Financial Times: Η Ρωσία βοηθά μυστικά το Ιράν στην ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων - Πού στοχεύει το πρόγραμμα C430L

Το μυστικό πρόγραμμα φέρεται να έχει ξεκινήσει από το 2023 και για την εφαρμογή του, απαιτούνταν πολιτική έγκριση - Η τεχνολογία προορίζεται για πυραύλους κρουζ κατά πλοίων και για πλήγματα εναντίον χερσαίων στόχων