώρας είχε αποφασίσει να κινήσει ξεχωριστή διαδικασία απέλασης εναντίον του λόγω των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων στο Ιράν, αλλά απέσυρε την υπόθεση τον Νοέμβριο λόγω «αδυναμίας χρήσης των απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων».
Η δικηγόρος του, Μπιόρνα Σκούρτι, δήλωσε στο Global News ότι ο Γκαφούρι «αμφισβητεί σθεναρά τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον του» και προτίθεται να εξαντλήσει όλες τις διαθέσιμες νομικές οδούς.
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