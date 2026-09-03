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Έσκαβε στον κήπο για να φτιάξει βεράντα και ανακάλυψε τον μεγαλύτερο θησαυρό Βίκινγκ στη Δανία, δείτε φωτογραφίες
Έσκαβε στον κήπο για να φτιάξει βεράντα και ανακάλυψε τον μεγαλύτερο θησαυρό Βίκινγκ στη Δανία, δείτε φωτογραφίες
Η συλλογή ζυγίζει 18,5 κιλά και περιλαμβάνει περίπου 700 αντικείμενα και θραύσματα που χρονολογούνται από τον 10ο αιώνα
Ιδιοκτήτης σπιτιού έσκαβε στον κήπο του για να φτιάξει μία νέα βεράντα, όταν ανακάλυψε τον μεγαλύτερο θησαυρό ασημένιων αντικειμένων Βίκινγκ που έχει βρεθεί ποτέ στη Δανία.
Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο Ρέμπιλντ της βόρειας Δανίας, νόμιζε στην αρχή πως βρήκε ένα παλιό κομμάτι σίδερου ή κάποιο τμήμα φράχτη, ενώ καθάριζε το χορτάρι, τις πέτρες και το χαλίκι. Όμως, αφού έπεσε στα γόνατα, άρχισε να βγάζει από το χώμα κοσμήματα, νομίσματα και ασημένιες ράβδους.
Η συλλογή ζυγίζει 18,5 κιλά και περιλαμβάνει περίπου 700 αντικείμενα και θραύσματα που χρονολογούνται από τον 10ο αιώνα. Είναι σχεδόν τρεις φορές βαρύτερη από την προηγούμενη μεγαλύτερη ανακάλυψη ασημένιων αντικειμένων των Βίκινγκ στη Δανία, τον θησαυρό του Terslev βάρους 6,5 κιλών, σύμφωνα με την Daily Mail.
«Θα έπρεπε να ήταν απλώς μερικές ώρες σκληρής κηπουρικής για να αφαιρέσω το επίμονο χορτάρι, τις πέτρες και το χαλίκι, ώστε να φτιάξω μια καινούργια πλακόστρωτη βεράντα, αλλά κατέληξε να είναι η μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής μου. Μετά από μισή ώρα σκάψιμο, η πηρούνα κήπου χτύπησε σε κάτι που έβγαζε έναν παράξενο ήχο. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν παλιό σίδερο ή σύρμα και μερικά θραύσματα αγγείων, αλλά όταν άρχισα να σκάβω με τα χέρια μου, έβγαζα το ένα μεταλλικό αντικείμενο μετά το άλλο. Μετά από λίγο, καθώς δούλευα προσεκτικά, συνειδητοποίησα ότι ήταν κοσμήματα, νομίσματα και ράβδοι αργύρου», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.
Ο θησαυρός είχε θαφτεί σε πήλινο αγγείο κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του 9ου αιώνα. Περίπου 320 αντικείμενα, συνολικού βάρους 6,4 κιλών, βρίσκονταν ακόμη μέσα στο αγγείο, ενώ τα υπόλοιπα είχαν σκορπιστεί στο έδαφος.
Η συλλογή περιλαμβάνει πολυάριθμες ράβδους αργύρου, βραχιόλια, 47 νομίσματα και θραύσματα νομισμάτων, κομμάτια κομμένου αργύρου και ένα μικροσκοπικό σφυρί του Θορ (μγιόλνιρ).
Μία από τις ασημένιες ράβδους φέρει επίσης μια μυστηριώδη ρουνική επιγραφή, η οποία, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ενδέχεται να διαβάζεται ως «hutu». Οι ειδικοί δεν είναι σίγουροι για τη σημασία της, αλλά πιστεύουν ότι μπορεί να είναι το όνομα ενός ατόμου ή ένα σήμα ιδιοκτησίας.
