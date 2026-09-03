Μπέρναμ και Μακρόν επαναβεβαιώνουν την προσέγγιση Βρετανίας-ΕΕ και ενισχύουν τη συνεργασία

Χαρακτηρίζοντας «πολύ σημαντικό φίλο» και «τον κοντινότερο γείτονα» της χώρας του τη Γαλλία, ο Μπέρναμ μίλησε για τον θετικό αντίκτυπο της συνεργασίας των δύο χωρών στο θέμα της Ουκρανίας, στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης και στην ενίσχυση της σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση