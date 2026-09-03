Το Ισραήλ απελευθερώνει πέντε Λιβανέζους κρατούμενους που κρίθηκαν άμαχοι

Το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν με μεσολάβηση των ΗΠΑ πλαίσιο συμφωνίας τον Ιούνιο που περιελάμβανε δεσμεύσεις ότι θα εργαστούν για την απελευθέρωση κρατουμένων και την έρευνα για εντοπισμό και επιστροφή λειψάνων