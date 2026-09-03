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Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα απελευθερωθούν πέντε Λιβανέζοι κρατούμενοι ως «χειρονομία καλής θέλησης»
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα απελευθερωθούν πέντε Λιβανέζοι κρατούμενοι ως «χειρονομία καλής θέλησης»

Το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν με μεσολάβηση των ΗΠΑ πλαίσιο συμφωνίας τον Ιούνιο που περιελάμβανε δεσμεύσεις ότι θα εργαστούν για την απελευθέρωση κρατουμένων

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα απελευθερωθούν πέντε Λιβανέζοι κρατούμενοι ως «χειρονομία καλής θέλησης»
Το Ισραήλ θα απελευθερώσει πέντε Λιβανέζους πολίτες που συνελήφθησαν στον νότιο Λίβανο αφού κατέληξε ότι δεν είχαν διασυνδέσεις με οργανώσεις μαχητών, δήλωσε σήμερα το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ανέφερε πως η απόφαση ελήφθη εν μέσω διαπραγματεύσεων με τον Λίβανο για την επιστροφή των λειψάνων ηγετών εβραϊκών κοινοτήτων που είχαν απαχθεί και σκοτωθεί εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η κίνηση αυτή θεωρείται «χειρονομία καλής θέλησης» από το Ισραήλ εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν στον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών έχει προγραμματιστεί για αργότερα αυτόν τον μήνα στη Ρώμη.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος κατέβαλαν αρκετές προσπάθειες τους τελευταίους μήνες να εντοπίσουν τα λείψανα, μεταξύ άλλων και με επιχειρήσεις επί του πεδίου, ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

Το Ισραήλ έχει ήδη απελευθερώσει έναν από τους πέντε, τον Μάλεκ Καμάλ Γάζι, ο οποίος συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2025 και παραδόθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό στις αρχές του Λιβάνου στο πέρασμα Νακούρα, δήλωσαν στο Ρόιτερς μία λιβανέζικη πηγή ασφαλείας και μία πηγή στην επιτροπή κρατουμένων.

Οι πηγές διέψευσαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Γάζι ήταν μέλος της Χεζμπολάχ και είπαν πως οι υπόλοιποι τέσσερις που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι είναι επίσης άμαχοι. Είπαν πως 35 Λιβανέζοι κρατούμενοι παραμένουν στο Ισραήλ, περιλαμβανομένων 20 αμάχων.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν με μεσολάβηση των ΗΠΑ πλαίσιο συμφωνίας τον Ιούνιο που περιελάμβανε δεσμεύσεις ότι θα εργαστούν για την απελευθέρωση κρατουμένων και την έρευνα για εντοπισμό και επιστροφή λειψάνων.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης την αποχώρηση εντέλει του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο καθώς ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον έλεγχο και θα αφοπλίσει την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ, όρους που η οργάνωση έχει απορρίψει.

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