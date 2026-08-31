Ο Μερτς κατηγορεί τη Μέρκελ για την άνοδο της AfD: «Σημαντική ζημιά» στη Σαξονία-Άνχαλτ αν κυβερνήσει

Ο Γερμανός καγκελάριος κατηγόρησε τη Μέρκελ για την άνοδο της ακροδεξιάς και υπερασπίστηκε τη σημερινή κυβερνητική πολιτική





«Αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, η Σαξονία-Άνχαλτ θα υποστεί σημαντική ζημιά. Δεν μπορώ να φανταστώ διεθνείς επενδυτές να πηγαίνουν στο κρατίδιο για την ίδρυση εταιριών υπό έναν πρωθυπουργό της







Όπως ανέφερε, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι περίπου το 20% των ψηφοφόρων εμφανίζεται ακόμη αναποφάσιστο στις δημοσκοπήσεις.



Ο Μερτς απέφυγε πάντως να απαντήσει εάν το CDU θα ήταν διατεθειμένο να ηγηθεί κρατιδιακής κυβέρνησης με τη βοήθεια ή την ανοχή της Αριστεράς.



Οι ευθύνες που καταλογίζει στη Μέρκελ Ερωτηθείς για παλαιότερη δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία θα μπορούσε να μειώσει στο μισό την εκλογική δύναμη της AfD, ο Γερμανός καγκελάριος διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση είχε γίνει το 2018 και ότι «πολλά έχουν αλλάξει έκτοτε».



Όπως υποστήριξε, το 2018 «η πολιτική θα μπορούσε ακόμη να διορθώσει κάποια πράγματα που είχαν ξεκινήσει με τη μεταναστευτική κρίση - η κυβέρνηση τότε θα μπορούσε να το είχε κάνει και δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει αφήσει την AfD να φθάσει έως εδώ».



Ο Μερτς χαρακτήρισε λανθασμένες τις αποφάσεις της πρώην καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, σημειώνοντας ότι αυτό ισχύει όχι μόνο με βάση τη σημερινή οπτική, αλλά και με τα δεδομένα της εποχής.



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«Το μεταναστευτικό δεν παίζει πλέον ρόλο»

Αναφερόμενος ειδικότερα στο μεταναστευτικό, ο καγκελάριος υποστήριξε ότι πλέον «δεν παίζει ρόλο» στις τρέχουσες προεκλογικές εκστρατείες στα ομόσπονδα κρατίδια, εξαιτίας της απότομης μείωσης του αριθμού των μεταναστών.



Κατά τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των πολιτικών που έχει εφαρμόσει η κυβέρνησή του.



Προειδοποίηση για σοβαρές οικονομικές συνέπειες στη Σαξονία-Άνχαλτ σε περίπτωση που η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής απηύθυνε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς . Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες στην Άνγκελα Μέρκελ για την ενίσχυση της ακροδεξιάς τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση επιχειρεί πλέον να διορθώσει λάθη του παρελθόντος.«Αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, η Σαξονία-Άνχαλτ θα υποστεί σημαντική ζημιά. Δεν μπορώ να φανταστώ διεθνείς επενδυτές να πηγαίνουν στο κρατίδιο για την ίδρυση εταιριών υπό έναν πρωθυπουργό της AfD », δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξή του το βράδυ της Κυριακής στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, ARD.Ο καγκελάριος τόνισε ότι η τελική απόφαση ανήκει βεβαίως στους ψηφοφόρους, υπογράμμισε όμως ότι θα πρέπει να γνωρίζουν πως «το κρατίδιο θα αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως φοβόμαστε».Όπως ανέφερε, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι περίπου το 20% των ψηφοφόρων εμφανίζεται ακόμη αναποφάσιστο στις δημοσκοπήσεις.Ο Μερτς απέφυγε πάντως να απαντήσει εάν το CDU θα ήταν διατεθειμένο να ηγηθεί κρατιδιακής κυβέρνησης με τη βοήθεια ή την ανοχή της Αριστεράς.Ερωτηθείς για παλαιότερη δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία θα μπορούσε να μειώσει στο μισό την εκλογική δύναμη της AfD, ο Γερμανός καγκελάριος διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση είχε γίνει το 2018 και ότι «πολλά έχουν αλλάξει έκτοτε».Όπως υποστήριξε, το 2018 «η πολιτική θα μπορούσε ακόμη να διορθώσει κάποια πράγματα που είχαν ξεκινήσει με τη μεταναστευτική κρίση - η κυβέρνηση τότε θα μπορούσε να το είχε κάνει και δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει αφήσει την AfD να φθάσει έως εδώ».Ο Μερτς χαρακτήρισε λανθασμένες τις αποφάσεις της πρώην καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, σημειώνοντας ότι αυτό ισχύει όχι μόνο με βάση τη σημερινή οπτική, αλλά και με τα δεδομένα της εποχής.«Η κυβέρνησή μου πρέπει τώρα αυτό να το διορθώσει. Και για αυτό βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα βάρος από το οποίο μπορούμε να απαλλαγούμε μόνο σιγά σιγά», δήλωσε.Αναφερόμενος ειδικότερα στο μεταναστευτικό, ο καγκελάριος υποστήριξε ότι πλέον «δεν παίζει ρόλο» στις τρέχουσες προεκλογικές εκστρατείες στα ομόσπονδα κρατίδια, εξαιτίας της απότομης μείωσης του αριθμού των μεταναστών.Κατά τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των πολιτικών που έχει εφαρμόσει η κυβέρνησή του.

Ο Φρίντριχ Μερτς καταλόγισε ευθύνες στην Άνγκελα Μέρκελ και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γερμανία στον τομέα της ενεργειακής προμήθειας.



Όπως τόνισε, εάν ο ίδιος βρισκόταν τότε στην ηγεσία της χώρας, δεν θα είχαν κλείσει τα πυρηνικά εργοστάσια.



«Το λάθος ήταν ότι έκλεισαν πριν αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παραδέχθηκε «έλλειμμα αξιοπιστίας» Ερωτηθείς για τις χαμηλές επιδόσεις του κόμματός του και της κυβέρνησης στις δημοσκοπήσεις, ο καγκελάριος παραδέχθηκε ότι υπάρχει «έλλειμμα αξιοπιστίας».



Το απέδωσε στην απόφαση του κυβερνητικού συνασπισμού να αναλάβει χρέος ύψους ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της χώρας και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της.



«Αναγνωρίζω ότι προεκλογικώς λέγαμε όχι σε νέο χρέος. Και θέλω να κλείσω αυτό το έλλειμμα αξιοπιστίας. Αλλά αυτό θα είναι δυνατό μόνο εφόσον ανακάμψει η οικονομία, η οποία ανακάμπτει αργά», υπογράμμισε.



Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της γερμανικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι μετά από μια μακρά περίοδο αδυναμίας και μερικής ύφεσης υπάρχουν ήδη θετικά σημάδια.



«Βλέπω ότι η οικονομία σιγά σιγά ανακτά δυναμική, ότι σιγά σιγά ξαναβιώνουμε ανάπτυξη. Η Γερμανία έχει μεγάλο δυναμικό - ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που αξιοποιούμε αυτήν τη στιγμή», κατέληξε.