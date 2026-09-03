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Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη θάλασσα στις Γούβες, εξετάζεται αν είναι ο αγνοούμενος σέρφερ
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Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη θάλασσα στις Γούβες, εξετάζεται αν είναι ο αγνοούμενος σέρφερ

Ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός φορούσε μαγιό - Σε εξέλιξη οι έρευνες του Λιμενικού για την ταυτοποίησή του

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη θάλασσα στις Γούβες, εξετάζεται αν είναι ο αγνοούμενος σέρφερ
Συναγερμός σήμανε στις Λιμενικές Αρχές της Κρήτης το απόγευμα της Πέμπτης, μετά τον εντοπισμό ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Cretalive, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός φορούσε μαγιό, ενώ στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον σέρφερ που αγνοείται.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του άνδρα, με το Λιμενικό να συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση με την υπόθεση του αγνοούμενου σέρφερ.

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