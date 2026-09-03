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«Μάχη» στο μετρό του Λονδίνου: Δύο ποντίκια πιάστηκαν στα… χέρια στην αποβάθρα, δείτε βίντεο
«Μάχη» στο μετρό του Λονδίνου: Δύο ποντίκια πιάστηκαν στα… χέρια στην αποβάθρα, δείτε βίντεο
Το βίντεο που έγινε viral
Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα ασυνήθιστο θέαμα περίμενε τους επιβάτες στο μετρό του Λονδίνου, όταν δύο ποντίκια άρχισαν να… μονομαχούν στην αποβάθρα, προκαλώντας γέλιο αλλά και έκπληξη στους παρευρισκόμενους.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό Oxford Circus, όπου τα δύο τρωκτικά καταγράφηκαν να κυνηγούν το ένα το άλλο και στη συνέχεια να σηκώνονται στα πίσω πόδια τους, δίνοντας την εντύπωση ότι ανταλλάσσουν «γροθιές».
Σε βίντεο, τα δύο ποντίκια φαίνονται να πλησιάζουν το ένα το άλλο και να αρχίζουν να παλεύουν, ενώ για λίγο σηκώνονται στα πίσω πόδια τους και χρησιμοποιούν τα μπροστινά τους πόδια σαν να… πυγμαχούν. Η μικρή «μονομαχία» εκτυλίχθηκε κοντά στην κίτρινη γραμμή ασφαλείας της αποβάθρας, πριν τα δύο ζώα απομακρυνθούν τρέχοντας και εξαφανιστούν από το οπτικό πεδίο.
Το βίντεο κατέγραψε η Sonia Mansfield, η οποία το δημοσίευσε στο Instagram. Όπως ανέφερε, τόσο η ίδια όσο και ο φίλος της Aaron δεν μπορούσαν να σταματήσουν να γελούν βλέποντας τη σκηνή.
Οι χρήστες του διαδικτύου δεν άφησαν φυσικά την ευκαιρία να σχολιάσουν με χιούμορ τη «μάχη». Κάποιοι έκαναν λογοπαίγνια με το περιστατικό, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι τα δύο ποντίκια τουλάχιστον παρέμειναν πίσω από την κίτρινη γραμμή.
Το περιστατικό θύμισε σε αρκετούς το περίφημο «Pizza Rat» της Νέας Υόρκης, το ποντίκι που είχε γίνει διαδικτυακό φαινόμενο όταν είχε καταγραφεί να μεταφέρει ένα κομμάτι πίτσας στις σκάλες του μετρό.
Παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και στη Νέα Υόρκη το 2019, όταν ο φωτογράφος Sam Rowley είχε απαθανατίσει δύο ποντίκια να παλεύουν σε αποβάθρα του μετρό.
Η φωτογραφία είχε προκαλέσει διεθνή αίσθηση και είχε φτάσει μέχρι τη shortlist του διαγωνισμού Wildlife Photographer of the Year. Έτσι, λίγα χρόνια αργότερα, τα δύο ποντίκια του Λονδίνου φαίνεται πως απέκτησαν τη δική τους θέση στη μακρά παράδοση των… viral πρωταγωνιστών του υπόγειου κόσμου των μεγάλων πόλεων.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό Oxford Circus, όπου τα δύο τρωκτικά καταγράφηκαν να κυνηγούν το ένα το άλλο και στη συνέχεια να σηκώνονται στα πίσω πόδια τους, δίνοντας την εντύπωση ότι ανταλλάσσουν «γροθιές».
Σε βίντεο, τα δύο ποντίκια φαίνονται να πλησιάζουν το ένα το άλλο και να αρχίζουν να παλεύουν, ενώ για λίγο σηκώνονται στα πίσω πόδια τους και χρησιμοποιούν τα μπροστινά τους πόδια σαν να… πυγμαχούν. Η μικρή «μονομαχία» εκτυλίχθηκε κοντά στην κίτρινη γραμμή ασφαλείας της αποβάθρας, πριν τα δύο ζώα απομακρυνθούν τρέχοντας και εξαφανιστούν από το οπτικό πεδίο.
Το βίντεο κατέγραψε η Sonia Mansfield, η οποία το δημοσίευσε στο Instagram. Όπως ανέφερε, τόσο η ίδια όσο και ο φίλος της Aaron δεν μπορούσαν να σταματήσουν να γελούν βλέποντας τη σκηνή.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι χρήστες του διαδικτύου δεν άφησαν φυσικά την ευκαιρία να σχολιάσουν με χιούμορ τη «μάχη». Κάποιοι έκαναν λογοπαίγνια με το περιστατικό, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι τα δύο ποντίκια τουλάχιστον παρέμειναν πίσω από την κίτρινη γραμμή.
Το περιστατικό θύμισε σε αρκετούς το περίφημο «Pizza Rat» της Νέας Υόρκης, το ποντίκι που είχε γίνει διαδικτυακό φαινόμενο όταν είχε καταγραφεί να μεταφέρει ένα κομμάτι πίτσας στις σκάλες του μετρό.
Παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και στη Νέα Υόρκη το 2019, όταν ο φωτογράφος Sam Rowley είχε απαθανατίσει δύο ποντίκια να παλεύουν σε αποβάθρα του μετρό.
Η φωτογραφία είχε προκαλέσει διεθνή αίσθηση και είχε φτάσει μέχρι τη shortlist του διαγωνισμού Wildlife Photographer of the Year. Έτσι, λίγα χρόνια αργότερα, τα δύο ποντίκια του Λονδίνου φαίνεται πως απέκτησαν τη δική τους θέση στη μακρά παράδοση των… viral πρωταγωνιστών του υπόγειου κόσμου των μεγάλων πόλεων.
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