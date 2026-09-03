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Γκάφα Λούτνικ για το Ιράν: Είπε πως κανείς Αμερικανός δεν έχει πεθάνει και μετά ζήτησε συγγνώμη για τους 18 νεκρούς
Γκάφα Λούτνικ για το Ιράν: Είπε πως κανείς Αμερικανός δεν έχει πεθάνει και μετά ζήτησε συγγνώμη για τους 18 νεκρούς
Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου παραδέχτηκε πως έσφαλε και υποστήριξε πως σκεφτόταν την στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα
Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ απολογήθηκε σήμερα, επειδή είπε πως κανείς Αμερικανός δεν έχει πεθάνει στον πόλεμο στο Ιράν, ενώ παραδέχθηκε πως 18 μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί, επισημαίνοντας πως σκεφτόταν τη Βενεζουέλα όταν έκανε τη λανθασμένη αυτή δήλωση.
«Έσφαλα στη διατύπωσή μου. 18 μέλη του στρατού μας έχουν πεθάνει και προς αυτές τις οικογένειες εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και λυπάμαι πολύ για τις απώλειές τους. Σκεφτόμουν τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, όπου κανείς στρατιώτης δεν πέθανε», έγραψε ο Λούτνικ σε ανάρτησή του στο Χ.
Λεπτά πριν από τη συγγνώμη του Λούτνικ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον υπουργό Εμπορίου σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Ο υπουργός Λούτνικ είχε τη Βενεζουέλα στον νου του όταν είπε πως κανείς δεν έχει σκοτωθεί. 18 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν!», έγραψε ο Τραμπ.
Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν αναφέρει πως 18 μέλη του στρατιωτικού προσωπικού της χώρας έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 750 έχουν τραυματιστεί.
«Έσφαλα στη διατύπωσή μου. 18 μέλη του στρατού μας έχουν πεθάνει και προς αυτές τις οικογένειες εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και λυπάμαι πολύ για τις απώλειές τους. Σκεφτόμουν τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, όπου κανείς στρατιώτης δεν πέθανε», έγραψε ο Λούτνικ σε ανάρτησή του στο Χ.
Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου έκανε τις δηλώσεις αυτές χθες, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο CNBC, όπου το θέμα της Βενεζουέλας δεν αναφέρθηκε. «Νομίζω πως ο τρόπος που ο πρόεδρος χειρίζεται το Ιράν… Δεν έχουν υπάρξει θάνατοι Αμερικανών. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια οικονομική ασφυξία, την οποία η κυβέρνηση εφαρμόζει ευρύτερα και νομίζω πως θα είναι πολύ αποτελεσματική», είπε ο Λάτνικ στο CNBC.
While speaking yesterday at the G20 innovation summit about AI, I answered a question about the military actions in Iran, I misspoke. 18 members of our military have died, and to those families my heart breaks and I am so very sorry for their loss. I was thinking about the…— Howard Lutnick (@howardlutnick) September 3, 2026
Λεπτά πριν από τη συγγνώμη του Λούτνικ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον υπουργό Εμπορίου σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Ο υπουργός Λούτνικ είχε τη Βενεζουέλα στον νου του όταν είπε πως κανείς δεν έχει σκοτωθεί. 18 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν!», έγραψε ο Τραμπ.
Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν αναφέρει πως 18 μέλη του στρατιωτικού προσωπικού της χώρας έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 750 έχουν τραυματιστεί.
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