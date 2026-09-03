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Στο νοσοκομείο 42χρονος μετά από δάγκωμα οχιάς στη Ναύπακτο
ΕΛΛΑΔΑ
Ναύπακτος Φίδι Οχία Νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο 42χρονος μετά από δάγκωμα οχιάς στη Ναύπακτο

Δέχθηκε δάγκωμα την ώρα που εκτελούσε εργασίες στην αυλή του σπιτιού του

Στο νοσοκομείο 42χρονος μετά από δάγκωμα οχιάς στη Ναύπακτο
Στο νοσοκομείο του Πάτρας νοσηλεύται προληπτικά ένας 42χρονος από την Ναύπακτο καθώς δέχθηκε δάγκωμα από οχιά, την ώρα που εκτελούσε εργασίες στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr, ο 42χρονος αντέδρασε άμεσα και μετέβη στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό.

Στη συνέχεια όμως κρίθηκε απαραίτητη η μετάβασή του σε νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και να λάβει την απαραίτητη φροντίδα. Μέχρι σήμερα νοσηλεύται προληπτικά.

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