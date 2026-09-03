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Οι εργοδότες φοβούνται για μαζικές άδειες λόγω του GTA 6: Ζητούν έως και 10 ημέρες εκτός γραφείου για το πολυαναμενόμενο παιχνίδι
Οι εργοδότες φοβούνται για μαζικές άδειες λόγω του GTA 6: Ζητούν έως και 10 ημέρες εκτός γραφείου για το πολυαναμενόμενο παιχνίδι
Η κυκλοφορία του νέου Grand Theft Auto στις 19 Νοεμβρίου έχει ήδη μπει στα προγράμματα αδειών εργαζομένων – Οι προπαραγγελίες εκτιμάται ότι έχουν φτάσει τα 260 εκατ. δολάρια
Όχι για ένα ταξίδι στην Καραϊβική, ούτε για διακοπές στην Ευρώπη ή την Ασία. Φανατικοί του Grand Theft Auto σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν ημέρες από την άδειά τους τον Νοέμβριο προκειμένου να μείνουν σπίτι και να παίξουν το GTA VI, ένα από τα πλέον πολυαναμενόμενα videogames των τελευταίων ετών.
Με την κυκλοφορία του παιχνιδιού να έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου, ορισμένοι εργαζόμενοι έχουν ήδη οργανώσει την άδειά τους γύρω από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Κάποιοι σκοπεύουν να μείνουν εκτός δουλειάς για πέντε ημέρες, ενώ άλλοι έχουν φτάσει μέχρι και τις 10 ημέρες άδειας, προκειμένου να αφιερώσουν όσο περισσότερο χρόνο μπορούν στον νέο τίτλο της Rockstar Games.
Ο 36χρονος μηχανικός λογισμικού Μπαντ Μπάρας δήλωσε στη Wall Street Journal ότι σχεδιάζει να πάρει πέντε ημέρες άδεια την εβδομάδα πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, ώστε να επικεντρωθεί στο GTA VI.
Ο πατέρας τριών παιδιών γνωρίζει, πάντως, ότι οι υποχρεώσεις του δεν εξαφανίζονται μαζί με την άδεια από τη δουλειά.
«Θα έχουμε μερικές ημέρες που θα λέμε “ο μπαμπάς είναι πολύ απασχολημένος”», ανέφερε. «Δεν πρόκειται να παίζω, ας πούμε, 20 ώρες συνεχόμενα σαν απών πατέρας. Αλλά από την πρώτη στιγμή θα μπούμε δυνατά».
Άλλοι παίκτες είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν ακόμη μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας άδειάς τους.
Ο 34χρονος Γκιλιέρμε Στεφάνο, από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει 10 ημέρες διακοπών αποκλειστικά για να παίξει GTA VI.
Και για τον ίδιο, αυτό δεν αποτελεί καν ρεκόρ. Όταν κυκλοφόρησε το Red Dead Redemption 2 το 2018, είχε πάρει 20 ημέρες άδεια για να το παίξει.
«Είμαι completionist», εξήγησε, περιγράφοντας τον εαυτό του ως έναν παίκτη που, από τη στιγμή που ξεκινά ένα παιχνίδι, θέλει να το ολοκληρώσει.
Η προσμονή γύρω από το GTA VI δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς οι φίλοι της σειράς περιμένουν περισσότερο από μία δεκαετία για τον διάδοχο του προηγούμενου βασικού τίτλου.
Το Grand Theft Auto V κυκλοφόρησε το 2013 από τη Rockstar Games και, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, απέφερε περισσότερα από 1 δισ. δολάρια, ενώ οι πωλήσεις του έφτασαν τα 475 εκατομμύρια αντίτυπα.
Η σειρά Grand Theft Auto έκανε το ντεμπούτο της το 1997 και έκτοτε εξελίχθηκε σε ένα από τα δημοφιλέστερα franchises στην ιστορία των videogames. Τα παιχνίδια της μεταφέρουν τον παίκτη σε έναν ανοιχτό κόσμο με εγκληματικότητα στους δρόμους, επικίνδυνη οδήγηση και περιεχόμενο για ενήλικες.
Με την κυκλοφορία του παιχνιδιού να έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου, ορισμένοι εργαζόμενοι έχουν ήδη οργανώσει την άδειά τους γύρω από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Κάποιοι σκοπεύουν να μείνουν εκτός δουλειάς για πέντε ημέρες, ενώ άλλοι έχουν φτάσει μέχρι και τις 10 ημέρες άδειας, προκειμένου να αφιερώσουν όσο περισσότερο χρόνο μπορούν στον νέο τίτλο της Rockstar Games.
Ο 36χρονος μηχανικός λογισμικού Μπαντ Μπάρας δήλωσε στη Wall Street Journal ότι σχεδιάζει να πάρει πέντε ημέρες άδεια την εβδομάδα πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, ώστε να επικεντρωθεί στο GTA VI.
