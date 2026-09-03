Ο φόρος στα εισαγόμενα μικροδέματα μείωσε τις εισαγωγές τους στην ΕΕ

Οι εισαγωγές μικροδεμάτων στο αεροδρόμιο της Λιέγης, ένας, μειώθηκαν κατά 53% τον Ιούλιο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, λόγω του φόρου που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα βελγικά τελωνεία.Σύμφωνα με τις τελωνειακές υπηρεσίες,, με τη μέση αξία των εισαγόμενων αγαθών σχεδόν να διπλασιάζεται, ξεπερνώντας τα 10 ευρώ. Αυτό είναι ένα σαφές σημάδι ότι οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και οι πελάτες τους έχουν προσαρμοστεί.«Τα αρχικά αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτό το μέτρο παράγει ήδη απτά αποτελέσματα. Παρατηρούμε μια σημαντική μείωση στις αποστολές δεμάτων πολύ χαμηλής αξίας, σημαντικά πρόσθετα έσοδα και ενίσχυση της ικανότητάς μας για την καταπολέμηση επικίνδυνων, μη συμμορφούμενων ή παραποιημένων προϊόντων», δήλωσαν ο υπουργός Οικονομίας Νταβίντ Κλαρινβάλ και ο υπουργός Οικονομικών Ζαν Ζαμπόν, σε ανακοίνωσή τους.Από την 1η Ιουλίου, τα μικροδέματα (αξίας κάτω των 150 ευρώ) που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκεινται σε νέο τέλος ύψους τριών ευρώ ανά κατηγορία αντικειμένου που περιέχεται σε κάθε δέμα.Αυτό το μέτρο στοχεύει στον περιορισμό μαζικής εισροής εμπορευμάτων, κυρίως από την Κίνα, εμπορεύματα που αγοράζονται από ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein, η Temu ή η AliExpress, και συχνά δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.Αυτός ο φόρος στοχεύει τόσο στην προστασία των καταναλωτών από δυνητικά επικίνδυνα προϊόντα όσο και στην υπεράσπιση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και λιανοπωλητών που κατήγγειλαν αυτό που θεωρούσαν αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς τα μικρά δέματα που εισάγονταν στην ΕΕ προηγουμένως εξαιρούνταν πλήρως από τους τελωνειακούς δασμούς.Ενώ δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα ενοποιημένα στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα βελγικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την τάση που έχει ήδη καταγραφεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τα γαλλικά τελωνεία,από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο φόρος.Σχεδόν 5,9 δισεκατομμύρια μικρά δέματα εισήλθαν στην ευρωπαϊκή αγορά το 2025, ή περισσότερα από 180 ανά δευτερόλεπτο. Αυτό είναι τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι το 2022. Από αυτό το σύνολο, το 93% προήλθε από την Κίνα.