Ο Τόρμπεν Σαράου, αρχαιολόγος και επικεφαλής του τμήματος πολιτιστικής κληρονομιάς στο μουσείο Nordjyske, περιέγραψε την ανακάλυψη ως κάτι παρόμοιο με το να ξεθάβεις ένα «χρηματοκιβώτιο» των Βίκινγκ.
«Πρόκειται για ένα εύρημα μεγάλης σημασίας για την κατανόηση της Εποχής των Βίκινγκ στη Δανία. Όχι μόνο λόγω του μεγέθους του, αλλά και επειδή ο θησαυρός δείχνει με μεγάλη σαφήνεια πώς το ασήμι λειτουργούσε ως πλούτος και μέσο πληρωμής κατά την εποχή των Βίκινγκ. Είναι σαν να βρίσκεις ένα χρηματοκιβώτιο από την εποχή των Βίκινγκ», δήλωσε.
Αντί να βασίζονται αποκλειστικά στα νομίσματα, οι Βίκινγκ χρησιμοποιούσαν το ασήμι ανάλογα με το βάρος του. Οι ράβδοι, τα κοσμήματα και άλλα ασημένια αντικείμενα μπορούσαν να κοπούν σε μικρότερα κομμάτια ή να λιώσουν, ανάλογα με το πόσο χρειαζόταν για μια συναλλαγή.
Είναι ενδιαφέρον ότι οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι πολλά από τα κομμάτια του νέου θησαυρού ομαδοποιούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες βάρους. Πιστεύουν ότι αυτό υποδηλώνει ότι το ασήμι είχε οργανωθεί σκόπιμα ως αποθεματικό πλούτου και όχι ως τυχαία συλλογή τιμαλφών.
Επίσης, μερικά από τα νομίσματα αποκαλύπτουν πόσο μακριά εκτείνονταν τα εμπορικά δίκτυα των Βίκινγκ. Ο θησαυρός περιέχει αραβικά και αγγλοσαξονικά νομίσματα, υποδηλώνοντας δεσμούς που εκτείνονται από την Αγγλία στα δυτικά έως τον ισλαμικό κόσμο στα ανατολικά. Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο ασημένια πένες που κόπηκαν κατά τη βασιλεία του βασιλιά Εδουάρδου του Πρεσβύτερου, ο οποίος βασίλεψε από το 899 έως το 924 μ.Χ.
Δείτε φωτογραφίες:
Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο Ρέμπιλντ της βόρειας Δανίας, νόμιζε στην αρχή πως βρήκε ένα παλιό κομμάτι σίδερου ή κάποιο τμήμα φράχτη, ενώ καθάριζε το χορτάρι, τις πέτρες και το χαλίκι. Όμως, αφού έπεσε στα γόνατα, άρχισε να βγάζει από το χώμα κοσμήματα, νομίσματα και ασημένιες ράβδους.
Η συλλογή ζυγίζει 18,5 κιλά και περιλαμβάνει περίπου 700 αντικείμενα και θραύσματα που χρονολογούνται από τον 10ο αιώνα. Είναι σχεδόν τρεις φορές βαρύτερη από την προηγούμενη μεγαλύτερη ανακάλυψη ασημένιων αντικειμένων των Βίκινγκ στη Δανία, τον θησαυρό του Terslev βάρους 6,5 κιλών, σύμφωνα με την Daily Mail.
«Θα έπρεπε να ήταν απλώς μερικές ώρες σκληρής κηπουρικής για να αφαιρέσω το επίμονο χορτάρι, τις πέτρες και το χαλίκι, ώστε να φτιάξω μια καινούργια πλακόστρωτη βεράντα, αλλά κατέληξε να είναι η μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής μου. Μετά από μισή ώρα σκάψιμο, η πηρούνα κήπου χτύπησε σε κάτι που έβγαζε έναν παράξενο ήχο. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν παλιό σίδερο ή σύρμα και μερικά θραύσματα αγγείων, αλλά όταν άρχισα να σκάβω με τα χέρια μου, έβγαζα το ένα μεταλλικό αντικείμενο μετά το άλλο. Μετά από λίγο, καθώς δούλευα προσεκτικά, συνειδητοποίησα ότι ήταν κοσμήματα, νομίσματα και ράβδοι αργύρου», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.
