Οι εργοδότες φοβούνται για μαζικές άδειες λόγω του GTA 6: Ζητούν έως και 10 ημέρες εκτός γραφείου για το πολυαναμενόμενο παιχνίδι

Οι συνεχείς αναβολές και η άδεια «Πέμπτη με Πέμπτη»

Προπαραγγελίες 260 εκατ. δολαρίων και εκτιμήσεις για 4,5 δισ. την πρώτη εβδομάδα

Παρά τον συχνά αμφιλεγόμενο χαρακτήρα του, ένα από τα στοιχεία που συνέβαλαν στην. Ο παίκτης μπορεί να περάσει πολλές ώρες μέσα στην πόλη χωρίς καν να ασχοληθεί με την κεντρική ιστορία, δημιουργώντας, για παράδειγμα, τη συλλογή αυτοκινήτων του, δουλεύοντας ως οδηγός ταξί ή ακόμη και παίζοντας γκολφ.Η αναμονή για το GTA VI έγινε ακόμη μεγαλύτερη λόγω των επανειλημμένων καθυστερήσεων στην κυκλοφορία του.Οι παίκτες περιμένουν τον νέο τίτλο από το 2022, όταν η Rockstar Games ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι βρισκόταν υπό ανάπτυξη. Το παιχνίδι παρουσιάστηκε στη συνέχεια τον Δεκέμβριο του 2023, αλλά η ημερομηνία κυκλοφορίας του μετατέθηκε επανειλημμένα, μεταξύ άλλων το φθινόπωρο του 2025 και τον Μάιο του 2026.Πλέον, η κυκλοφορία του έχει οριστεί για τις 19 Νοεμβρίου σεκαι. Η Rockstar Games δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ημερομηνία κυκλοφορίας για PC.Οι αλλεπάλληλες αναβολές έχουν κάνει ορισμένους παίκτες επιφυλακτικούς ακόμη και όταν οργανώνουν την άδειά τους.Η 30χρονη Άννα Ρέι, η οποία εργάζεται ως εκπρόσωπος πωλήσεων στον ιατρικό κλάδο και παράλληλα είναι επαγγελματίας παλαίστρια στο Αρκάνσας, αποφάσισε ότι,, θα εξασφαλίσει αρκετό ελεύθερο χρόνο.«Έχει αλλάξει ημερομηνία τόσες πολλές φορές που λέω, ξέρεις κάτι, αν είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει στις 19 Νοεμβρίου, θα πάρω άδεια από Πέμπτη μέχρι Πέμπτη», είπε στη Wall Street Journal.Η αφοσίωση ορισμένωνφτάνει ακόμη πιο μακριά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχουν παίκτες που είναι τόσο ενθουσιασμένοι με την κυκλοφορία ώστε επανεντάσσονται στον στρατό για να αποκτήσουν πρόσβαση σε τετραήμερη άδεια όταν γίνει διαθέσιμο το παιχνίδι.Οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν ότι η τεράστια αναμονή μπορεί να μεταφραστεί και σε εξαιρετικά υψηλές πωλήσεις.Τατου GTA VI πλησιάζουν συνολικά το μισό δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, αποτυπώνοντας το μέγεθος του ενδιαφέροντος γύρω από τον τίτλο. Το πιο πρόσφατο trailer έκανε το ντεμπούτο του αποκλειστικά στο Netflix στις 27 Αυγούστου.Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι εκτιμήσεις για την εμπορική πορεία του παιχνιδιού. Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Newzoo, οι παγκόσμιες προπαραγγελίες του GTA VI εκτιμάται ότι έχουν ήδη φτάσει τα 260 εκατ. δολάρια.Οι προβλέψεις για την εβδομάδα κυκλοφορίας ανεβάζουν τον πήχη πολύ υψηλότερα, καθώς εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 4,5 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας.Για τους πλέον αφοσιωμένους παίκτες, πάντως, η επιτυχία του GTA VI δεν θα μετρηθεί μόνο σε πωλήσεις και δισεκατομμύρια δολάρια. Ύστερα από χρόνια αναμονής και διαδοχικές αναβολές, αρκετοί έχουν ήδη αποφασίσει ότι η 19η Νοεμβρίου είναι αρκετά σημαντική ώστε να κρατήσουν κλειστό το laptop της δουλειάς και να αφιερώσουν ημέρες από την κανονική τους άδεια στον νέο κόσμο του Grand Theft Auto.