Ο πατέρας τριών παιδιών γνωρίζει, πάντως, ότι οι υποχρεώσεις του δεν εξαφανίζονται μαζί με την άδεια από τη δουλειά.
«Θα έχουμε μερικές ημέρες που θα λέμε “ο μπαμπάς είναι πολύ απασχολημένος”», ανέφερε. «Δεν πρόκειται να παίζω, ας πούμε, 20 ώρες συνεχόμενα σαν απών πατέρας. Αλλά από την πρώτη στιγμή θα μπούμε δυνατά».
Άλλοι παίκτες είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν ακόμη μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας άδειάς τους.
Ο 34χρονος Γκιλιέρμε Στεφάνο, από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει 10 ημέρες διακοπών αποκλειστικά για να παίξει GTA VI.
Και για τον ίδιο, αυτό δεν αποτελεί καν ρεκόρ. Όταν κυκλοφόρησε το Red Dead Redemption 2 το 2018, είχε πάρει 20 ημέρες άδεια για να το παίξει.
«Είμαι completionist», εξήγησε, περιγράφοντας τον εαυτό του ως έναν παίκτη που, από τη στιγμή που ξεκινά ένα παιχνίδι, θέλει να το ολοκληρώσει.
Η προσμονή γύρω από το GTA VI δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς οι φίλοι της σειράς περιμένουν περισσότερο από μία δεκαετία για τον διάδοχο του προηγούμενου βασικού τίτλου.
Το Grand Theft Auto V κυκλοφόρησε το 2013 από τη Rockstar Games και, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, απέφερε περισσότερα από 1 δισ. δολάρια, ενώ οι πωλήσεις του έφτασαν τα 475 εκατομμύρια αντίτυπα.
Η σειρά Grand Theft Auto έκανε το ντεμπούτο της το 1997 και έκτοτε εξελίχθηκε σε ένα από τα δημοφιλέστερα franchises στην ιστορία των videogames. Τα παιχνίδια της μεταφέρουν τον παίκτη σε έναν ανοιχτό κόσμο με εγκληματικότητα στους δρόμους, επικίνδυνη οδήγηση και περιεχόμενο για ενήλικες.
Παρά τον συχνά αμφιλεγόμενο χαρακτήρα του, ένα από τα στοιχεία που συνέβαλαν στην τεράστια δημοτικότητα του Grand Theft Auto είναι η ελευθερία που προσφέρει. Ο παίκτης μπορεί να περάσει πολλές ώρες μέσα στην πόλη χωρίς καν να ασχοληθεί με την κεντρική ιστορία, δημιουργώντας, για παράδειγμα, τη συλλογή αυτοκινήτων του, δουλεύοντας ως οδηγός ταξί ή ακόμη και παίζοντας γκολφ.
Οι παίκτες περιμένουν τον νέο τίτλο από το 2022, όταν η Rockstar Games ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι βρισκόταν υπό ανάπτυξη. Το παιχνίδι παρουσιάστηκε στη συνέχεια τον Δεκέμβριο του 2023, αλλά η ημερομηνία κυκλοφορίας του μετατέθηκε επανειλημμένα, μεταξύ άλλων το φθινόπωρο του 2025 και τον Μάιο του 2026.
Πλέον, η κυκλοφορία του έχει οριστεί για τις 19 Νοεμβρίου σε Xbox Series X και PlayStation 5. Η Rockstar Games δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ημερομηνία κυκλοφορίας για PC.
Οι αλλεπάλληλες αναβολές έχουν κάνει ορισμένους παίκτες επιφυλακτικούς ακόμη και όταν οργανώνουν την άδειά τους.
Η 30χρονη Άννα Ρέι, η οποία εργάζεται ως εκπρόσωπος πωλήσεων στον ιατρικό κλάδο και παράλληλα είναι επαγγελματίας παλαίστρια στο Αρκάνσας, αποφάσισε ότι, εφόσον η ημερομηνία της 19ης Νοεμβρίου είναι πλέον οριστική, θα εξασφαλίσει αρκετό ελεύθερο χρόνο.
«Έχει αλλάξει ημερομηνία τόσες πολλές φορές που λέω, ξέρεις κάτι, αν είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει στις 19 Νοεμβρίου, θα πάρω άδεια από Πέμπτη μέχρι Πέμπτη», είπε στη Wall Street Journal.
Η αφοσίωση ορισμένων gamers φτάνει ακόμη πιο μακριά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχουν παίκτες που είναι τόσο ενθουσιασμένοι με την κυκλοφορία ώστε επανεντάσσονται στον στρατό για να αποκτήσουν πρόσβαση σε τετραήμερη άδεια όταν γίνει διαθέσιμο το παιχνίδι.
Τα δύο πρώτα trailers του GTA VI πλησιάζουν συνολικά το μισό δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, αποτυπώνοντας το μέγεθος του ενδιαφέροντος γύρω από τον τίτλο. Το πιο πρόσφατο trailer έκανε το ντεμπούτο του αποκλειστικά στο Netflix στις 27 Αυγούστου.
Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι εκτιμήσεις για την εμπορική πορεία του παιχνιδιού. Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Newzoo, οι παγκόσμιες προπαραγγελίες του GTA VI εκτιμάται ότι έχουν ήδη φτάσει τα 260 εκατ. δολάρια.
Οι προβλέψεις για την εβδομάδα κυκλοφορίας ανεβάζουν τον πήχη πολύ υψηλότερα, καθώς εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 4,5 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας.
Για τους πλέον αφοσιωμένους παίκτες, πάντως, η επιτυχία του GTA VI δεν θα μετρηθεί μόνο σε πωλήσεις και δισεκατομμύρια δολάρια. Ύστερα από χρόνια αναμονής και διαδοχικές αναβολές, αρκετοί έχουν ήδη αποφασίσει ότι η 19η Νοεμβρίου είναι αρκετά σημαντική ώστε να κρατήσουν κλειστό το laptop της δουλειάς και να αφιερώσουν ημέρες από την κανονική τους άδεια στον νέο κόσμο του Grand Theft Auto.
Οι συνεχείς αναβολές και η άδεια «Πέμπτη με Πέμπτη»Η αναμονή για το GTA VI έγινε ακόμη μεγαλύτερη λόγω των επανειλημμένων καθυστερήσεων στην κυκλοφορία του.
Οι παίκτες περιμένουν τον νέο τίτλο από το 2022, όταν η Rockstar Games ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι βρισκόταν υπό ανάπτυξη. Το παιχνίδι παρουσιάστηκε στη συνέχεια τον Δεκέμβριο του 2023, αλλά η ημερομηνία κυκλοφορίας του μετατέθηκε επανειλημμένα, μεταξύ άλλων το φθινόπωρο του 2025 και τον Μάιο του 2026.
Πλέον, η κυκλοφορία του έχει οριστεί για τις 19 Νοεμβρίου σε Xbox Series X και PlayStation 5. Η Rockstar Games δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ημερομηνία κυκλοφορίας για PC.
Οι αλλεπάλληλες αναβολές έχουν κάνει ορισμένους παίκτες επιφυλακτικούς ακόμη και όταν οργανώνουν την άδειά τους.
Η 30χρονη Άννα Ρέι, η οποία εργάζεται ως εκπρόσωπος πωλήσεων στον ιατρικό κλάδο και παράλληλα είναι επαγγελματίας παλαίστρια στο Αρκάνσας, αποφάσισε ότι, εφόσον η ημερομηνία της 19ης Νοεμβρίου είναι πλέον οριστική, θα εξασφαλίσει αρκετό ελεύθερο χρόνο.
«Έχει αλλάξει ημερομηνία τόσες πολλές φορές που λέω, ξέρεις κάτι, αν είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει στις 19 Νοεμβρίου, θα πάρω άδεια από Πέμπτη μέχρι Πέμπτη», είπε στη Wall Street Journal.
Η αφοσίωση ορισμένων gamers φτάνει ακόμη πιο μακριά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχουν παίκτες που είναι τόσο ενθουσιασμένοι με την κυκλοφορία ώστε επανεντάσσονται στον στρατό για να αποκτήσουν πρόσβαση σε τετραήμερη άδεια όταν γίνει διαθέσιμο το παιχνίδι.
Προπαραγγελίες 260 εκατ. δολαρίων και εκτιμήσεις για 4,5 δισ. την πρώτη εβδομάδαΟι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν ότι η τεράστια αναμονή μπορεί να μεταφραστεί και σε εξαιρετικά υψηλές πωλήσεις.
Τα δύο πρώτα trailers του GTA VI πλησιάζουν συνολικά το μισό δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, αποτυπώνοντας το μέγεθος του ενδιαφέροντος γύρω από τον τίτλο. Το πιο πρόσφατο trailer έκανε το ντεμπούτο του αποκλειστικά στο Netflix στις 27 Αυγούστου.
Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι εκτιμήσεις για την εμπορική πορεία του παιχνιδιού. Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Newzoo, οι παγκόσμιες προπαραγγελίες του GTA VI εκτιμάται ότι έχουν ήδη φτάσει τα 260 εκατ. δολάρια.
Οι προβλέψεις για την εβδομάδα κυκλοφορίας ανεβάζουν τον πήχη πολύ υψηλότερα, καθώς εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 4,5 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας.
Για τους πλέον αφοσιωμένους παίκτες, πάντως, η επιτυχία του GTA VI δεν θα μετρηθεί μόνο σε πωλήσεις και δισεκατομμύρια δολάρια. Ύστερα από χρόνια αναμονής και διαδοχικές αναβολές, αρκετοί έχουν ήδη αποφασίσει ότι η 19η Νοεμβρίου είναι αρκετά σημαντική ώστε να κρατήσουν κλειστό το laptop της δουλειάς και να αφιερώσουν ημέρες από την κανονική τους άδεια στον νέο κόσμο του Grand Theft Auto.
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