Ο θησαυρός είχε θαφτεί σε πήλινο αγγείο κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του 9ου αιώνα. Περίπου 320 αντικείμενα, συνολικού βάρους 6,4 κιλών, βρίσκονταν ακόμη μέσα στο αγγείο, ενώ τα υπόλοιπα είχαν σκορπιστεί στο έδαφος.
Η συλλογή περιλαμβάνει πολυάριθμες ράβδους αργύρου, βραχιόλια, 47 νομίσματα και θραύσματα νομισμάτων, κομμάτια κομμένου αργύρου και ένα μικροσκοπικό σφυρί του Θορ (μγιόλνιρ).
Μία από τις ασημένιες ράβδους φέρει επίσης μια μυστηριώδη ρουνική επιγραφή, η οποία, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ενδέχεται να διαβάζεται ως «hutu». Οι ειδικοί δεν είναι σίγουροι για τη σημασία της, αλλά πιστεύουν ότι μπορεί να είναι το όνομα ενός ατόμου ή ένα σήμα ιδιοκτησίας.
Ο Τόρμπεν Σαράου, αρχαιολόγος και επικεφαλής του τμήματος πολιτιστικής κληρονομιάς στο μουσείο Nordjyske, περιέγραψε την ανακάλυψη ως κάτι παρόμοιο με το να ξεθάβεις ένα «χρηματοκιβώτιο» των Βίκινγκ.
«Χρηματοκιβώτιο από την εποχή των Βίκινγκς»
«Πρόκειται για ένα εύρημα μεγάλης σημασίας για την κατανόηση της Εποχής των Βίκινγκ στη Δανία. Όχι μόνο λόγω του μεγέθους του, αλλά και επειδή ο θησαυρός δείχνει με μεγάλη σαφήνεια πώς το ασήμι λειτουργούσε ως πλούτος και μέσο πληρωμής κατά την εποχή των Βίκινγκ. Είναι σαν να βρίσκεις ένα χρηματοκιβώτιο από την εποχή των Βίκινγκ», δήλωσε.
Αντί να βασίζονται αποκλειστικά στα νομίσματα, οι Βίκινγκ χρησιμοποιούσαν το ασήμι ανάλογα με το βάρος του. Οι ράβδοι, τα κοσμήματα και άλλα ασημένια αντικείμενα μπορούσαν να κοπούν σε μικρότερα κομμάτια ή να λιώσουν, ανάλογα με το πόσο χρειαζόταν για μια συναλλαγή.
Είναι ενδιαφέρον ότι οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι πολλά από τα κομμάτια του νέου θησαυρού ομαδοποιούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες βάρους. Πιστεύουν ότι αυτό υποδηλώνει ότι το ασήμι είχε οργανωθεί σκόπιμα ως αποθεματικό πλούτου και όχι ως τυχαία συλλογή τιμαλφών.
Επίσης, μερικά από τα νομίσματα αποκαλύπτουν πόσο μακριά εκτείνονταν τα εμπορικά δίκτυα των Βίκινγκ. Ο θησαυρός περιέχει αραβικά και αγγλοσαξονικά νομίσματα, υποδηλώνοντας δεσμούς που εκτείνονται από την Αγγλία στα δυτικά έως τον ισλαμικό κόσμο στα ανατολικά. Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο ασημένια πένες που κόπηκαν κατά τη βασιλεία του βασιλιά Εδουάρδου του Πρεσβύτερου, ο οποίος βασίλεψε από το 899 έως το 924 μ.Χ.
Δείτε φωτογραφίες:
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