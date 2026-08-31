Κατασχέθηκαν 210 όπλα που εισήχθησαν παράνομα στο Μεξικό από το Τέξας
ΚΟΣΜΟΣ
όπλα Μεξικό Τέξας

Κατασχέθηκαν 210 όπλα που εισήχθησαν παράνομα στο Μεξικό από το Τέξας

Τα όπλα ήταν κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες δύο φορτηγών - Κατασχέθηκαν 195 τυφέκια, 15 πιστόλια και 93 γεμιστήρες

Κατασχέθηκαν 210 όπλα που εισήχθησαν παράνομα στο Μεξικό από το Τέξας
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Οι Αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν σήμερα (31/8) την κατάσχεση 210 όπλων που εισήχθησαν παράνομα από το Τέξας των ΗΠΑ.

Η μεξικανική κυβέρνηση έχει θέσει μεταξύ των προτεραιοτήτων της την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης όπλων από τις ΗΠΑ, η οποία τροφοδοτεί τη βία των καρτέλ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προσφύγει σε αμερικανικά δικαστήρια εναντίον κατασκευαστών και εμπόρων όπλων που θεωρεί ότι εξοπλίζουν το οργανωμένο έγκλημα στο Μεξικό.

Τα όπλα κατασχέθηκαν σε δρόμο της βορειοανατολικής πολιτείας Νουέβο Λεόν, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, όπως ενημέρωσε ο υπουργός Ασφαλείας, Ομάρ Γκαρσία Χάρφους. Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου «συνέλαβαν τρεις ανθρώπους που μετέφεραν από το Τέξας ολόκληρο οπλοστάσιο που προοριζόταν για εγκληματικές ομάδες στο Μεξικό», ανέφερε. Ο υπουργός διευκρίνισε πως κατασχέθηκαν 195 τυφέκια, 15 πιστόλια και 93 γεμιστήρες.

Τα όπλα ήταν κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες δύο φορτηγών, σημείωσε η εισαγγελία.

Με αυτήν την κατάσχεση, οι μεξικανικές αρχές έχουν κατασχέσει περισσότερα από 30.000 όπλα από τότε που η Κλαούντια Σέινμπαουμ ανέλαβε την προεδρία της χώρας, τον Οκτώβριο του 2024.
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